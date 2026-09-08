Toți cei care au fost în avionul privat din scandalul Mykonos vor fi audiați. Cine sunt pasagerii zborului către "insula bogaților"

Avionul privat care a avut ca destinație insula Mykonos, cunoscută drept una dintre destinațiile preferate ale bogaților, este un Embraer Legacy 600. FOTO: Profimedia Images

După ce plenul Senatului a aprobat, marți, extinderea anchetei Comisiei de constituționalitate, care vizează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, pentru a include și zborul privat cu destinația Mykonos, toate persoanele implicate în acest caz vor fi audiate, a declarat senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, președinta comisiei de anchetă, într-o intervenție la emisiunea "Decisiv", realizată de Cătălina Porumbel. La bordul aeronavei s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, oameni de afaceri și mai mulți politicieni.

"Ancheta deja s-a extins prin votul plenului. Senatul a votat astăzi extinderea acestei anchete și va trebui să chemăm la audieri toate persoanele indicate. Din păcate, în solicitarea făcută de PNL și USR apare un singur nume: cel al judecătorului CCR. Acum, va trebui, în comisie, să luăm informațiile din presă", a spus Nadia-Cosmina Cerva.

Avionul privat care a avut ca destinație insula Mykonos, cunoscută drept una dintre destinațiile preferate ale bogaților, este un Embraer Legacy 600, cu o capacitate totală de 13 pasageri. Costul aproximativ de închiriere al unei astfel de aeronave este cuprins între 9.500 și 11.000 de euro pe oră, în funcție de sezon și de disponibilitate, potrivit dezvăluirilor făcute în emisiunea "Decisiv".

Cine s-a aflat în avionul spre Mykonos

Pentru un zbor București–Mykonos dus-întors, costul estimativ este de 30.000–35.000 de euro, fără costuri suplimentare. Dacă sunt incluse taxele de aeroport și alte taxe, costul total poate ajunge la aproximativ 50.000 de euro. Zborul a avut loc pe 8 iulie, la ora 10:30.

La bordul aeronavei s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, omul de afaceri Gruia Stoica, fostul ministru al Transporturilor din partea PNL Ovidiu Ioan Silaghi, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, în cazul căruia s-a sesizat Inspecția Judiciară, precum și fostul ministru al Muncii Florin Manole. Acesta din urmă a declarat că s-a deplasat pentru a discuta cu investitori americani despre legislația muncii.

Printre pasageri s-au mai numărat István-Loránt Antal, senator UDMR, Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, instituția care a plătit acest zbor privat, Gabriel Dărăban, directorul comercial al companiei de stat Oil Terminal, precum și oamenii de afaceri constănțeni Florin Cârstocea și Virgil Lixandru.

Informațiile desspre zborul controversat care a declanșat un nou scandal politic au fost divulgate de un hacker, care susține că a spart serverele companiei care a închiriat avionul.

Om de afaceri, despre costurile pentru un astfel de zbor

Paul Tucan, om de afaceri din Constanța care apare pe lista pasagerilor care au beneficiat de-a lungul timpului de serviciile acestei companii care oferă zboruri private, a declarat că "un zbor privat este unul de business sau un zbor în interes de plăcere".

"Eu am zburat numai cu familia, cu niciun alt prieten, cunoscut sau politician. Chestiunea este gravă și ar trebui să înceteze odată pentru totdeauna, de la zborurile Nordis sau cum se vor mai chema ele.

Interacțiunea între oameni de afaceri și politicieni trebuie să fie instituțională. Să ne primească la partid, să depunem solicitare oficială să ne primească în audiență. Am fost la președintele PNL, am spus că asta e problema mea.

Eu cred că trebuie separată lumea afacerilor și să nu ne mai certe pe noi, afaceriștii, lumea că îi luăm și îi plimbăm, că nu îi agățăm noi și îi aruncăm în avion. Ne face rău și nouă, ca oameni de afaceri, și dumnealor, ca oameni politici".

El a precizat că deși nu a zburat niciodată spre Mykonos, un zbor privat de 3 ore poate să ajungă până la 50.000 de euro:

"Un zbor de două-trei ore este de 40.000–50.000 de euro. Îi cunosc pe toți oamenii de afaceri din avionul ăla. Toți aveau bani să își închirieze un jet. O fi fost oamenii la o ședință, nu o fi fost... Sunt oameni foarte bogați, care au business-uri foarte mari, își permiteau să își ia un jet.

Problema este să nu ne mai amestecăm noi, privații, cu politicienii. Problema e că, instituțional, nu prea te primesc politicienii.”

Biroul permanent al Senatului a decis, marţi, extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulţi politicieni, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Obiectivele comisiei de anchetă

Potrivit unei hotărâri publicate marţi seară în Monitorul Oficial, Comisia pentru constituţionalitate va urmări mai multe obiective suplimentare:



clarificarea circumstanţelor şi a scopului deplasării judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie

2026;



clarificarea naturii relaţiilor dintre persoanele participante la deplasare şi judecătorul Cristian Deliorga;



clarificarea modalităţii de organizare şi de acoperire a costurilor deplasării, inclusiv identificarea persoanei sau a

entităţii care a achitat transportul judecătorului Cristian Deliorga;



identificarea eventualelor beneficii materiale sau de altă natură primite de judecătorul Cristian Deliorga în legătură cu această deplasare;



clarificarea altor împrejurări legate de această deplasare, relevante pentru independenţa, imparţialitatea şi integritatea judecătorului Cristian Deliorga şi de natură să afecteze încrederea publică în actul jurisdicţional al Curţii Constituţionale.



''Verificările (...) se realizează în limitele competenţelor constituţionale şi regulamentare ale comisiei, cu respectarea independenţei Curţii Constituţionale şi a judecătorilor acesteia, fără examinarea ori cenzurarea soluţiilor jurisdicţionale şi fără substituirea autorităţilor competente să stabilească forme de răspundere juridică'', se arată în hotărâre, potrivit Agerpres.



Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia pentru constituţionalitate se cuprind într-un raport care se prezintă Biroului permanent al Senatului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.