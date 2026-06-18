Topul celor 48 de echipe de la Cupa Mondială 2026 după prima fază a grupelor. Germania, care a învins Curacao cu 7-1, nu e în primele 3

Toate cele 48 de echipe prezente la Cupa Mondială 2026 au jucat câte un meci, în cele şapte zile scurse de la startul competiţiei din America. Au fost şi surprize, şi scoruri-fluviu, dar şi rezultate aşteptate. Jurnaliştii sportivi de la BBC au realizat un altfel de clasament al celor 48 de naţionale, după prima fază a grupelor, un top bazat nu doar pe puncte şi goluri marcate. Printre criterii sunt incluse valoarea adversarului împotriva căruia a fost obţinută victoria, precum şi estetica jocului.
Iată topul realizat de jurnaliştii sportivi de la BBC.
Locurile 1-10
Un top 10 al echipelor care au învins, dar au şi impresionat.
1. Franța: a învins Senegalul cu 3-1.
Franţa a fost la înălțimea așteptărilor de dinaintea turneului, cu o prestație debordantă în repriza secundă. Forţă pe fiecare poziție. Favorită meritată.
2. Anglia: a învins Croaţia cu 4-2.
A marcat patru goluri. Ar fi putut marca mai multe. O performanță ofensivă strălucită, condusă de Harry Kane. Mici probleme în defensivă.
3. Argentina: a învins Algeria cu 3-0
Îl au pe Lionel Messi și o echipă care este înălțată de prezența și geniul său. Asta e suficient pentru a fi în primii trei.
4. Germania: a învins Curacao cu 7-1
Orice echipă care marchează șapte goluri în primul meci nu poate fi ignorată, indiferent de (lipsa de) calitate a adversarului.
5. SUA: a învins Paraguay cu 4-1
O apariţie surprinzătoare în top cinci. A distrus Paraguay cu o prestație excelentă și are publicul gazdă de partea sa.
6. Norvegia: a învins Irak cu 4-1
O echipă construită în jurul lui Erling Haaland și concepută să joace pe baza punctelor sale forte.
7. Columbia: a învins Uzbekistan cu 3-1
Puternic, rapid și cu un strop de praf de stele, acesta este Luis Diaz. Columbia va pune probleme multor echipe.
8. Maroc: egal cu Brazilia, 1-1
Părea că va da lovitura în meciul cu Brazilia, în primele 20 de minute. Apoi a părut să se mulțumească cu un egal în repriza a doua. Mai prezentă în joc.
9. Brazilia: egal, 1-1, cu Maroc
Un început cu emoţii, ne-a lăsat să ne întrebăm dacă aceasta era Brazilia de odinioară. Dar echipa lor "vicleană" a refuzat să se lase învinsă.
10. Suedia: a învins Tunisia cu 5-1
Au doi dintre cei mai periculoși atacanți din Premier League și un mijlocaș cu ochi pentru gol.
Locurile 11-20
11. Australia
12. Spania
13. Olanda (Ţările de Jos)
14. Mexic
15. Japonia
16. Scoţia
17. Capul Verde
18. Belgia
19. Egipt
20. Senegal
Locurile 21-30
21. Portugalia
22. Croaţia
23. Congo
24. Elveţia
25. Noua Zeelanda
26. Iran
27. Arabia Saudită
28. Haiti
29. Coreea de Sud
30. Uruguay
Locurile 31-40
31. Turcia
32. Austria
33. Coasta de Fildeş
34. Ghana
35. Algeria
36. Iordania
37. Bosnia-Herţegovina
38. Canada
39. Irak
40. Ecuador
Locurile 41-48
41. Cehia
42. Uzbekistan
43. Africa de Sud
44. Qatar
45. Paraguay
46. Tunisia
47. Panama
48. Curacao