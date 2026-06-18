Decizie uriașă pentru România la CM 2026. Arbitrul român Istvan Kovacs a fost ales să arbitreze meciul 1.000 din istoria competiției

Arbitrul român Istvan Kovacs. Foto: Getty Images

Arbitrul român Istvan Kovacs, aflat pentru a doua oară după ediția din 2022 în lotul arbitrilor pentru Mondial, a primit prima delegare în calitate de central la cea mai importantă competiție din lume. FIFA l-a delegat pe arbitrul din Carei să conducă meciul dintre Tunisia și Japonia de la Cupa Mondială 2026, de pe 21 iunie. Meciul este mult mai important însă: va fi partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, a anunțat Fedrația Română de Fotbal (FRF).

FIFA l-a delegat pe Kovacs să conducă meciul dintre Tunisia și Japonia de la Cupa Mondială 2026, programată duminică, 21 iunie, la ora 7:00 (ora României). Meciul este unul special, fiind partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale și se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri unde s-a jucat și Tunisia – Suedia, meci terminat cu 1-5.

Din brigada pentru partida Tunisia – Japonia vor mai face parte conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, asistenți, în timp ce al patrulea oficial va fi Juan Calderon, din Costa Rica.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 33, 34, 35 and 36 have been appointed. ? — FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoția, în faza grupelor, și Brazilia – Franța, în sferturile de finală.

Pierluigi Collina, șeful arbitrajului FIFA și președintele Comisiei de Arbitri FIFA, a declarat că numirea, deși este o onoare specială, „s-a bazat exclusiv pe criteriile obișnuite aplicate pentru a alege cel mai bun oficial pentru meci”, potrivit FIFA.

„L-am selectat pe arbitrul pe care îl considerăm cel mai bun pentru acest meci. Și, bineînțeles, prin coincidență, el este numit și pentru al 1.000-lea meci. Așadar, pentru el, este ceva în plus, ceva special pe deasupra. Arbitrajul unui meci al Cupei Mondiale FIFA este întotdeauna un privilegiu imens, este o mare onoare”, a declarat italianul, el însuși un fost arbitru care a oficiat finala Cupei Mondiale dintre Brazilia și Germania în 2002, de-a lungul unei cariere ilustre.

„Cu siguranță, a intra în istoria fotbalului, a intra în istoria Cupei Mondiale FIFA, a fi numit și a te afla pe terenul de joc pentru a arbitra meciul cu numărul 1.000 este cu siguranță ceva în plus. Am decis să creăm un echipament special de meci pentru a sărbători acest meci și este unul frumos, cu câteva detalii aurii: dungi și o insignă cu trofeul și numărul 1.000 pe el”, a adăugat Collina.

Kovács, în vârstă de 41 de ani, s-a impus ca unul dintre cei mai importanți arbitri din Europa. El a făcut parte din grupul oficialilor de meci la Cupa Mondială din Qatar din 2022, unde a ocupat funcția de al patrulea oficial în opt meciuri. Numirea sa în Meciul 1.000 de la Cupa Mondială din 2026 marchează primul său meci ca arbitru la o Cupă Mondială FIFA.