Băncile europene își retrag discret rezervele de aur deținute în SUA. „Trebuie să ne întărim reziliența și să fim pregătiți”

Peste 400.000 de lingouri de aur sunt în prezent depozitate la Banca Angliei. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Când banca centrală olandeză a confirmat săptămâna aceasta că a mutat mai multe tone de aur din rezervele sale depozitate în SUA și Canada, explicația oficială a fost că relocarea aurului va permite instituției bancare să fie „mai bine pregătită pentru crize severe”, informează BBC.

Aproximativ 86 de tone din totalul de aproximativ 313 tone deținute în SUA și Canada de către banca centrală a Țărilor de Jos au fost mutate la Londra „având în vedere neliniștea geopolitică tot mai mare”, au spus reprezentanții băncii, astfel încât aurul să fie „ușor disponibil pentru utilizare într-o situație de criză”.

Întrebările nu au întârziat să apară. De ce au luat olandezii o astfel de decizie? Se așteaptă, cumva, la o criză economică majoră în viitorul apropiat?

Oficial nu, dar măsura, arată BBC, reprezintă în mod clar o reacție la starea instabilă și incertă în care se află lumea, cu războaie comerciale și militare, care obligă țările să ia precauții și să își păstreze rezervele de aur „mai aproape de casă”.

La începutul acestui an, Franța a anunțat că și-a mutat și ea rezervele de aur din SUA înapoi în țară. Între timp, Bundesbank-ul Germaniei a transferat în țară peste 216 tone de aur aflat în depozite din străinătate – 111 tone din New York și 105 tone din Paris – pe parcursul a câțiva ani, încheind acest transfer în 2016.

Este o strategie care a mai fost folosită în perioade de instabilitate globală.

„Unele bănci centrale europene au mutat o parte din rezervele lor de aur în New York în timpul Războiului Rece,” au spus pentru BBC analiștii financiari Lina Thomas și Daan Struyven, de la Goldman Sachs.

Inflația, ratele dobânzilor și simplul fapt de a dispune de aur într-un loc de unde acesta poate fi tranzacționat rapid au avut, de asemenea, un rol în aceste decizii.

De Nederlandsche Bank a precizat că aurul scos din SUA și Canada între martie și august 2026 este acum păstrat în seifurile Băncii Angliei.

„Sperăm să nu fie nevoie să-l folosim vreodată, dar trebuie să ne întărim reziliența și să fim pregătiți”, a spus guvernatorul băncii centrale olandeze, Olaf Sleijpen.

Londra a fost considerată cea mai bună alegere, ținând cont că este un centru major de tranzacții globale. Astfel, dacă vrei să poți cumpăra sau vinde aur rapid într-o criză, Londra este locul potrivit, ceea ce face ca Banca Angliei să fie un loc popular de depozitare.

Banca Angliei este unul dintre cei mai mari depozitari ai rezervelor de aur din lume. În depozitele instituției, saflate în centrul Londrei și cu o istorie de 300 de ani, se află aproximativ 400.000 de lingouri în valoare de peste 200 de miliarde de lire sterline - echivalentul a 233 de miliarde de euro.

De ce Banca Angliei e considerată cea mai bună alegere pentru păstrarea rezervelor de aura

Din cele aproximativ 86 de tone de aur plasate în rezervele americane, olandezii au vândut aproximativ 59 de tone pe bursa de la New York și apoi au cumpărat mai multe acțiuni la Londra, ceea ce înseamnă că acea cantitate de aur nu a trebuit să fie transportată fizic, peste Atlantic.

În schimb, mult de 27 de tone au fost „transferate fizic” din SUA și Canada în orașul olandez Zeist. O cantitate similară a fost trimisă ulterior din Zeist la Londra.

Londra a fost considerată cea mai bună alegere datorită poziției sale în lume ca centru major de tranzacții. Dacă vrei să poți cumpăra sau vinde aur rapid într-o criză, Londra este locul potrivit, ceea ce face ca Banca Angliei să fie un loc popular de depozitare.

Banca este unul dintre cei mai mari deținători de aur din lume. Sub instituția de 300 de ani din centrul Londrei se află aproximativ 400.000 de lingouri în valoare de peste 200 de miliarde de lire sterline..

Potrivit studiilor realizate de World Gold Council, Banca Angliei rămâne cea mai populară locație pentru depozitarea aurului, dar băncile centrale ale statelor încearcă să-și diversifice tot mai mult locurile unde își păstrează rezervele de aur.

„Depozitarea internă necesită investiții în securitatea fizică, infrastructură de audit și asigurare; costuri care pot fi prea mari pentru băncile centrale mai mici”, au spus Thomas and Struyven, de la Goldman Sachs.

În ultimii patru ani, băncile centrale au acumulat în medie anual 1.000 de tone de aur, în creștere semnificativă față de media de 500 de tone din deceniul precedent, potrivit World Gold Council.

Această tendință datează încă din perioada crizei financiare globală (din 2008-2009) și se așteaptă să continue să crească în următorul an. Aurul a avut parte de un moment important în ultimii ani: prețul său a crescut rapid, atingând o serie de recorduri, trecând de 5.000 de dolari pe uncie în ianuarie.