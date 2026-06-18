Topul celor 48 de echipe de la Cupa Mondială 2026 după prima fază a grupelor. Germania, care a învins Curacao cu 7-1, nu e în primele 3

2 minute de citit Publicat la 10:41 18 Iun 2026 Modificat la 10:41 18 Iun 2026

Topul celor 48 de echipe de la Cupa Mondială 2026 după prima fază a grupelor. Sursa foto: Hepta I Zuma Press / Matthieu Mirville/Dppi

Toate cele 48 de echipe prezente la Cupa Mondială 2026 au jucat câte un meci, în cele şapte zile scurse de la startul competiţiei din America. Au fost şi surprize, şi scoruri-fluviu, dar şi rezultate aşteptate. Jurnaliştii sportivi de la BBC au realizat un altfel de clasament al celor 48 de naţionale, după prima fază a grupelor, un top bazat nu doar pe puncte şi goluri marcate. Printre criterii sunt incluse valoarea adversarului împotriva căruia a fost obţinută victoria, precum şi estetica jocului.

Iată topul realizat de jurnaliştii sportivi de la BBC.

Locurile 1-10

Un top 10 al echipelor care au învins, dar au şi impresionat.

1. Franța: a învins Senegalul cu 3-1.

Franţa a fost la înălțimea așteptărilor de dinaintea turneului, cu o prestație debordantă în repriza secundă. Forţă pe fiecare poziție. Favorită meritată.

2. Anglia: a învins Croaţia cu 4-2.

A marcat patru goluri. Ar fi putut marca mai multe. O performanță ofensivă strălucită, condusă de Harry Kane. Mici probleme în defensivă.

3. Argentina: a învins Algeria cu 3-0

Îl au pe Lionel Messi și o echipă care este înălțată de prezența și geniul său. Asta e suficient pentru a fi în primii trei.

4. Germania: a învins Curacao cu 7-1

Orice echipă care marchează șapte goluri în primul meci nu poate fi ignorată, indiferent de (lipsa de) calitate a adversarului.

5. SUA: a învins Paraguay cu 4-1

O apariţie surprinzătoare în top cinci. A distrus Paraguay cu o prestație excelentă și are publicul gazdă de partea sa.

6. Norvegia: a învins Irak cu 4-1

O echipă construită în jurul lui Erling Haaland și concepută să joace pe baza punctelor sale forte.

7. Columbia: a învins Uzbekistan cu 3-1

Puternic, rapid și cu un strop de praf de stele, acesta este Luis Diaz. Columbia va pune probleme multor echipe.

8. Maroc: egal cu Brazilia, 1-1

Părea că va da lovitura în meciul cu Brazilia, în primele 20 de minute. Apoi a părut să se mulțumească cu un egal în repriza a doua. Mai prezentă în joc.

9. Brazilia: egal, 1-1, cu Maroc

Un început cu emoţii, ne-a lăsat să ne întrebăm dacă aceasta era Brazilia de odinioară. Dar echipa lor "vicleană" a refuzat să se lase învinsă.

10. Suedia: a învins Tunisia cu 5-1

Au doi dintre cei mai periculoși atacanți din Premier League și un mijlocaș cu ochi pentru gol.

Locurile 11-20

11. Australia

12. Spania

13. Olanda (Ţările de Jos)

14. Mexic

15. Japonia

16. Scoţia

17. Capul Verde

18. Belgia

19. Egipt

20. Senegal

Locurile 21-30

21. Portugalia

22. Croaţia

23. Congo

24. Elveţia

25. Noua Zeelanda

26. Iran

27. Arabia Saudită

28. Haiti

29. Coreea de Sud

30. Uruguay

Locurile 31-40

31. Turcia

32. Austria

33. Coasta de Fildeş

34. Ghana

35. Algeria

36. Iordania

37. Bosnia-Herţegovina

38. Canada

39. Irak

40. Ecuador

Locurile 41-48

41. Cehia

42. Uzbekistan

43. Africa de Sud

44. Qatar

45. Paraguay

46. Tunisia

47. Panama

48. Curacao