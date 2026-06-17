Norvegienii s-ar putea să aibă cei mai tari fani de la Cupa Mondială 2026. Vâslitul viking în sincron în tribune și la metrou

Fanii norvegieni care au traversat oceanul pentru a-și susține echipa la Cupa Mondială 2026 oferă imagini senzaționale FOTO: Instagram/ Profimedia Images

Fanii norvegieni care au traversat oceanul pentru a-și susține echipa la Cupa Mondială 2026 oferă imagini senzaționale, iar oamenii de pe rețelele sociale par că s-au îndrăgostit de ei.

La primul meci pe care Norvegia l-a avut cu echipa Irakului, marţi, pe Boston Stadium, mii de fani îmbrăcați în tricouri cu steagul național au executat în tribune o „vâslire vikingă” sincronizată, iar spectacolul a fost total.

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Dar înainte de asta, câțiva fani care se îndreptau spre stadion au urcat pe scara rulantă a metroului așezați cu spatele pe trepte, în șir indian, efectuând aceeași mișcare.

Imaginile s-au viralizat pe rețele sociale, iar comentatorii au spus: „Norvegia ar putea avea cei mai tari fani la Cupa Mondială. ELECTRIZANT!”.

Dar norvegienii nu sunt singurii care au suporteri care ies în evidență la acest campionat și fac titluri în presă. După egalul reușit de naționala Japoniei cu Țările de Jos, fanii rămași acasă s-au bucurat pentru rezultat într-un stil caracteristic: fix 40 de secunde, în cea mai aglomerată intersecție din lume - atâta timp cât a durat culoarea verde a semaforului. Apoi s-au retras liniștiți pe trotuare, arătând cât respect au pentru reguli.

Iar fanii care au fost pe stadion au făcut curățenie în zona în care au avut locuri, strângând toate ambalajele și resturile în sacii albaștri pe care în timpul meciului i-au fluturat în sus de bucurie, la golul egalizator.

Norvegia a adoptat tema vikingă pentru revenirea la Cupa Mondială 2026 și a stârnit unele controverse

Jucătorii au îmbrăcat costume autentice de vikingi, completate cu arme, scuturi și bărci lungi, pe fundalul unui fiord, pentru o ședință foto dramatică și plină de atmosferă, înainte deplasării în America.

„Un vis construit timp de 28 de ani... hai să facem asta!”, a scris luni starul Norvegiei, Erling Haaland, pe platforma X, redistribuind fotografia echipei alături de una cu tatăl său, Alfie Haaland, care a evoluat pentru națională la Cupa Mondială din 1994.

Norvegia își valorifică istoria veche de secole, pe măsură ce echipa sa plină de vedete, din care fac parte Haaland și Martin Ødegaard, este prima participare la o Cupă Mondială după 28 de ani.

Acest lucru a generat mult entuziasm, dar și dezbateri.

„A fost o propunere sau o întrebare venită din partea fotografilor”, a declarat luni selecționerul Norvegiei, Ståle Solbakken, înaintea meciului de debut al echipei sale la Cupa Mondială împotriva Irakului. „Jucătorii au vrut să fac și eu parte din asta. Au fost pozitivi. Federația a fost pozitivă. Eu am fost moderat de pozitiv. Și apoi am făcut-o”.

Ar putea deveni noul „thunder clap”

Ritualul suporterilor norvegieni constă în rânduri de fani care, purtând coifuri de vikingi și tricourile roș-albastre ale echipei, mimează vâslitul în sincron, înainte și înapoi, pe ritmul constant al unei tobe.

Este de așteptat să atragă atenția la Cupa Mondială, în meciurile din grupă ale Norvegiei de la Foxborough, Massachusetts (împotriva Irakului și Franței) și din New Jersey (împotriva Senegalului).

Acest obicei ar putea avea un impact similar cu „thunder clap”-ul executat de suporterii Islandei la Campionatul European din 2016, care a făcut înconjurul lumii și a fost ulterior adoptat de numeroase alte echipe sportive.

Federația Norvegiană de Fotbal l-a însărcinat pe fotograful britanic David Yarrow să realizeze fotografia cu tematică vikingă. Acesta a declarat într-un interviu pentru The Athletic că știa „că ar putea primi unele critici”.

