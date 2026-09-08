Zborul privat spre Mykonos cu politicieni și judecători, inclusiv unul de la CCR, va fi investigat de comisia specială din Senat

Decizia finală urmează să fie luată de plenul forului legislativ / Sursa foto: Facebook/Senatul României

Biroul permanent al Senatului a decis, marţi, extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulţi politicieni, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, potrivit Agerpres.

Decizia finală urmează să fie luată de plenul forului legislativ.

Solicitarea de extindere a anchetei a fost făcută de grupurile parlamentare ale PNL şi USR.

"În şedinţa Biroului permanent, la iniţiativa grupurilor parlamentare ale PNL şi USR din Senat, am solicitat extinderea obiectului anchetei realizate de Comisia de constituţionalitate a Senatului României şi asupra condiţiilor şi împrejurărilor în care un judecător al Curţii Constituţionale s-a aflat într-un zbor privat cu destinaţia Mykonos împreună cu mai mulţi politicieni în perioada recentă, dezvăluiri pe care presa le-a făcut şi pe care noi considerăm că e normal să le clarificăm. În acest sens, Biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia finală, la ora 16:00, urmând ca, dacă acest lucru se întâmplă, activitatea comisiei să fie reorganizată şi cu acest nou obiectiv", a precizat Abrudean.

El a spus că este vorba de două cazuri foarte diferite.

"Pe de o parte, avem o întâlnire între doi şefi de instituţii într-o instituţie, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte, avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleaşi argumente de masă şi să stabilim ce e de făcut în continuare. Deci, în acest punct de vedere, acesta este mandatul pe care Comisia de constituţionalitate îl are şi asupra anchetei, dacă plenul va stabili acest lucru, urmând ca mai departe să vedem care sunt paşii de urmat", a explicat Abrudean.

Întrebat dacă s-ar fi prezentat la şedinţa comisiei pe tema întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, Abrudean a spus că şedinţa a fost suspendată din mai multe motive.

"Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziţia premierului României biroul preşedintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicaţii suplimentare. Am spus şi atunci că, din respect pentru această instituţie şi pentru colegii mei, voi analiza dacă particip, având în vedere extinderea obiectului acestei anchete. Şi dacă plenul Senatului va încuviinţa acest lucru, voi clarifica după şedinţa pe plen de astăzi dacă voi participa şi când la aceste evenimente, având în vedere că a fost prelungit termenul de soluţionare a raportului cu 30 de zile", a adăugat Mircea Abrudean.

El a spus că obiectul acestei comisii de anchetă nu are altă finalitate decât aducerea unor clarificări.

"Cred că în afară de clarificări nu avem ce să obţinem. Asta este realitatea. Din punctul meu de vedere, pe speţa întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, aceste clarificări s-au dat public de către cei doi. Mai mult de atât nu cred că poate să obţină nicio comisie de anchetă sau comisie permanentă care face anchetă. Cu privire la celălalt caz, vom vedea cred că în aceeaşi măsură, pentru că, dacă vorbim de criterii de transparenţă şi integritate, mai ales când vorbim despre judecători ai Curţii Constituţionale, cred că ele trebuie să fie aplicate în aceeaşi măsură", a menţionat preşedintele Senatului.

Abrudean: „Am aflat din presă”

Abrudean a mai precizat, întrebat referitor la întâlnirea dintre Bolojan şi Tănăsescu, că a aflat din presă.

"Am aflat din presă, cum aţi aflat şi dumneavoastră. Am clarificat faptul că am avut o înţelegere cu premierul României ca dumnealui să se întâlnească în biroul pe care îl ocup temporar cu cine consideră necesar atunci când are întâlniri la Parlament, că nu se poate întâlni la grupul PNL sau pe holuri. Nu m-a interesat niciodată cu cine se întâlneşte premierul, nu i-am cerut socoteală şi nu e treaba mea să fac asta, considerând că premierul României se întâlneşte cu oameni cu care are tot dreptul să se întâlnească: lideri politici, şefi de instituţii", a mai declarat Abrudean.

El a mai spus că e nevoie de clarificări şi din punct de vedere legislativ, pentru ca astfel de suspiciuni să nu mai planeze asupra niciunei astfel de întâlniri. "Cred că există o separaţie clară a puterilor în stat, asta trebuie clarificată poate mai bine din punct de vedere legislativ. Suntem deschişi din punctul ăsta de vedere", a arătat Abrudean.

Liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, a subliniat că USR şi PNL au un acord comun de "a afla adevărul şi despre această întâlnire pe care un judecător al CCR a avut-o într-un cadru privat, în condiţiile în care o deplasare a fost plătită de Camera de Comerţ".

"Vedem că există un litigiu de la Camera de Comerţ care a fost rezolvat de către Curtea Constituţională şi, având în vedere că sunt multe întrebări în spaţiul public în ceea ce priveşte această deplasare privată, am decis să extindem această problemă la Comisia de constituţionalitate, astfel încât să aflăm acelaşi lucru pe care l-a solicitat şi PSD în speţa cealaltă: care este adevărul şi ca, prin acest lucru, să redăm încrederea cetăţenilor în stat, pentru că acum este ştirbită de foarte multe întrebări", a argumentat Şipoş.

PNL a cerut PSD să explice public "deplasarea de lux" la Mykonos a lui Florin Manole

Marţi, Comisia de constituţionalitate a Senatului a început audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, care a avut loc pe 14 august, în cabinetul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, şi a durat 30-35 de minute.

În şedinţa de marţi, condusă de preşedintele Comisiei de constituţionalitate, Nadia Cerva (PACE - Întâi România), au fost prezentate înregistrări video cu sosirea şi plecarea celor doi de la întâlnire.

Luni, PNL a cerut PSD să explice public "deplasarea de lux" la Mykonos a lui Florin Manole, fost ministru al Muncii, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, de fostul premier Victor Ponta, alţi foşti miniştri şi oameni de afaceri.

Amintim că Florin Manole, fostul ministru al Muncii, ar apărea pe lista pasagerilor unui avion privat care a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos, potrivit unor date de zbor obținute de NewsCenter.ro.

Alături de demnitarul PSD s-ar fi aflat judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi, directorul Aeroporturilor București, Bogdan Mîndrescu, și omul de afaceri Gruia Stoica. Gruia Stoica a explicat pentru publicația respectivă că zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cea care a ales invitații în aeronavă.

Precizările făcute de Florin Manole

Florin Manole a precizat că CCIR se autofinanțează și nu utilizează fonduri publice, iar participarea sa a avut loc pentru a aborda teme legate de legislația muncii, în baza experienței sale în domeniu. Manole a precizat că deplasarea s-a desfășurat pe parcursul unei singure zile și a afirmat că este „absolut legitim” să răspundă invitațiilor venite din partea organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal, care promovează interesele companiilor românești.

"Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile. Consider că este absolut legitim să raspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești", a transmis fostul ministru al Muncii.