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Cupa Mondială 2026. Program complet al meciurilor, pe zile și grupe, rezultate și clasamente

Andrei Paraschiv
10 minute de citit Publicat la 13:16 16 Iun 2026 Modificat la 13:16 16 Iun 2026
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USA - Paraguay World Cup
Imagine de la meciul SUA și Paraguay, desfășurat pe stadionul din Los Angeles pe 12 iunie 2026. SUA au câștigat cu 4 - 1. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 are loc în trei țări: SUA, Mexic și Canada, și se desfășoară în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este prima ediție din istorie la care participă 48 de echipe și în care se vor juca un număr total de 104 meciuri. Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe de câtre patru echipe. Urmăriți, în acest material, programul meciurilor pe zile și grupe, rezultatele și clasamentele de până acum, dar și ce se întâmplă dacă echipele termină faza grupelor la egalitate de puncte.

Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-imile (n.r. - șaisprezecimile) de finală, faza eliminatorie cu 32 de echipe.

Grupele Cupei Mondiale 2026

Astfel, componența celor 12 grupe este următoarea:

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Senegal, Irak, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Programul pe zile a meciurilor din faza grupelor (ora României)

Marți, 16 iunie 2026

Franța – Senegal – Grupa I (22:00) - New York/New Jersey Stadium

Miercuri, 17 iunie 2026

Irak – Norvegia – Grupa I (01:00) - Boston Stadium

Argentina – Algeria – Grupa J (04:00) - Kansas City Stadium

Austria – Iordania – Grupa J (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Portugalia – Republica Democratică Congo – Grupa K (20:00) - Houston Stadium

Anglia – Croația – Grupa L (23:00) - Dallas Stadium

Joi, 18 iunie 2026

Ghana – Panama – Grupa L (02:00) - Toronto Stadium

Uzbekistan – Columbia – Grupa K (05:00) - Estadio Azteca Mexico City

Cehia – Africa de Sud – Grupa A (19:00) - Atlanta Stadium

Elveția – Bosnia și Herțegovina – Grupa B (22:00) - Los Angeles Stadium

Vineri, 19 iunie 2026

Canada – Qatar - Grupa B (01:00) – BC Place Vancouver

Mexic – Republica Coreea - Grupa A (04:00) - Estadio Guadalajara

SUA – Australia - Grupa D (22:00) – Seattle Stadium

Sâmbătă, 20 iunie 2026 

Scoția – Maroc – Grupa C (01:00) - Boston Stadium

Brazilia – Haiti – Grupa C (04:00) -  Philadelphia Stadium

Turcia – Paraguay – Grupa D (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Olanda – Suedia – Grupa F (20:00) - Houston Stadium

Germania - Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Toronto Stadium

Duminică, 21 iunie 2026

Ecuador – Curaçao – Grupa E (03:00) - Kansas City Stadium

Tunisia – Japonia – Grupa F (07:00) - Estadio Monterrey

Spania – Arabia Saudită – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium

Belgia – Iran – Grupa G (22:00)- Los Angeles Stadium

Luni, 22 iunie 2026

Uruguay – Capul Verde – Grupa H (01:00) - Miami Stadium

Noua Zeelandă – Egipt – Grupa G (04:00)- BC Place Vancouver

Argentina – Austria – Grupa J (20:00)- Dallas Stadium

Marți, 23 iunie 2026

Franța – Irak – Grupa I (00:00)- Philadelphia Stadium

Norvegia – Senegal – Grupa I (03:00)- New York/New Jersey Stadium

Iordania – Algeria – Grupa J (06:00)- San Francisco Bay Area Stadium

Portugalia – Uzbekistan – Grupa K (20:00)- Houston Stadium

Anglia – Ghana – Grupa L (23:00)- Boston Stadium

Miercuri, 24 iunie 2026

Panama – Croația – Grupa L (02:00)- Toronto Stadium

Columbia – Republica Democratică Congo – Grupa K (05:00)- Estadio Guadalajara

Elveția – Canada – Grupa B (22:00) – BC Place Vancouver

Bosnia și Herțegovina – Qatar – Grupa B (22:00) – Seattle Stadium 

Joi, 25 iunie 2026

Scoția – Brazilia – Grupa C (01:00) – Miami Stadium

Maroc – Haiti – Grupa C (01:00) – Atlanta Stadium

Cehia – Mexic – Grupa A (04:00) – Estadio Azteca, Mexico City

Africa de Sud – Republica Coreea – Grupa A (04:00) – Estadio Monterrey

Curaçao – Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Philadelphia Stadium

