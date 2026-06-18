Controversatele pauze de hidratare de la Cupa Mondială 2026 sunt intens criticate de fani. „E americanizarea fotbalului”

Imagine de la meciul Olanda - Japonia (2-2) de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Pe parcursul meciurilor de la Cupa Mondială 2026, fanii au huiduit de mai multe ori. Însă huiduielile nu erau îndreptate către jucători sau oficiali, ci erau axate pe controversatele pauzele de hidratare, nou adăugate. Există două pauze pe meci, una la mijlocul fiecărei reprize, fiecare de trei minute, și au fost introduse pentru a ajuta jucătorii să facă față căldurii verii din America de Nord. Deși au fost întâmpinate cu brațele deschise de unii selecționeri, fanii par mai puțin entuziasmați, scrie BBC News.

Principala sursă de critică la adresa pauzelor de hidratare este faptul că sunt considerate venituri financiare suplimentare, radiodifuzorii folosind pauzele pentru a difuza mai multe reclame.

„Pauzele de hidratare au evident un singur scop, și anume bani mulți pentru reclame. Pe acest stadion (n.r. - din Dallas), nu cred că era nevoie de ele, dar pe un altul fără aer condiționat și unde joci la peste 32 de grade Celsius, sunt absolut esențiale”, a spus un fan al Angliei după meciul câștigat cu 4-2 în fața Croației.

Un alt suporter al echipei a adăugat: „Da, dacă ești afară, ai nevoie de o pauză de hidratare, înțeleg. Dar dacă ești într-un stadion cu aer condiționat, nu ai nevoie de una. Oprește ritmul. Fotbalul este despre ritm și nu este nevoie să oprești ritmul într-un stadion cu aer condiționat”.

Acesta nu a fost primul meci în care jucătorii au criticat pauza de hidratare, iar valul de antipatie față de ele pare să prindă avânt. Marți, în timpul meciului Norvegiei împotriva Irakului de la Boston, pauza jocului a fost întâmpinată de huiduieli din partea publicului, temperatura fiind la acea vreme de 23 de grade Celsius, ceea ce este mai mult decât suportabil. Chiar înainte de pauză, scorul a fost de 0-0, dar Irakul a primit un gol la patru minute după reluarea jocului și a pierdut cu 4-1. Au existat critici și pentru pauza din timpul victoriei zdrobitoare a Suediei cu 5-1 asupra Tunisiei, luni, dar și în remiza fără goluri a Spaniei cu Capul Verde, în aceeași zi, meci jucat pe stadionul climatizat Atlanta. Și după victoria Angliei împotriva Croației, prima pauză de hidratare din timpul meciului dintre Ghana și Panama a fost, de asemenea, întâmpinată cu huiduieli. Pauzele de hidratare au transformat practic meciurile în patru reprize în loc de două, o îngrijorare pentru unii dintre suporteri. „E americanizarea fotbalului aici. Transformă jocul în sferturi și nu-mi place. Înțeleg de ce oamenii critică și eu sunt unul dintre ei”, a spus un alt fan. Totuși, unii susținători cred că există beneficii. „Cred că sunt prost promovate. Cred că trebuie să gândim lucrurile într-un mod nou, corporațiile obțin ce vor, noi obținem ce vrem și toată lumea este fericită”, spune altcineva. „O practică bună”, dar „nu e grozavă pentru televiziune” Fanii și-au exprimat opiniile cu privire la pauzele de hidratare, dar acestea au fost un plus binevenit pentru mulți antrenori și jucători. Mulți selecționeri le folosesc pentru a se regrupa și a recâștiga avânt, adunându-și jucătorii pentru a le transmite instrucțiuni, în timp ce jucătorii sunt bucuroși de șansa de a se odihni și bea apă, în special în contextul meciurilor care vor avea loc în condiții mai dificile. „Este un exercițiu bun pentru a ne pregăti pentru New York și Boston. Încă este umiditate pe stadion, nu se vor opri (n.r. - pauzele de hidratare), așa că mai bine ne obișnuim cu ele și le tratăm ca pe un avantaj, nu ca pe un dezavantaj”, a declarat portarul Angliei, Jordan Pickford. Fundașul Nico O'Reilly a acceptat că pot fi utile, dar ar fi fericit și fără ele. „Nu simt că avem nevoie de ele, ne-am aclimatizat bine. Sunt în turneu și nu putem face nimic în privința asta. Sunt o bună șansă de a obține informații și de a bea apă”, a spus el. Căpitanul Olandei, Virgil van Dijk, a urmărit o serie de meciuri înainte de a juca în egalul 2-2 cu Japonia și a recunoscut că „nu sunt grozave pentru TV”. Ar putea pauzele de hidratare să rămână? Nu a existat nicio indicație din partea forului de conducere al fotbalului mondial că pauzele de hidratare vor rămâne la Cupele Mondiale. Ele au fost introduse pentru acest turneu din cauza condițiilor caniculare cu care s-au confruntat jucătorii și fanii la Cupa Mondială a Cluburilor de vara trecută, jucată tot în Statele Unite. „Nu avem două reprize, sunt practic patru sferturi. Asta s-a decis, așa că jucătorii și antrenorii se adaptează la această nouă realitate”, a spus selecționerul Franței, Didier Deschamps. Unii susținători cred că aceste pauze vor deveni „o normă de joc”. „Nu va dura mult până când va deveni doar o pauză publicitară naturală”, a adăugat un suporter al Angliei la ieșirea de pe stadionul Dallas după înfrângerea cu Croația. Un altul a spus: „Sper să nu devină parte a jocului englez, pentru că îl va distruge complet.”