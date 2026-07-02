Belgia a eliminat dramatic Senegalul de la Cupa Mondială 2026. Echipa lui Rudi Garcia a câștigat în ultimul minut al prelungirilor

2 minute de citit Publicat la 09:03 02 Iul 2026 Modificat la 09:03 02 Iul 2026

Belgia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Belgia a revenit senzațional în meciul cu Senegal, reușind să marcheze două goluri până în minutul 90 și să trimită meciul în prelungiri. Jucătorii lui Rudi Garcia păreau să fie eliminați de la Cupa Mondială 2026, deoarece erau conduși cu două goluri de echipa impresionantă a Senegalului în minutul 86, cu doar patru minute rămase din timpul regulamentar, scrie BBC News.

Însă, după ce Romelu Lukaku a intrat pe teren la pauză, a reușit să marcheze și să ofere speranță Belgiei.

Jucătorii au profitat la maximum de o șansă neașteptată în minutul 89, când portarul Mory Diaw a ratat centrarea lui Leandro Trossard în careu, iar căpitanul Tielemans a înscris cu capul, egalând și trimițând meciul în prelungiri.

Revenirea Belgiei a uimit Senegalul, după ce golurile marcate de Habib Diarra și Ismaila Sarr le-au adus un avantaj 2-0. În final, Belgia a obținut un gol controversat în minutul 125.

După ce șutul lui Dodi Lukebakio a lovit bara transversală, belgienii au primit un penalty pentru alunecarea lui Lamine Camara asupra lui Tielemans chiar înainte de acea ocazie, în urma unei verificări a arbitrului asistent video (VAR) care a durat șapte minute.

Mijlocașul lui Aston Villa, Tielemans, a reușit să transforme lovitura pedeapsă în golul cu numărul 3, calificând echipa în optimile Cupei Mondiale 2026.

Atacantul Lukaku, una dintre ultimele rămășițe ale unei echipe talentate care nu a reușit să aibă succes pe cea mai importantă scenă a fotbalului, a fost cel care a inspirat revenirea lor spectaculoasă. Jucătorul în vârstă de 33 de ani jucase doar 69 de minute pentru Napoli sezonul trecut din cauza unei accidentări, antrenorul Garcia spunând că acesta nu era „în formă” atunci când l-a inclus în lotul pentru Cupa Mondială. Totuși, fostul atacant al lui Chelsea și Inter Milano și-a demonstrat din nou instinctele înainte de dubla lui Tielemans. Pentru Senegal, însă, a fost o durere și mai mare pe scena internațională. Au învins Marocul cu 1-0 în finala Cupei Africii pe Națiuni din ianuarie, dar ulterior au fost deposedați de titlu după o victorie controversată în urma unui penalty disputat în prelungiri. Senegal spera că o serie lungă de jucători la Cupa Mondială le-ar putea oferi o oarecare revanșă, iar determinarea lor a fost evidentă după doar 13 minute, când atacantul lui Crystal Palace, Sarr, a lovit bara. După o pasă trimisă de Sadio Mane, Sarr a lovit cu capul în aceeași bară 12 minute mai târziu, dar de data aceasta Diarra de la Sunderland a fost acolo și a înscris de la mică distanță. Echipa lui Pape Thiaw a preluat conducerea la șase minute după reluarea jocului, cu un gol strălucit. Pasa în adâncime a fundașului central Moussa Niakhate a surprins apărarea Belgiei, iar Sarr a reușit să marcheze pentru 2 la 0. Portarul senegalez Diaw a avut puține emoții pentru o mare parte a meciului, dar a fost învins de Lukaku în minutul 86. Tielemans a intervenit apoi pentru a egala. Belgia va rămâne la Seattle, unde va înfrunta Statele Unite în optimile de finală, marți, 7 iunie.