Ecuador – Germania – Grupa E (23:00) - New York/New Jersey Stadium

Vineri, 26 iunie 2026

Japonia – Suedia – Grupa F (02:00) - Dallas Stadium

Tunisia – Olanda – Grupa F (02:00) - Kansas City Stadium

Turcia – SUA - Grupa D (05:00) – Los Angeles Stadium

Paraguay – Australia – Grupa D (05:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Norvegia – Franța – Grupa I (22:00) - Boston Stadium

Senegal – Irak – Grupa I (22:00) - Toronto Stadium

Sâmbătă, 27 iunie 2026

Capul Verde – Arabia Saudită – Grupa H (03:00) - Houston Stadium

Uruguay – Spania – Grupa H (03:00)- Estadio Guadalajara

Egipt – Iran – Grupa G (06:00) - Seattle Stadium

Noua Zeelandă – Belgia – Grupa G (06:00) - BC Place Vancouver

Duminică, 28 iunie 2026

Panama – Anglia – Grupa L (00:00) - New York/New Jersey Stadium

Croația – Ghana – Grupa L (00:00) - Philadelphia Stadium

Columbia – Portugalia – Grupa K (02:30) - Miami Stadium

Republica Democratică Congo – Uzbekistan – Grupa K (02:30)- Atlanta Stadium

Algeria – Austria – Grupa J (05:00) - Kansas City Stadium

Iordania – Argentina – Grupa J (05:00)- Dallas Stadium

Programul pe grupe (ora României)

Grupa A

  • 11 iunie, ora 22:00:  Mexic - Africa de Sud (2-0)
  • 12 iunie, ora 5:00: Coreea de Sud - Cehia (2-1)
  • 18 iunie, ora 19:00: Cehia - Africa de Sud
  • 19 iunie, ora 4:00: Mexic - Coreea de Sud
  • 25 iunie, ora 4:00: Cehia - Mexic
  • 25 iunie, ora 4:00: Africa de Sud - Coreea de Sud

Grupa B

  • 12 iunie, ora 22:00: Canada - Bosnia (1-1)
  • 13 iunie, ora 22:00: Qatar - Elveția (1-1)
  • 18 iunie, ora 22:00: Elveția - Bosnia
  • 19 iunie, ora 1:00: Canada - Qatar
  • 24 iunie, ora 22:00: Elveția - Canada
  • 24 iunie, ora 22:00: Bosnia - Qatar

Grupa C

  • 14 iunie, ora 1:00: Brazilia - Maroc (1-1)
  • 14 iunie, ora 4:00: Haiti - Scoția (0-1)
  • 20 iunie, ora 1:00: Scoția - Maroc
  • 20 iunie, ora 4:00: Brazilia - Haiti
  • 25 iunie, ora 1:00: Scoția - Brazilia
  • 25 iunie, ora 1:00: Maroc - Haiti

Grupa D

  • 13 iunie, ora 4:00: SUA - Paraguay (4-1)
  • 14 iunie, ora 7:00: Australia - Turcia (2-0)
  • 19 iunie, ora 7:00: Turcia - Paraguay
  • 19 iunie, ora 22:00: SUA - Australia
  • 26 iunie, ora 5:00: Turcia - SUA
  • 26 iunie, ora 5:00: Paraguay - Australia

