Alertă de securitate în Franța, pentru meciul cu Maroc de la CM 2026. Un raport al serviciilor de informații îl declară cu „risc maxim”

Fanii Franței pe străzile din Paris. Foto: Getty Images

Noua armonie dintre Franța și Maroc va fi pusă la încercare joi seară, când cele două națiuni se vor înfrunta în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Relațiile dintre Paris și Rabat au fost rareori mai cordiale, după ce președintele Emmanuel Macron a recunoscut, în 2024, planul controversat al Marocului privind suveranitatea asupra Saharei Occidentale. Din cauza numeroasei comunități marocane din Franța, care numără cel puțin 1,7 milioane de persoane, conform datelor din 2019, și a dificultăților recente întâmpinate de țară în gestionarea festivităților de după meci, autoritățile au luat unele măsuri de siguranță și au catalogat partida drept „meci cu risc maxim”, scrie Politico.

Într-o telegramă din 1 iulie, adresată tuturor prefecților și directorilor poliției naționale și ai jandarmeriei, ministrul de Interne, Laurent Nunez, solicitase deja „punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea și suprimarea oricăror tulburări” în timpul meciurilor Cupei Mondiale. De asemenea, le-a cerut să acorde „o atenție deosebită consumului de alcool, obstrucționării benzilor de circulație și, în mod prioritar, oricărei infracțiuni care ar putea însoți aceste evenimente”, scrie separat BFMTV.

În cele din urmă, el solicită, de asemenea, „în contextul temperaturilor ridicate”, să se acorde atenție măsurilor de urgență și securitate, cum ar fi zonele pentru ventilatoare. Telegrama se încheie cu semnătura prefectului și următoarea declarație: „Nu se va tolera nicio perturbare și va necesita un răspuns imediat”.

Meciul din sferturile Cupei Mondiale 2026, dintre Franța și Maroc, începe la ora 23:00 (ora României) și se vede în direct pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

Măsuri luate la Paris

Poliția din Paris a anunțat că va implementa „un plan de securitate personalizat și rafinat, îndeaproape aliniat cu evenimentul, pentru a asigura siguranța tuturor”. De exemplu, Place de l'Étoile va avea traficul închis de la ora 22:00, deși Champs-Élysées va rămâne deschis.

„Sărbătorile Zilei Bastiliei vor beneficia, de asemenea, de o atenție specială din partea prefecturii de poliție”, a adăugat aceasta.

De asemenea, va fi implementată o „strategie de prevenire a criminalității”, care vizeaz transportul public și „locurile de adunare comune”. La Paris, puțin peste 2.700 de ofițeri de poliție sunt așteptați în zona poliției naționale și 2.200 în zona prefecturii poliției.

Tendința poliției franceze de a reprima suporterii de fotbal, alături de incidentele violente care au loc după meciurile importante în care sunt implicate echipele franceze și de vremea caniculară care afectează Franța, contribuie la crearea unei situații potențial explozive în întreaga țară.

Din cauza numeroasei comunități marocane din Franța, care numără cel puțin 1,7 milioane de persoane, conform datelor din 2019, și a dificultăților recente întâmpinate de țară în gestionarea festivităților de după meci, autoritățile au luat unele măsuri de siguranță.

Departamentul de poliție din Paris a interzis rachetele de semnalizare și artificiile în noaptea meciului, avertizând că „numeroase incidente de violență au loc în mod regulat în etapele finale ale turneelor ​​majore de fotbal”.

În luna mai, 20.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a sărbători al doilea titlu consecutiv al Ligii Campionilor de către Paris Saint-Germain (PSG), ceea ce a dus la tulburări și ciocniri între suporteri și poliție. Liderul extremei drepte, Jordan Bardella, a profitat de violență pentru a da vina pe populația franceză de origine imigrantă.

Întrebat dacă meciul de joi seară prezintă vreun risc special de securitate, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a răspuns: „Da, ca în orice meci”, într-un interviu acordat săptămâna aceasta la televiziunea publică franceză.

Nuñez a declarat că poliția va fi „extrem de vigilentă în timpul festivităților”, indiferent de rezultat, dar nu va acționa automat pentru a dispersa adunările publice. El a adăugat că aceeași abordare a fost folosită și pentru meciurile anterioare ale Franței, menționând în același timp că meciurile devin, în general, mai riscante pe măsură ce turneele ajung în fazele finale.

Publicația franceză Le Parisien a relatat miercuri seară că, în privat, autoritățile au întocmit un document care menționa: „Acest meci prezintă un risc maxim din cauza naturii sale eliminatorii și a mizei calificării în semifinale”.

„Legături umane profunde”

Franța și Marocul au avut legături neobișnuit de strânse timp de decenii, modelate de statutul Marocului de protectorat francez din 1912 până la independența sa în 1956. Franța rămâne unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marocului, în timp ce cooperarea în domeniul securității și informațiilor a fost mult timp o piatră de temelie a relației, chiar dacă disputele politice au tensionat-o periodic.