Yarrow a avut dreptate.

Pe lângă admirația stârnită de peisajul spectaculos și de creativitatea imaginii, unii o consideră controversată întrucât evocă perioada secolelor al IX-lea și al X-lea, când vikingii norvegieni desfășurau raiduri caracterizate prin jafuri și devastări.

Un comentator, Markus Slettholm, de la cotidianul Morgenbladet, a afirmat că fotografia este șovinistă și „amintește puțin de preocupările pe care le aveau neonaziștii acum 10 ani”.

Solbakken nu înțelege agitația creată.

„Există multe subiecte mai importante și mai dificile”, a spus el înaintea Cupei Mondiale. „Nu-mi permit să pierd timpul cu așa ceva.”

Yarrow a mai colaborat anterior cu Haaland pentru o ședință foto individuală.

BBC a spus că vânzările fotografiei echipei cu tematică vikingă vor strânge fonduri pentru organizații caritabile din Norvegia.

Norvegia revine la Cupa Mondială cu o victorie clară, 4-1 cu Irak

Selecţionata Norvegiei a revenit la Cupa Mondială cu o victorie clară, 4-1 (2-1) cu echipa Irakului, marţi, pe Boston Stadium, în Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Norvegia.

La 28 de ani de la ultima sa participare la Cupa Mondială, Norvegia s-a impus prin golurile marcate de Erling Haaland (29, 43), Leo Ostigard (76), Kristian Thorstvedt (90+7), în timp ce golul irakienilor, care revin după 40 de ani, a fost semnat de Aymen Hussein (39).

Irakienii, calificaţi după un baraj intercontinental, a început curajos şi a avut prima ocazie a partidei, prin Al-Hamadi (13), al cărui şut de la 14 metri s-a dus peste poartă.

Scandinavii au avut prima oportunitate prin Soerloth (24), care a reluat moale cu capul din 6 metri, fără emoţii pentru portar.

Gigantul Haaland (29) a deschis scorul din alunecare la centrarea lui David Moeller Wolfe.

Nordicii au controlat jocul tactic, iar Odegaard (37) a şutat pe lângă de la 20 de metri.

Irakienii au egalat surprinzător prin Aymen Hussein (39), cu o superbă lovitură de cap de la 7 metri, la centrarea lui Al-Ammari.

Norvegia a revenit în avantaj la scurt timp (43), profitând de o mare greşeală în defensiva irakiană: Doski a pasat slab la portar, Jalal Hasan a ezitat, iar degajarea sa a intrat în plasă din Haaland care a venit în presing.

Finalul primei reprize a aparţinut ''leilor Mesopotamiei'', care au fost aproape să egaleze din nou. Bayesh (45+3) a reluat din 6 metri dar a fost blocat de Moeller Wolfe, apoi Al-Hamadi (45+5) a trimis pe lângă portar, mingea fiind deviată de Moeller Wolfe, iar Hasim a şutat puţin peste poartă de la 19 metri (45+6).

Echipa antrenată de Graham Arnold a continuat să creadă în şansa sa şi după pauză, iar Aymen Hussein (53) a trimis cu capul pe lângă poartă, iar Hussein Ali (63) a reluat din unghi peste buturile lui Nyland.

Scandinavii şi-au mărit avantajul în ultimul sfert de oră. Thorstvedt (76) a fost blocat de Doski, după care, la cornerul executat de Odegaard, la care Haaland a părut că îşi faultează adversarul direct, noul intrat Ostigard a marcat cu capul din trei metri (77).

Haaland (83) a scăpat singur cu portarul, dar nu a reuşit hat-trick-ul, Thorstvedt a şutat în plasa laterală (90+1), dar apoi Norvegia a reuşit să mai marcheze o dată (90+7), când Thorstvedt l-a presat pe Aymen Hussein să trimită în propria poartă, la recentrarea lui Haaland.

Norvegia, liderul grupei, va juca în continuare în grupă cu Senegalul, pe 23 iunie, şi cu Franţa, pe 26 iunie. Irakul va întâlni Franţa pe 23 iunie şi Senegalul pe 26 iunie.