Trump pune taxe de 50% pe brânza și oțelul din Canada, dar elimină taxa pe hârtia igienică și whiskey-ul în recipiente mari

2 minute de citit Publicat la 13:12 15 Sep 2026 Modificat la 13:15 15 Sep 2026

Hârtia igienică din SUA este fabricată inclusiv pe bază de lemn importat din Canada. Administrația Trump a eliminat, în acest context, taxele impuse anterior hârtiei igienice importane de la vecinul din nord. Foto: Getty Images

Statele Unite au crescut, marți, taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada, relatează AFP, citată de Agerpres. Se întâmplă astfel la o săptămână după ce Canada, la rândul său, a activat taxe vamale "de represalii" asupra unor importuri din SUA.

Măsura de atunci a guvernului de la Ottawa a venit ca urmare a unor alte taxe vamale impuse anterior de Washington, într-o spirală a escaladării războiului comercial dintre cei doi vecini, adaugă sursa citată.

Potrivit deciziei de marți, administrația președintelui republican Donald Trump taxează acum cu 50% la intrarea în SUA anumite sortimente de brânzeturi, blănuri de animale, bărci cu motor și produse din hârtie și oțel importate din Canada.

SUA elimină taxa pe hârtia igienică din Canada

În schimb, produse care fuseseră anterior supuse unei suprataxe similare la importul în SUA sunt acum scutite de povara vamală. Printre acestea se află hârtia igienică, cimentul, precum și whisky-ul în recipiente cu un volum de peste patru litri.

Scutirea de taxă intră în vigoare de marți, 15 septembrie, odată cu impunerea tarifelor la produsele menționate anterior.

Scoaterea hârtiei igienice canadiene de sub tăvălugul taxelor vamale răspunde unei situații concrete în SUA: hârtia produsă în Statele Unite este într-o proporție semnificativă realizată pe baza importurilor de lemn, fiind astfel "sensibilă" în cel mai înalt grad la tarifele administrației de la Washington.

Noile bariere comerciale au fost anunțate de SUA după ce Canada a activat, marțea trecută, taxele vamale "de represalii" asupra unor importuri din SUA în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni (aproximativ 20 de miliarde de dolari americani).

Aceste taxe vamale impuse de Canada variază între 15% la 50% și vizează sute de produse, de la oțel și aluminiu până la electrocasnice, mobilă, produse lactate, mașini-unelte, produse cosmetice și electronice.

Reacția Canadei reprezintă răspunsul "dolar pentru dolar (taxat)" promis de premierul Mark Carney la taxele vamale de 50% pe care președintele american Donald Trump le-a impus pe 22 august asupra unor produse canadiene de valoare similară. Trump a tras primul foc în războiul comercial după eșecul negocierilor desfășurate anterior.

Trump promite noi taxe pe produsele din Canada

Înfuriat de represaliile din partea Canadei, președintele american intenționează, în plus, să interzică importul anumitor produse canadiene începând cu 29 septembrie, printre acestea regăsindu-se unele băuturi alcoolice și motocicletele de mare putere.

Având la granița sa cea mai mare piață din lume, economia Canadei a dezvoltat o dependență semnificativă față de Statele Unite, țară spre care se îndreaptă aproape trei sferturi din exporturile sale.

În timp ce escaladarea continuă, nu sunt semne ale vreunei reluări a negocierilor, după ce discuțiile au fost suspendate pe 21 august.

Premierul canadian a spus că este pregătit să reia negocierile atunci când Washingtonul va adopta o atitudine "serioasă" și când Trump va înceta atacurile și declarațiile batjocoritoare la adresa țării sale.