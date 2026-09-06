Un cofetar a muncit patru luni la un tort de nuntă de 500 kg și 3,5 metri înălțime. Detaliul care îl face și mai spectaculos

2 minute de citit Publicat la 15:00 06 Sep 2026 Modificat la 15:00 06 Sep 2026

Desertul a fost comandat de o familie din Arabia Saudită pentru o nuntă regală. Foto: Instagram / marcsuarez.art

Torturile de nuntă sunt adesea piesa centrală a unei petreceri, însă un cofetar spaniol a dus tradiția la o dimensiune greu de imaginat. Marc Suárez a realizat un tort de nuntă care cântărește 500 de kilograme, are 3,5 metri înălțime și 1,8 metri lățime, potrivit Metro News Central.

Desertul monumental, comandat de o familie din Arabia Saudită pentru o nuntă regală, a fost prezentat la Opera Garnier din Paris.

Mirii, care au preferat să-și păstreze anonimatul, nu și-au dorit un tort de nuntă obișnuit. Cerința lor a fost ca desertul să semene mai degrabă cu un monument.

33.000 de petale realizate manual

Pentru decorarea tortului au fost create aproximativ 33.000 de petale din pastă de zahăr. Fiecare dintre ele a trebuit modelată, colorată și apoi montată împreună cu ramuri și flori pentru a forma designul floral complex.

Proiectul a început cu aproximativ o lună și jumătate de lucru dedicată conceperii și dezvoltării modelului. Apoi, cofetarul a avut nevoie de încă patru luni pentru a construi efectiv creația.

În total, realizarea tortului a presupus aproximativ 1.800 de ore de muncă.

Pentru un proiect de asemenea amploare, Marc Suárez nu a mai putut lucra singur, așa cum face de obicei. I-au venit în ajutor prieteni cofetari, dar și membri ai familiilor acestora.

„Familia, prietenii și cunoscuții au dat cu toții o mână de ajutor. De obicei lucrez singur, dar de data aceasta comanda a fost atât de mare încât, chiar și cu prietenii mei cofetari, nu aveam suficientă forță de muncă”, a povestit Suárez, potrivit Oddity Central.

Doar 0,1% din tort este, de fapt, tort

Dimensiunile impresionante ascund însă un detaliu surprinzător. Deși întreaga construcție cântărește aproximativ 500 de kilograme, doar în jur de 0,1% din creație este reprezentat de tort propriu-zis.

Cea mai mare parte a structurii este realizată din pastă de zahăr modelată manual și ciocolată albă, materiale folosite pentru a obține forma și decorul spectaculos.

Cele 33.000 de petale sunt doar o parte din munca necesară pentru realizarea întregii construcții.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale cofetarului

Marc Suárez este cunoscut pentru torturile sale elaborate, realizate pentru evenimente de lux. Chiar și pentru el, însă, această creație se numără printre cele mai dificile și mai ambițioase proiecte de până acum.

Rezultatul a fost prezentat la Opera Garnier din Paris, transformând tortul de nuntă într-un element decorativ de dimensiunea unui adevărat monument.