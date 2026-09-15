China a prezentat un robot "peşte dragon", creat pentru spionaj subacvatic. "Aproape imposibil de deosebit de un peşte real"

Imagini de la prezentarea robotului BG-5 "Golden Dragon Fish" pentru supraveghere subacvatică, la CIFTIS, în Beijing. Sursa colaj foto: capturi video X/China Xinhua News

China a prezentat un robot subacvatic foarte realist, în formă de pește, care poate înota autonom prin apă, evidențiind dezvoltarea tot mai mare a țării în domeniul sistemelor robotice biomimetice, cu potențiale aplicații în supravegherea și recunoașterea subacvatică în ape puţin adânci, relatează The Times of India.

Pentru construcţia robotului subacvatic, specialiştii s-au inspirat din aspectul și stilul de înot al peștelui arowana, cunoscut şi sub numele de "peştele dragon". Aşa cum se poate observa în video-ul de mai jos, robotul subacvatic are o coadă cu articulații multiple pentru a reproduce mișcarea de înot a unui pește real.

Potrivit publicației media Jimu News din China continentală, robotul BG-5 "Golden Dragon Fish", dezvoltat de Boyagongdao Marine Technology Group, a fost prezentat la Târgul Internațional al Comerțului cu Servicii din China (CIFTIS), care a fost organizat în Parcul Shougang din Beijing.

This isn't a real fish - it's a robot at the CIFTIS! This bionic fish robot is based on the arowana's look and swimming style, powered by fluid simulation tech. It glides as smoothly and gracefully as a real fish, almost impossible to tell apart. https://t.co/HmEVi7puLO — China Xinhua News (@XHNews) September 12, 2026

"Acesta nu este un pește adevărat – este un robot CIFTIS! Acest robot-pește bionic se bazează pe aspectul și stilul de înot al arowanei, fiind alimentat de tehnologia de simulare a fluidelor. Alunecă la fel de lin și de grațios ca un pește adevărat, fiind aproape imposibil de deosebit", se arat în postarea de pe X a jurnaliştilor de la China Xinhua News.

Un membru al personalului expoziției a declarat că peştele robot nu urmează un traseu de înot preprogramat. În schimb, senzorii săi detectează obstacolele și îi permit să își planifice autonom mișcarea, au mai notat jurnaliştii de la Jimu News.

Într-un raport s-a precizat că robotul BG-5 "Golden Dragon Fish" cântărește 3 kg și are o coadă cu trei articulații, împărțită în șapte segmente. Potrivit reprezentanţilor de la Boyagongdao Marine Technology Group, peştele robot are 640 mm în lungime, 204 mm – lățime și 90 mm – înălțime, cu o greutate de 3 kg.

Oficialii au mai precizat că acesta poate să înoate la o adâncime de până la 5 metri și atinge o viteză maximă de 0,6 metri pe secundă. Robotul BG-5 "Golden Dragon Fish" folosește propulsia prin coadă de pește, coada sa cu mai multe articulații generând mișcarea printr-o mișcare ondulatorie, în loc să se bazeze pe o elice convențională.

În ceea ce privește navigația, modelul BG-5 este conceput cu capacități autonome de evitare a obstacolelor. Producătorul menționează, de asemenea, o variantă BG-5V, dotată cu funcționalități precum planificarea traseului, alocarea sarcinilor, controlul formației și cooperarea între mai mulți roboți.

Forma asemănătoare unui pește a robotului BG-5 și navigația autonomă ar putea, potențial, să îl facă util pentru recunoaștere și supraveghere în ape puțin adânci. Dimensiunea sa redusă, de 3 kg, i-ar putea permite să opereze în medii subacvatice înguste sau puțin adânci, unde vehiculele subacvatice fără pilot mai mari ar putea fi mai puțin practice.

Propulsia sa asemănătoare unui pește, cu mai multe articulații, ar putea permite supravegherea subacvatică discretă, au mai scris jurnaliştii de la The Times of India.

Anterior, compania chineză Boyagongdao Marine Technology Group a dezvoltat un ROBO-SHARK biomimetic, în cooperare cu o unitate militară. Creaţia imită perfect aspectul și mișcările unui rechin real, înlocuind elicea tradițională cu o înotătoare bionică.