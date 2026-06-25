Câștigătorul celor 13.000.000 de euro de la Super Loto a pierdut banii. Nu a revendicat premiul în timp util, anunță loteria franceză

1 minut de citit Publicat la 13:19 25 Iun 2026 Modificat la 13:22 25 Iun 2026

Câștigătorul celor 13.000.000 de euro de la Super Loto a pierdut banii Sursa foto: Getty Images

Un jucător la loterie care a câștigat 13 milioane de euro la extragerea Super Loto din 24 aprilie, desfășurată în departamentul Orne, Franța, a pierdut definitiv premiul pentru că nu s-a prezentat pentru a-l revendica înainte de expirarea termenului-limită.

Situația, descrisă de operatorul loteriei drept „excepțională”, reprezintă cel mai mare premiu nerevendicat din istoria companiei La Française des Jeux (FDJ), potrivit Express.

Până luni, câștigătorul misterios nu contactase încă departamentul destinat marilor câștigători, în ciuda apelurilor repetate lansate de organizatori prin intermediul presei și al transmisiunilor televizate ale extragerilor.

„Au trecut trei săptămâni de când am făcut apeluri publice prin mass-media pentru a transmite informația. Au fost difuzate anunțuri și în timpul extragerilor loteriei”, a transmis FDJ.

Biletul câștigător conținea numerele 12, 16, 2, 20 și 26, precum și numărul „Chance” 2. Organizatorii au avertizat că, în lipsa unei revendicări până la ora 23:59 a ultimei zile disponibile, întreaga sumă urma să fie returnată în fondul de premiere.

În cele din urmă, după expirarea perioadei legale de 60 de zile, jackpotul de 13 milioane de euro a fost redistribuit pentru viitoarele extrageri.

Ghinionul câștigătorului este cu atât mai mare cu cât operatorul știa punctul de vânzare din care fusese achiziționat biletul, însă nu a putut dezvălui public aceste informații din cauza normelor de confidențialitate.

Un reprezentant al FDJ a precizat că precedentul record pentru cel mai mare premiu nerevendicat datează din 2011, când un jackpot de 8 milioane de euro nu a fost revendicat.

Potrivit organizației, în medie, doar două cazuri de bilete câștigătoare nerevendicate sunt înregistrate anual.

Un caz similar este în prezent monitorizat și în Regatul Unit. Deținătorul unui bilet câștigător în valoare de 12 milioane de lire sterline, achiziționat în zona Rhondda Cynon Taf din sudul Țării Galilor, nu și-a revendicat încă premiul.

Biletul a avut toate cele șase numere principale corecte - 08, 10, 26, 30, 35 și 42 -, iar câștigătorul are la dispoziție până pe 3 decembrie pentru a intra în posesia sumei.

„Este un câștig incredibil pentru un norocos jucător la Lotto. Cineva este multimilionar fără să știe că deține un premiu care îi poate schimba viața”, a declarat Andy Carter, consilier principal pentru câștigători în cadrul companiei Allwyn.