În 2021, anchetele mass-media au susținut că autoritățile marocane au folosit programe spion Pegasus, fabricate în Israel, pentru a viza telefoanele lui Macron și ale altor oficiali francezi. Relațiile au rămas tensionate după un cutremur devastator care a lovit Marocul în 2023, când Rabat a refuzat oferta de ajutor a Franței.

Manipularea lui Macron în Sahara Occidentală din 2024, care a aliniat Franța cu Spania, SUA și zeci de alte țări din întreaga lume, a contribuit la atenuarea tensiunilor dintre cele două țări, o chestiune importantă pentru Franța, care solicită cooperarea Marocului pe teme variind de la comerț la migrație. Sahara Occidentală este controlată în mare parte de Maroc, dar suveranitatea Rabatului asupra teritoriului nu este recunoscută la nivel internațional.

Legătura dintre Franța și Maroc se întinde până la teren: căpitanul Franței, Kylian Mbappé, și căpitanul Marocului, Achraf Hakimi, foști coechipieri la PSG, sunt prieteni apropiați și în afara terenului.

Meciurile anterioare dintre Franța și Maroc, inclusiv cele din semifinalele Cupei Mondiale din 2022, au dus la unele arestări, dar fără tulburări publice majore. Meciurile importante ale Marocului din alte competiții, precum Cupa Africii pe Națiuni, s-au desfășurat, de asemenea, în mare parte fără probleme în Franța.

Un oficial al forțelor de ordine, căruia i s-a permis anonimatul pentru a vorbi liber, a declarat că „orice îngrijorări sunt mai degrabă concentrate pe posibile tensiuni între susținătorii Marocului și membrii comunității franco-algeriene, având în vedere angoasa diplomatică dintre vecinii nord-africani”.

Un parlamentar de centru-stânga, care a vorbit și el sub condiția anonimatului, a declarat că se așteaptă ca extrema dreapta puternică din Franța, care conduce cursa pentru președinția franceză în 2027, să încerce să obțină puncte politice din orice tulburări care ar avea loc, așa cum a făcut după finala Ligii Campionilor.

„Maroc, Algeria sau orice altă țară africană, nu cred că le pasă de distincții”, a spus parlamentarul.

Comitetul de prietenie franco-marocan din parlament este prezidat de Hélène Laporte, un membru important al Adunării Naționale a lui Marine Le Pen și Jordan Bardella.

Laporte a declarat că „relația dintre Franța și Maroc este puternică și durabilă”, descriind-o ca fiind construită pe „legături umane profunde și o prietenie sinceră”.

„Un dispozitiv de securitate amplu”

Ministerul de Interne francez își rafinează strategia de gestionare a oricăror potențiale violențe. În timp ce autoritățile speră la o sărbătoare pașnică, „cei care fac probleme vor fi tratați cu mare fermitate”, potrivit publicației franceze BFMTV.

Ministerul de Interne nu a publicat cifrele exacte privind măsurile de securitate. Cu toate acestea, surse apropiate ministrului indică faptul că totul este pus în aplicare pentru a se asigura că acest meci are loc într-un spirit de sărbătoare, nu de haos.

„Strategia autorităților publice va fi astfel rafinată și adaptată în funcție de evoluția serii”, potrivit informațiilor culese de BFMTV de la Prefectura Poliției din Paris.

Prioritatea suporterilor este sărbătorirea meciului

De la debutul competiției, pe 11 iunie, forțele de ordine au fost mobilizate în mai multe seri, în funcție de programul meciurilor. Odată cu startul fazei eliminatorii, la 1 iulie, ministrul de Interne a trasat însă o direcție clară, pe care a reiterat-o miercuri prefecților, înainte de Franța - Maroc.

În plus, sunt în desfășurare pregătiri meticuloase cu Poliția Națională, Jandarmeria Națională, Prefectura Poliției din Paris și toți prefecții relevanți. Surse apropiate ministrului au precizat pentru BFMTV că obiectivul este foarte clar: „să se asigure că toți fanii se pot bucura pe deplin de meci și pot sărbători victoria echipei lor în deplină siguranță”.

Toleranță zero

Totuși, la Ministerul de Interne se fac pregătiri pentru orice eventualitate. Deși prioritatea va fi gestionarea evenimentului, orice potențiale perturbări vor fi gestionate cu fermitate, în special în cazul unor adunări spontane și numeroase după sferturile de finală. Conștient de posibilitatea unui astfel de eveniment, Ministerul a alocat resurse semnificative pentru a interveni rapid în mai multe orașe și a restabili ordinea cât mai repede posibil în cazul în care situațiile degenerează.

La Paris, unde autoritățile nu au amenajat nicio zonă pentru fani, mai multe forțe de ordine vor fi mobilizate în timpul meciului și apoi în perioada de după meci, pe lângă ofițerii de poliție ai Prefecturii de Poliție. Mesajul autorităților publice înainte de sferturile de finală este clar: „Franța-Maroc este și trebuie să rămână o sărbătoare, iar cei care fac scandal vor fi tratați cu cea mai mare fermitate”.

