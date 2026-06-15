De ce fac suporterii japonezi curățenie pe stadion, la CM 2026. Imagini senzaționale din timpul și după meciul cu Olanda

De ce fac suporterii japonezi curățenie pe stadion, la CM 2026 FOTO: Getty Images

Pungile albastre pe care fanii japonezi le fluturau frenetic după ce echipa lor a marcat golul egalizator în partida cu Țările de Jos de la Cupa Mondială 2026 au fost folosite după fluierul final pentru a continua ceea ce a devenit o tradiție a curățeniei la Cupa Mondială.

Fanii „Samurai Blue” au făcut curățenie înainte de a părăsi stadionul duminică, strângând gunoaiele din tribune după remiza Japoniei, 2-2 cu Țările de Jos, în Grupa F, potrivit AP și ESPN.

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Cu doar câteva minute mai devreme, acele pungi albastre, încă goale, au fost un element central al sărbătorii când Daichi Kamada a înscris cu o lovitură de cap după un corner executat de Koki Ogawa, în minutul 88.

Imaginile cu fanii japonezi adunând și măturând gunoaiele au atras pentru prima dată atenția publicului la prima participare a echipei la Cupa Mondială, în Franța, în 1998. Ei au repetat acest gest la fiecare patru ani de atunci, inclusiv în Qatar, în 2022.

Acum și-au lăsat amprenta - și niciun gunoi - pe AT&T Stadium, stadionul echipei Dallas Cowboys din NFL, unde angajații au de obicei mult mai mult de lucru la curățenie după meciuri.

Și fanii japonezi rămași acasă au oferit imagini memorabile, care vor rămâne legate de CM 2026. Mii de japonezi au alergat entuziasmați spre faimoasa intersecție Shibuya din Tokyo - cea mai aglorată din lume - pentru a sărbători. Dar bucuria a durat doar 40 de secunde, atât cât durează culoarea verde a semaforului, după care toți s-au retras disciplinați din intersecție.

Suporterii japonezi și-au construit o reputație respectabilă

Suporterii japonezi și-au construit o reputație respectabilă pentru curățenia pe stadioane înainte de a pleca.

În timp ce majoritatea fanilor sunt obișnuiți să calce peste resturi de mâncare și plastic aruncat, japonezii sunt cunoscuți pentru o abordare complet diferită.

Japonia a jucat pentru prima dată la o Cupă Mondială în 1998, în Franța, când suporterii lor au fost văzuți făcând curățenie pe stadion înainte de a ieși. Acum este o priveliște pe care fanii fotbalului sunt obișnuiți să o vadă la o Cupă Mondială, însă japonezii se comportă la fel la toate evenimente sportive majore, inclusiv la Jocurile Olimpice.

Acum patru ani, la Cupa Mondială din Qatar, fanii echipei Samurai Blue și-au întrerupt rapid petrecerea după o victorie senzațională cu 2-1 asupra Germaniei pentru a curăța zona din Stadionul Internațional Khalifa unde au avut ei locurile.

Fanii japonezi au fost văzuți chiar și la meciul de deschidere al turneului, dintre Qatar și Ecuador, făcând din nou ordine, în ciuda faptului că propria lor echipă nu a fost implicată.

De ce fac fanii japonezi curățenie pe stadion după meciurile de la Cupa Mondială

„Tatsu tori ato wo nigosazu”. Traducerea literală din japoneză este „O pasăre nu lasă nimic în urmă”, iar semnificația ar fi „Lasă-l așa cum l-ai găsit”.

Scott North, profesor de sociologie la Universitatea din Osaka, a explicat pentru BBC în 2018: „Curățenia după meciurile de fotbal este o extensie a comportamentelor de bază care sunt predate la școală, unde copiii își curăță sălile de clasă și holurile”.

„Cu memento-uri constante pe tot parcursul copilăriei, aceste comportamente devin obiceiuri pentru o mare parte a populației”.

„Pe lângă conștientizarea sporită a nevoii de a fi curați și de a recicla, curățenia la evenimente precum Cupa Mondială este o modalitate prin care fanii japonezi își demonstrează mândria față de modul lor de viață și îl împărtășesc cu noi, ceilalți”.