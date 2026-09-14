Fostul șef al CIA spune că Moldova este următoarea țintă a lui Putin. "Țările europene nu sunt pregătite"

Fostul șef al CIA spune că Moldova este următoarea țintă a lui Putin: Foto: Getty Images

Fostul director al CIA, David Petraeus, a avertizat că Republica Moldova ar putea fi mai vulnerabilă decât Lituania în fața politicii lui Vladimir Putin de refacere a influenței Moscovei în fostul spațiu sovietic și, în acest context, ar putea fi următoarea țintă a Rusiei.

Petraeus a declarat că țările europene nu sunt suficient de pregătite pentru eventuale amenințări de securitate și a susținut că NATO trebuie să-și transforme radical strategiile și capacitățile militare.

"Putin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică. Nu cred că Lituania va fi următoarea țară. Moldova este mult mai probabilă, pentru că este mult mai vulnerabilă în această privință", a declarat Petraeus, într-o postare pe X.

Former CIA Director David Petraeus:



Putin is trying to restore the Soviet Union all the time. And I don’t think Lithuania will be next. Moldova is much more likely, because they are much weaker in this regard.



European countries are not ready. None of them has carried out the… pic.twitter.com/RxUP4VmL7b — World Source News (@Worldsource24) September 14, 2026

Fostul șef al CIA a evaluat și nivelul actual de pregătire al statelor europene în fața unor potențiale amenințări de securitate.

"Țările europene nu sunt pregătite. Niciuna dintre ele nu a implementat genul de schimbări revoluționare necesare în ceea ce privește conceptele de război, apărare și securitate", a afirmat el.

David Petraeus a făcut aceste declarații la scurt timp după ce o dronă rusească a lovit duminică un tren de pasageri. El se afla în gara Yahodyn, în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia.

David Petraeus a declarat că incidentul a fost "terifiant". Într-un interviu acordat New York Times, Petraeus a spus: "Acesta este actul unui lider cu adevărat barbar care încearcă să terorizeze civilii ucraineni".

Atacul a avut loc la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și mai mulți oficiali europeni din domeniul securității au trecut prin aceeași zonă. Drona a lovit locomotiva trenului, aflat la aproximativ doi kilometri de frontiera poloneză. Atacul nu s-a soldat cu victime, iar toți pasagerii au fost evacuați, potrivit BBC.

Într-un discurs susținut recent în Parlamentul britanic, Petraeus a remarcat, de asemenea, că dronele, inteligența artificială și noile tehnologii schimbă natura războiului, așa cum arată conflictul din Ucraina.

În opinia sa, statele NATO trebuie să facă transformări ample în doctrinele militare, structura forțelor armate, pregătirea militarilor, achizițiile de armament și sistemele de recrutare și gestionare a personalului.

Lituania este membră NATO și beneficiază de garanția apărării colective prevăzută de Articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice.

Republica Moldova nu este însă membră NATO și are graniță cu Ucraina, în timp ce trupe rusești sunt staționate în regiunea separatistă Transnistria. În ultima perioadă, la granița dintre Republica Moldova și Ucraina au avut loc și incidente asociate atacurilor rusești.

Republica Moldova nu este străină de agresiunea rusă și nici de amenințarea extinderii războiului Kremlinului, a scris Shelby Magid, directoarea adjunctă a Eurasia Center din cadrul Atlantic Council. Deși liderii de la Chișinău fac pe bună dreptate distincția între amploarea tragediei și a nedreptății provocate de Rusia în Ucraina vecină și amenințarea cu care se confruntă cetățenii moldoveni, există de mult timp conștientizarea faptului că și Republica Moldova se află în vizorul Kremlinului.

Rusia a încercat să submineze parcursul european al Republicii Moldova prin ample campanii de război hibrid, folosind în același timp războiul din Ucraina pentru a spori presiunea asupra țării și a-i testa vulnerabilitățile. Acest lucru devine tot mai evident prin încălcările repetate ale spațiului aerian al țării de către drone rusești și prin intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii de la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova.

Republica Moldova s-a dovedit mai rezilientă decât se așteptau atât Rusia, cât și mulți din Occident. În ciuda resurselor considerabile alocate de Rusia acestor eforturi, moldovenii au continuat să susțină o direcție pro-europeană la ultimele două scrutinuri din țară și au votat în favoarea referendumului privind UE.