Grupa E

  • 14 iunie, ora 20:00: Germania - Curacao (7-1)
  • 15 iunie, ora 2:00: Coasta de Fildeș - Ecuador (1-0)
  • 20 iunie, ora 23:00: Germania - Coasta de Fildeș
  • 21 iunie, ora 3:00: Ecuador - Curacao
  • 26 iunie, ora 1:00: Ecuador - Germania
  • 26 iunie, ora 1:00: Curacao - Coasta de Fildeș

Grupa F

  • 14 iunie, ora 23:00: Olanda - Japonia (2-2)
  • 15 iunie, ora 5:00: Suedia - Tunisia (5-1)
  • 20 iunie, ora 20:00: Olanda - Suedia
  • 20 iunie, ora 7:00: Tunisia - Japonia
  • 26 iunie, ora 2:00: Japonia - Suedia
  • 26 iunie, ora 2:00: Tunisia - Olanda

Grupa G

  • 15 iunie, ora 22:00: Belgia - Egipt (1-1)
  • 16 iunie, ora 4:00: Iran - Noua Zeelandă (2-2)
  • 21 iunie, ora 22:00: Belgia - Iran
  • 22 iunie, ora 4:00: Noua Zeelandă - Egipt
  • 27 iunie, ora 6:00: Egipt - Iran
  • 27 iunie, ora 6:00: Noua Zeelandă - Belgia

Grupa H

  • 15 iunie, ora 19:00: Spania - Capul Verde: (0-0)
  • 16 iunie, ora 1:00: Arabia Saudită - Uruguay (1-1)
  • 21 iunie, ora 19:00: Spania - Arabia Saudită
  • 22 iunie, ora 1:00: Uruguay - Capul Verde
  • 27 iunie, ora 3:00: Capul Verde - Arabia Saudită 
  • 27 iunie, ora 3:00: Uruguay - Spania

Grupa I

  • 16 iunie, ora 22:00: Franța - Senegal
  • 17 iunie, ora 1:00: Irak - Norvegia
  • 23 iunie, ora 00:00: Franța - Irak
  • 23 iunie, ora 3:00: Norvegia - Senegal
  • 26 iunie, ora 22:00: Norvegia - Franța
  • 26 iunie, ora 12:00: Senegal - Irak

Grupa J

  • 17 iunie, ora 4:00: Argentina - Algeria
  • 16 iunie, ora 7:00: Austria - Iordania
  • 22 iunie, ora 20:00: Argentina - Austria
  • 23 iunie, ora 6:00: Iordania - Algeria
  • 28 iunie, ora 5:00: Algeria - Austria
  • 28 iunie, ora 5:00: Iordania - Argentina

Grupa K

  • 17 iunie, ora 20:00: Portugalia - RD Congo
  • 18 iunie, ora 5:00: Uzbekistan - Columbia
  • 23 iunie, ora 20:00: Portugalia - Uzbekistan
  • 24 iunie, ora 5:00: Columbia - RD Congo
  • 28 iunie, ora 2:30: Columbia - Portugalia
  • 28 iunie, ora 2:30: RD Congo - Uzbekistan

Grupa L

  • 17 iunie, ora 23:00: Anglia - Croația
  • 18 iunie, ora 2:00: Ghana - Panama
  • 23 iunie, ora 23:00: Anglia - Ghana
  • 24 iunie, ora 2:00: Panama - Croația
  • 28 iunie, ora 00:00: Panama - Anglia
  • 28 iunie, ora 00:00: Croația - Ghana

Șaisprezecimi (16-imi): 28 iunie - 3 iulie

Duminică, 28 iunie

  • 22:00 - Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Luni, 29 iunie

  • 20:00 - Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA
  • 23:30 - Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA

Marți, 30 iunie

  • 04:00 - Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
  • 20:00 - Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA

Miercuri, 1 iulie

  • 00:00 - Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA
  • 04:00 - Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic
  • 19:00 - Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA
  • 23:00 - Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

  • 03:00 - Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA
  • 04:00 - Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Vineri, 3 iulie

  • 02:00 - Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
  • 06:00 - Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada
  • 21:00 - Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA

Sâmbătă, 4 iulie

  • 01:00 - Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA
  • 04:30 - Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada

