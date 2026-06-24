Istvan Kovacs, delegat să arbitreze următorul meci al lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026. Când se joacă Iordania - Argentina

Arbitrul român Istvan Kovacs, la meciul Tunisia - Japonia de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

După ce a arbitrat meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat să conducă și următorul meci al lui Lionel Messi de la Cupa Mondială 2026. Astfel, cel mai bun arbitru român va conduce partida dintre Iordania și Argentina, care se va juca pe 28 iunie, a anunțat, miercuri, FIFA, potrivit Agerpres.

Meciul dintre Iordania şi Argentina se joacă pe 28 iunie, de la ora 05:00 (ora României), pe Dallas Stadium, în Grupa J a Cupei Mondiale 2026.

Arbitri asistenţi vor fi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial a fost delegat mauritanul Dahane Beida, iar arbitru asistent de rezervă va fi angolezul Jerson Emiliano Dos Santos.

Pentru Kovacs este al doilea meci arbitrat la CM 2026, după cel câştigat de Japonia cu 4-0 în faţa Tunisiei, sâmbătă, la Monterrey, în Grupa F, meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale.

Kovacs a participat şi la ediţia din 2022, în Qatar, unde a fost delegat ca al patrulea oficial la opt partide.

Istvan Kovacs (41 ani) a arbitrat finalele tuturor celor trei competiţii UEFA intercluburi, Europa Conference League (2022), Europa League (2025) şi Liga Campionilor (2025).

Înaintea ultimelor meciuri din grupă, Argentina este pe primul loc, cu 6 puncte, și calificată în șaisprezecimile competiției. Iordania este ultima, fără niciun punct, și eliminată matematic din competiție, indiferent de ceea ce se va întâmpla la meciul arbitrat de Istvan Kovacs.