Temerile serviciilor de informații

Tot BFMTV scrie, separat, că a obținut mai multe rapoarte ale poliției privind riscurile legate de meci. Printre acestea se numără cel mai recent raport al serviciului de informații teritorial, intitulat „Cupa Mondială de fotbal: Riscuri de tulburări publice în timpul meciului Franța-Maroc”.

Meciul de joi din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 a fost „identificat ca prezentând un risc maxim”. Raportul serviciilor de informații, consultat de BFMTV, explică: „Acest meci prezintă un risc crescut din cauza naturii sale eliminatorii și a mizei calificării în semifinale și, în ciuda orei târzii de difuzare, adunările în spații publice, însoțite de utilizarea de materiale pirotehnice, sunt de temut, indiferent de rezultatul meciului”.

O altă notă a poliției precizează că „fiecare eveniment major de joc sau decizie arbitrală, precum și victoria sau înfrângerea, vor provoca sărbătoare sau dezamăgire și procesiuni pe drumurile publice. Sunt de așteptat perturbări ale traficului”.

Teama „grupurilor afiliate extremei drepte”

Pentru ofițerii de informații, „riscul pare a fi crescut în cazul unei victorii a Marocului, având în vedere importanța simbolică a unei astfel de calificări și înclinația susținătorilor săi de a o celebra într-un mod vizibil și agitat în public”, notează publicația.

Un alt raport al poliției explică faptul că „se așteaptă o anumită pasiune din partea suporterilor marocani. Aceștia sunt, de asemenea, ultima echipă africană rămasă în competiție”. Acest raport își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la potențialele „resentimente și chiar tensiuni, în special cu suporterii algerieni a căror echipă a fost eliminată”.

În cele din urmă, conform aceluiași document, „acțiuni ale membrilor unor grupări afiliate extremei drepte ar putea avea loc în timpul acestui meci. Unii s-ar putea aduna pentru a asista la meci și apoi să se plimbe prin centrele orașelor, pentru a încerca să provoace suporterii marocani, indiferent de rezultatul meciului”.

Raportul recomandă, de asemenea, o mare vigilență la „locurile pentru transmisiuni organizate în întreaga Franță”, deoarece „tensiunile care ar putea apărea între suporteri sunt susceptibile de a genera incidente în rândul unui public numeros”.

Evenimente precedente

În timpul Cupei Mondiale din 2022, au existat „tulburări ale ordinii publice pe teritoriul național”, se arată în raport. „În special, în urma meciurilor echipei marocane, pe atunci semifinalistă”. În ceea ce privește echipa Franței, raportul specifică faptul că „doar finala, pe care au pierdut-o împotriva Argentinei, a provocat incidente” în aproximativ 40 de municipalități.

Mai mult, un alt raport al poliției amintește că pe 14 decembrie 2022, Marocul a înfruntat Franța în semifinale. În urma victoriei Franței, „au fost raportate numeroase tulburări ale ordinii publice”, inclusiv „aruncarea de proiectile și mortiere asupra forțelor de ordine, încăierări, incendii în containere de gunoi, ridicarea de baricade, deteriorarea vehiculelor și a mobilierului stradal, precum și perturbări ale traficului în întreaga țară”. În total, au existat „în jur de 100 de arestări”.

Raportul reamintește, de asemenea, că la sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, Cupa Africii pe Națiuni (AFCAN) a fost „punctată de adunări festive de câteva sute de persoane, urmate de o ostilitate marcată față de forțele de ordine, cu utilizarea aproape sistematică a artificiilor”. Raportul notează că Marocul a câștigat AFCAN, iar susținătorii săi au provocat incidente în mai multe orașe, inclusiv Mulhouse, Argenteuil, Montpellier, Lyon, Fréjus și altele.

Raportul reia, de asemenea, începutul Cupei Mondiale din 2026. Acesta notează că, până în prezent, „niciun meci nu a dus la tulburări majore ale ordinii publice”, chiar dacă calificările în sferturile de finală ale Marocului și apoi ale Franței, pe 4 iulie, „au dus la numeroase adunări care au degenerat în ciocniri cu forțele de ordine” în Lille, Châteauroux, Maubeuge, Nancy și Thonon-les-Bains, de exemplu.

„Incidentele au fost caracterizate în special de focuri de mortier îndreptate asupra forțelor de ordine”. Pe 4 iulie, 12 ofițeri de poliție au suferit răni minore, 44 de vehicule au fost incendiate și au fost efectuate 32 de arestări la nivel național.

Postările pe rețelele sociale amplifică tensiunile

Raportul notează că „numeroase publicații prevăd haos” în Franța. De exemplu, „circulă videoclipuri care arată profanarea simbolurilor naționale, cum ar fi un steag marocan ars sau dărâmat în Aubervilliers” în timpul meciului din 4 iulie dintre Maroc și Canada. Aceste „zvonuri provin și din publicații străine”, explică serviciul de informații, care afirmă că aceste publicații au „un ton conspirativ”.

Documentul subliniază, de asemenea, că unele pagini de Facebook susțin că „algerienii se vor preface a fi susținători ai marocanilor pentru a comite atrocități cu scopul de a păta imaginea acestora”, nota legând aceste zvonuri de „teorii ale conspirației”.