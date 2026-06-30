Surpriză uriașă la Cupa Mondială 2026: Paraguay a eliminat Germania din competiție. Președintele Pena a decretat sărbătoare națională

Germania, cvadrupla campioană mondială, a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 de Paraguay, la loviturile de departajare, după ce a terminat cu scorul de 1-1 după prelungiri. Atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, și Nick Woltemade de la Newcastle nu au reușit să înscrie în poarta lui Orlando Gill. Și Paraguay a ratat două ocazii, Antonio Sanabria șutând pe lângă poartă, iar șutul lui Fabian Balbuena fiind respins de Manuel Neuer, în vârstă de 40 de ani, scrie BBC News. Mai mult, Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a decretat ziua de marți sărbătoare națională, scrie Agerpres.

Cu toate acestea, într-o încercare subită, Jonathan Tah a șutat peste poartă pentru Germania, înainte ca fundașul Jose Canale să înscrie șutul decisiv care a dus Paraguayul la scorul de 4-3 la penalty-uri.

Anterior, Julio Enciso, care a jucat în Premier League la Brighton și Ipswich, a înscris cu capul pentru Paraguay, conducând în mod surprinzător în minutul 42.

Germania a avut o prestație mult îmbunătățită în repriza secundă și a egalat după ce Havertz a înscris printr-o centrare a mijlocașului lui Liverpool, Florian Wirtz.

Paraguay a eliminat Germania de la Cupa Mondială 2026 la loviturile de departajare. Foto: Getty Images

Paraguay a apărat superb și a dus meciul în prelungiri, deși Germania credea că a câștigat când Tah a înscris cu capul în poartă, golul fiind anulat după ce Waldemar Anton a fost judecat pentru faultul lui Gill.

Germania a fost prima la loviturile de departajare, dar nu a condus niciodată, Havertz ratând primul penalty al țării sale, înainte ca șutul lui Woltemade să fie și el respins. Paraguay a ratat două ocazii de a înscrie, dar a profitat de a treia ocazie, Canale rămânând calm pentru a marca și a declanșa o sărbătoare.

Paraguay va juca în optimile de finală, sâmbătă, la Philadelphia, fie împotriva dublei campioane Franța, fie împotriva vicecampionei din 1958, Suedia.

Germania pierde pentru prima dată loviturile de departajare de la Cupa Mondială