„Vă rugăm să faceți asta și acasă”. Japonezii care au strâns gunoiul din tribune la Cupa Mondială 2026 sunt trolați la ei în țară

De ce fac suporterii japonezi curățenie pe stadion, la CM 2026 FOTO: Getty Images

Suporterii japonezi de la Cupa Mondială 2026 au fost lăudați pentru că au făcut curat pe stadion după meciul cu Țările de Jos. Și nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, pentru că japonezii au ieșit în evidență cu același comportament și la campionatele anterioare. Dar în timp ce lumea a fost cucerită de imaginile cu japonezii care strâng gunoaie, în propria țară sunt criticați.

Săptămâna aceasta au apărut fotografii cu fani japonezi care strângeau gunoaie din tribune folosind saci de gunoi, dar mulți au văzut în acest gest un dublu standard: bărbați care fac curat după ei în spațiile publice, dar lasă povara treburilor casnice pe umerii soțiilor lor.

La scurt timp, o ilustrație realizată de un utilizator japonez a devenit virală, prezentând în paralel un bărbat care adună gunoaie pe stadion și același bărbat relaxat pe canapea acasă, folosindu-și telefonul lângă un coș cu rufe, în timp ce soția lui spală vasele.

„Vă rugăm să faceți asta și acasă” - scrie cu litere mari deasupra desenului.

Bărbații din Japonia ar trebui „să se implice mai mult în treburile casnice”, pentru că timpul pe care îl petrec făcând astfel de activități este printre cele mai scăzute din lume, se mai spune în textul afișului.

Acea postare a primit 60.000 de aprecieri pe platforma X.

„Toată lumea vrea să salveze lumea, dar nimeni nu vrea să o ajute pe mama să spele vasele”, a comentat un utilizator de pe X, făcând referire la un citat al autorului american PJ O'Rourke.

„Probabil că printre acești oameni care adună gunoaie se află și cineva care are acasă un copil mic și și-a lăsat soția să aibă grijă de el pentru a veni să urmărească Cupa Mondială”, a scris un alt utilizator.

Curățenia și obiceiul de a strânge după tine în locurile publice sunt profund înrădăcinate în cultura japoneză.

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Totuși, în ceea ce privește timpul dedicat treburilor casnice, bărbații japonezi ocupă ultimul loc în rândul țărilor foarte dezvoltate, potrivit BBC.

Potrivit datelor din 2021 ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), femeile japoneze petrec mai mult de trei ore pe zi efectuând muncă neplătită, de peste cinci ori mai mult decât bărbații, care alocă în medie 47 de minute pe zi acestor activități.

Această diferență este și mai pronunțată în familiile tinere. Un sondaj guvernamental din 2021 a constatat că, în gospodăriile în care ambii părinți au un loc de muncă și au copii cu vârsta sub șase ani, femeile petrec peste șapte ore pe zi cu treburile gospodărești, în timp ce bărbații petrec mai puțin de două ore.

Unii utilizatori ai rețelelor sociale au criticat și ceea ce consideră a fi ipocrizia de a strânge gunoaie în străinătate, în condițiile în care spațiile publice din Japonia rămân adesea pline de deșeuri după evenimente de amploare.

Însă, în timp ce dezbaterea privind împărțirea treburilor casnice continuă, mulți susțin că gestul caracteristic al fanilor japonezi de a curăța stadioanele ar trebui încurajat, nu criticat excesiv.

„Ce este rușinos în asta?”, a scris un utilizator pe X. „Este mult mai bine decât să apară știri de genul «Japonezii aruncă gunoaie în străinătate»”.

Se pare că astfel de acțiuni au influențat și fanii din alte țări.

Un videoclip recent distribuit pe rețelele sociale îi arată pe suporterii portughezi strângând la rândul lor gunoaie din tribune în saci mari de plastic, iar mulți utilizatori ai rețelelor sociale îi consideră pe japonezi inițiatorii acestei tendințe.