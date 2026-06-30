Surpriză uriașă la Cupa Mondială 2026: Paraguay a eliminat Germania din competiție. Președintele Pena a decretat sărbătoare națională

Germania, cvadrupla campioană mondială, a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 de Paraguay, la loviturile de departajare, după ce a terminat cu scorul de 1-1 după prelungiri. Atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, și Nick Woltemade de la Newcastle nu au reușit să înscrie în poarta lui Orlando Gill. Și Paraguay a ratat două ocazii, Antonio Sanabria șutând pe lângă poartă, iar șutul lui Fabian Balbuena fiind respins de Manuel Neuer, în vârstă de 40 de ani, scrie BBC News. Mai mult, Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a decretat ziua de marți sărbătoare națională, scrie Agerpres.
Cu toate acestea, într-o încercare subită, Jonathan Tah a șutat peste poartă pentru Germania, înainte ca fundașul Jose Canale să înscrie șutul decisiv care a dus Paraguayul la scorul de 4-3 la penalty-uri.
Anterior, Julio Enciso, care a jucat în Premier League la Brighton și Ipswich, a înscris cu capul pentru Paraguay, conducând în mod surprinzător în minutul 42.
Germania a avut o prestație mult îmbunătățită în repriza secundă și a egalat după ce Havertz a înscris printr-o centrare a mijlocașului lui Liverpool, Florian Wirtz.
Paraguay a eliminat Germania de la Cupa Mondială 2026 la loviturile de departajare. Foto: Getty Images
Paraguay a apărat superb și a dus meciul în prelungiri, deși Germania credea că a câștigat când Tah a înscris cu capul în poartă, golul fiind anulat după ce Waldemar Anton a fost judecat pentru faultul lui Gill.
Germania a fost prima la loviturile de departajare, dar nu a condus niciodată, Havertz ratând primul penalty al țării sale, înainte ca șutul lui Woltemade să fie și el respins. Paraguay a ratat două ocazii de a înscrie, dar a profitat de a treia ocazie, Canale rămânând calm pentru a marca și a declanșa o sărbătoare.
Paraguay va juca în optimile de finală, sâmbătă, la Philadelphia, fie împotriva dublei campioane Franța, fie împotriva vicecampionei din 1958, Suedia.
Germania pierde pentru prima dată loviturile de departajare de la Cupa Mondială
Germania a câștigat Cupa Mondială în 1954, 1974, 1990 și 2014, dar a eșuat în trei turnee succesive de la cel mai recent succes.
În 2018, nemții au pierdut în fața Mexicului și Coreei de Sud, terminând pe ultimul loc în grupa lor. Nici în 2022 nu au reușit să treacă de grupe, clasându-se pe locul trei după ce au pierdut în fața Japoniei.
Eliminarea din acest an a fost o altă umilință la Cupa Mondială împotriva unei echipe din Paraguay care se afla pe locul 41 în clasamentul mondial FIFA la începutul turneului, cu 31 de locuri sub Germania.
Paraguay pierduse cu 4-1 în fața Statelor Unite în primul meci, dar, echipa antrenată de Gustavo Alfaro a devenit greu de învins și greu de marcat împotriva lor, terminând pe locul trei în Grupa D.
Cu performanțe superbe în defensiva centrală, perechea formată din Canale și Gustavo Gomez a atras atenția în repetate rânduri de o echipă care s-a apărat strâns și, pe alocuri, cu toată lumea în spatele mingii.
Însă, deși nu a fost un meci grozav de urmărit, s-a dovedit eficient, deoarece meciul a ajuns la penalty-uri, iar portarul Gill, înalt de 1,93 m, a devenit eroul Paraguayului.
Pentru Germania, aceasta a fost prima înfrângere suferită vreodată la loviturile de departajare dintr-o Cupă Mondială, din cele cinci încercări.
Singura lor înfrângere anterioară la loviturile de departajare într-un turneu major a avut loc în fața Cehoslovaciei, în finala Campionatului European din 1976, când Antonin Panenka a câștigat meciul cu o lovitură „ciupită” pe mijlocul porții, în stilul care îi poartă acum numele.
Sărbătoare națională în Paraguay
Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a declarat ziua de marți drept zi de sărbătoare națională, pentru a celebra victoria surprinzătoare a selecționatei țării sale în fața Germaniei, potrivit Reuters, scrie Agerpres.
„Astăzi, o țară întreagă sărbătorește”, a postat Santiago Pena pe contul său de X, alături de o fotografie în care apare semnând decretul.
„Se sărbătorește victoria unei echipe care reprezintă cea mai profundă parte a identității noastre: curajul, credința și puterea oamenilor care nu renunță niciodată”, a mai scris el.
¡Gigante Paraguay! ??— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
Textul decretului, distribuit de Pena și pe rețelele de socializare, precizează că victoria Paraguayului a depășit cu mult sfera sportivă și a justificat o sărbătoare la nivel național.
„Guvernul nu poate rămâne indiferent față de această realizare extraordinară, se arată în decret. Este necesar să se faciliteze reuniunea tuturor paraguayenilor pentru a celebra această zi istorică”, subliniază Pena.
Paraguayul este a doua țară sud-americană care decretează o zi liberă după un rezultat surpriză la Cupa Mondială împotriva Germaniei, la actuala ediție a competiției.
Săptămâna trecută, președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunțat la rândul său o zi de sărbătoare națională în țara sa, după victoria cu 2-1 în fața Germaniei, înregistrată în cadrul Grupei E a turneului din America de Nord