Optimi de finală: 4-7 iulie

Sâmbătă, 4 iulie

  • 20:00 - Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 - Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

  • 00:00 - Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 - Philadelphia, SUA
  • 01:00 - Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 - New York City, SUA

Luni, 6 iulie

  • 03:00 - Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 - Mexico City, Mexic
  • 22:00 - Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 - Dallas, SUA

Marți, 7 iulie

  • 03:00 - Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 - Seattle, SUA
  • 19:00 - Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 - Atlanta, SUA
  • 23:00 - Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 - Vancouver, Canada

Sferturi de finală: 9-12 iulie

Joi, 9 iulie

  • 23:00 - Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 - Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

  • 22:00 - Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 - Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

  • 00:00 - Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 - Miami - SUA
  • 04:00 - Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 - Kansas - SUA

Semifinale: 14-15 iulie

Marți, 14 iulie

  • 22:00 - Învingător SF1 vs Învingător SF2 - Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

  • 22:00 - Câștigătorul SF3 vs Câștigătorul SF4 - Atlanta - SUA

Finala mică: 19 iulie

Duminică, 19 iulie

  • 00:00 - Învins Semifinala 1 vs Învins Semifinală 2 - Miami, SUA

Marea finală: 19 iulie

Duminică, 19 iulie

  • 22:00 - Învingătoarea Semifinalei 1 vs Învingătoarea Semifinalei 2 - New York, SUA - New Jersey Stadium

Calasamentele grupelor

Grupa A

  1. Mexic - 3 puncte
  2. Coreea de Sud - 3 puncte
  3. Cehia - 0 puncte
  4. Africa de Sud - 0 puncte

Grupa B

  1. Elveția - 1 punct
  2. Canada - 1 punct
  3. Qatar - 1 punct
  4. Bosnia și Herțegovina - 1 punct

Grupa C 

  1. Scoția - 3 puncte
  2. Maroc - 1 punct
  3. Brazilia - 1 punct
  4. Haiti - 0 puncte

Grupa D 

  1. SUA- 3 puncte
  2. Australia - 3 puncte
  3. Turcia - 0 puncte
  4. Paraguay - 0 puncte

Grupa E 

  1. Germania - 3 puncte
  2. Coasta de Fildeș - 3 puncte
  3. Ecuador - 0 puncte
  4. Curacao - 0 puncte

Grupa F 

  1. Suedia - 3 puncte
  2. Japonia - 1 punct
  3. Olanda - 1 punct
  4. Tunisia - 0 puncte

Grupa G

  1. Noua Zeelanda - 1 punct
  2. Iran - 1 punct
  3. Belgia - 1 punct
  4. Egipt - 1 punct

Grupa H 

  1. Uruguay - 1 punct
  2. Arabia Saudită - 1 punct
  3. Spania - 1 punct
  4. Capul Verde - 1 punct

Grupele I-L nu au fost jucate încă.

Ce se întâmplă dacă două echipe sunt la egalitate de puncte

Potrivit FIFA, criteriile de departajare în cazul în care două sau mai multe echipe din grupă vor fi la egalitate de puncte, la sfârșitul fazei grupelor sunt următoarele: cel mai mare număr de puncte obținute în meciurile din grupă între echipele în cauză, golaveraj superior rezultat din meciurile din grupă între echipele în cauză și cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă între echipele în cauză.

Dacă aceste criterii nu departajează echipele, se trece la un nou set: golaveraj superior în toate meciurile din grupă, cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă și cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite.

Dacă nici după al doilea set nu se elimină egalitatea, mai există o ultimă soluție: echipele aflate la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA.

Cum sunt stabilite cele mai bune opt echipe care termină grupele pe locul trei 

Cele mai bune opt echipe dintre cele clasate pe locul trei vor fi stabilite astfel: Cel mai mare număr de puncte obținute în toate meciurile din grupă, golaveraj rezultat din toate meciurile din grupă, cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă, cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite în toate meciurile din grupă.

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Etichete: Cupa Mondiala fotbal program

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