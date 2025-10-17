Primăria Capitalei acordă sprijin financiar persoanelor afectate de explozia din cartierul Rahova

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat, vineri, că persoanele afectate de explozia din cartierul Rahova vor beneficia de un ajutor financiar pentru plata chiriei. Acesta va fi cuprins între 360 și 1.030 de euro, în funcție de numărul persoanelor din familie, numărul de camere, suprafața utilă și suprafața construită a locuinței închiriate.

O hotărâre în acest sens a fost aprobată, vineri, de Consiliul General al Municipiului București, în unanimitate.

Astfel, o sumă totală de 2,9 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară va fi utilizată pentru plata chiriei, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență în cazul familiilor afectate de explozie.

Ajutorul financiar se acordă în vederea depășirii situației de urgență, prin plata chiriei, pentru o perioadă de maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Conform hotărârii, Direcția de Asistență Socială a Municipiului București va acorda ajutor financiar pentru fiecare membru al familiei, asistență socială și umanitară de urgență (cazare, hrană, materiale sanitare, consiliere psihologică, precum și pentru alte nevoi imediate generate de situația creată).

„Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a convocat astăzi, 17 octombrie 2025, o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în cadrul căreia au fost supuse aprobării două proiecte de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor și familiilor din imobilul situat pe Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma exploziei produse în dimineața aceleiași zile.

În urma dezbaterilor, consilierii generali au aprobat în unanimitate alocarea sumei de 2.900.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția CGMB, constituit în bugetul Municipiului București pentru anul 2025.

Suma va fi utilizată pentru cazare temporară la hoteluri, ulterior pentru plata chiriilor pe o perioadă nedeterminată, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență. Aceasta include asigurarea hranei, a materialelor sanitare și igienice, consiliere psihologică, precum și alte nevoi imediate generate de situația de urgență creată”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Municipiului București.

Implementarea măsurilor de sprijin și monitorizarea situației persoanelor afectate vor fi asigurate de Primăria Municipiului București, prin Direcțiile de specialitate.

Ajutorul financiar se acordă pentru o perioadă de maximum 12 luni

Ajutorul va fi cuprins între 360 și 1.030 de euro, în funcție de numărul persoanelor din familie, numărul de camere, suprafața utilă și suprafața construită a locuinței închiriate.



Astfel, o singură persoană care închiriază o cameră va primi un ajutor lunar de 360 de euro.



O familie cu trei persoane care închiriază o locuință cu trei camere va beneficia de un sprijin de 598 de euro.



Valoarea cea mai mare este prevăzută în cazul unei familii cu opt membri care închiriază cinci camere (1.030 de euro).



Conform raportului de specialitate, în acest moment, fondul de locuințe de necesitate la nivelul PMB este insuficient pentru a răspunde nevoilor generate în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei.