Rubio anunță că SUA negociază din nou producția de rachete Patriot în Ucraina: „Lumea întreagă cere mai multe interceptoare aeriene”

Sitem Patriot. Foto: Getty Images

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat, miercuri, că SUA negociază din nou cu Ucraina emiterea licenţei de producere a rachetelor Patriot, de care Kievul are nevoie urgentă pentru a face faţă atacurilor ruse. „Aceasta nu este o soluţie imediată”, a spus el într-un interviu, transmite Reuters, potrivit Agerpres. La finalul lunii august, Trump s-a răzgândit cu privire la oferirea licenței, spunând că „trebuie să fim atenți cui acordăm licența”.

Întrebat dacă se opune acordării de către Washington a unei asemenea licenţe pentru Ucraina, Rubio a răspuns că „acest lucru face obiectul negocierilor în acest moment, dar nu este o soluţie imediată”.

„A creşte producţia, chiar dacă nu a fost emisă o licenţă, este un proces care durează mai mulţi ani, perioada de construire a acestor uzine, şi este vorba despre arme extrem de sofisticate”, a spus oficialitatea americană în emisiunea radio a lui Brian Kilmeade difuzată de Fox News.

În timpul unei vizite făcute la Washington în iulie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că a discutat cu omologul său american Donald Trump „despre licenţa pentru producerea de interceptoare Patriot”.

În ultimele luni Ucraina şi Rusia şi-au intensificat loviturile cu rachete şi drone. Apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Kiev.

„Lumea întreagă cere mai multe interceptoare aeriene. Aceasta a devenit prioritatea numărul 1 în materie de apărare la scară mondială, nu doar pentru Ucraina, dar peste tot în lume”, a adăugat Marco Rubio.

La sfârșitul lunii iulie, Donald Trump s-a răzgândit în privința producerii rachetelor Patriot în Ucraina. La doar câteva zile după ce Volodimir Zelenski a anunțat, în urma unei întâlniri la Casa Albă, că președintele american a acceptat să acorde Kievului licențele necesare, Trump spune acum că „nu este sigur” că va permite acest lucru.

„Este o armă cu totul extraordinară și trebuie să fim puțin atenți cui îi acordăm licența”, a declarat liderul american pentru Financial Times.