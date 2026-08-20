Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar încă un an de la Primăria București

Sursa foto: PMB

Sprijinul financiar acordat familiilor lovite anul trecut de explozia din Cartierul Rahova va fi prelungit cu 12 luni, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Consiliul General al Capitalei, notează Agerpres.

Începând din octombrie, se prelungește pentru încă un an ajutorul pentru plata chiriei, precum și asistența socială și umanitară de urgență, destinate persoanelor afectate de explozia din 17 octombrie 2025, ale căror locuințe au devenit inutilizabile.

În ședință, consilierul general AUR Ovidiu Zară a cerut ca suma acordată acestor oameni să fie mărită, argumentând că prețul chiriilor a crescut între timp pe piața imobiliară.

„Să ne gândim în şedinţele imediat următoare ca acel cuantum să fie majorat, pentru că altfel oamenii vor plăti din propriul buzunar. Şi aşa, nu mai au absolut nimic”, a subliniat el.

Potrivit referatului de aprobare, situația care a impus acordarea ajutorului rămâne neschimbată, iar familiile tot nu se pot întoarce în locuințele avariate.

În luna iulie, Primăria Capitalei anunța că firma de construcții se pregătea să înceapă lucrările de punere în siguranță a blocului.

Ce s-a întâmplat în octombrie 2025

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie a zguduit scara 2 a blocului din Sectorul 5. Patru persoane au murit, alte șapte au fost rănite, iar 54 de apartamente au fost distruse sau făcute de nelocuit. Suflul exploziei a avariat sau distrus și 36 de autoturisme.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, până în luna mai 2026, 176 de persoane fizice sau juridice s-au constituit părți vătămate în dosar, iar anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile inculpaților și ale firmelor cercetate, până la concurența sumei de 55 de milioane de euro.