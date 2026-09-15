"Kremlinul vrea să transfere mii de soldați în Transnistria". Presa din Polonia anunţă că Moldova ar fi următoarea ţintă a lui Putin

Presa din Polonia avertizează că Moldova ar fi următoarea ţintă a lui Putin. Sursa foto: hepta

Fostul ministru al Apărării de la Chişinău, Anatol Șalaru, a avertizat, pentru postul polonez TVN24+, că provocările Rusiei în Moldova se intensifică din cauză că această ţară ar fi următoarea ţintă a lui Putin, iar, în primă fază, Kremlinul urmăreşte "transferul a mii de soldați în regiunea separatistă Transnistria".

Acțiunile provocatoare ale Rusiei împotriva Moldovei, care se învecinează cu Ucraina, se intensifică. Ce își dorește Kremlinul? „Transferul a mii de soldați în regiunea separatistă Transnistria”, declară pentru TVN24+ Anatol Șalaru, fost șef al Ministerului Apărării din Republica Moldova.

Potrivit lui Kamil Calus, analist la Centrul de Studii Estice, dacă Rusia ar decide să extindă geografic conflictul actual, Moldova ar fi una dintre cele mai ușoare ținte.

Punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și Moldova este Starokozacze-Tudora. De aici, Odessa se află la doar 58 km distanță, iar Chișinăul la 111 km.

Drone ruseşti la graniţa Ucrainei cu Moldova

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, Starokozache-Tudora a fost vizată de drone rusești. Acestea au lovit partea ucraineană a punctului de trecere, dar infrastructura moldovenească a fost și ea avariată. Atacul a ucis doi civili ucraineni și a rănit alți trei. Al patrulea era un cetățean moldovean.

Autoritățile ruse nu au ascuns cine se află în spatele atacului. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că „punctele de trecere au fost folosite pentru a transporta echipamente militare către Ucraina”.

"Nu este adevărat. Moldova nu permite trecerea niciunei încărcături militare pe teritoriul său. Nici măcar uniforme sau veste antiglonț”, a declarat pentru TVN24+ Anatol Șalaru, ministrul Apărării al Republicii Moldova între 2015 și 2016.

Şi fostul șef al CIA spune că Moldova este următoarea țintă a lui Putin

Fostul director al CIA, David Petraeus, a avertizat că Republica Moldova ar putea fi mai vulnerabilă decât Lituania în fața politicii lui Vladimir Putin de refacere a influenței Moscovei în fostul spațiu sovietic și, în acest context, ar putea fi următoarea țintă a Rusiei.

"Putin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică. Nu cred că Lituania va fi următoarea țară. Moldova este mult mai probabilă, pentru că este mult mai vulnerabilă în această privință", a declarat Petraeus, într-o postare pe X.

Fostul șef al CIA a evaluat și nivelul actual de pregătire al statelor europene în fața unor potențiale amenințări de securitate.

Cinci drone au intrat în spațiul aerian al Moldovei, de Ziua Independenței

Cinci drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, dinspre Ucraina, în 27 august. Unele au ieșit înapoi spre teritoriul ucrainean la scurt timp, însă altele au dispărut de pe sistemele de monitorizare, a anunțat Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Mai mult, poliția a anunțat că un obiect zburător a căzut în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca.

„Survolările neautorizate a spațiului aerian al țării noastre, a avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei”, a comunicat Ministerul Apărării.