Cupa Mondială 2026. Program complet al meciurilor, pe zile și grupe, rezultate și clasamente

Imagine de la meciul SUA și Paraguay, desfășurat pe stadionul din Los Angeles pe 12 iunie 2026. SUA au câștigat cu 4 - 1. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 are loc în trei țări: SUA, Mexic și Canada, și se desfășoară în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este prima ediție din istorie la care participă 48 de echipe și în care se vor juca un număr total de 104 meciuri. Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe de câtre patru echipe. Urmăriți, în acest material, programul meciurilor pe zile și grupe, rezultatele și clasamentele de până acum, dar și ce se întâmplă dacă echipele termină faza grupelor la egalitate de puncte.

Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-imile (n.r. - șaisprezecimile) de finală, faza eliminatorie cu 32 de echipe.

Grupele Cupei Mondiale 2026

Astfel, componența celor 12 grupe este următoarea:

Grupa A : Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia Grupa B : Canada, Bosnia, Qatar, Elveția

: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția Grupa C : Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția Grupa D : SUA, Paraguay, Australia, Turcia

: SUA, Paraguay, Australia, Turcia Grupa E : Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador Grupa F : Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia

: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia Grupa G : Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă Grupa H : Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay Grupa I : Franța, Senegal, Irak, Norvegia

: Franța, Senegal, Irak, Norvegia Grupa J : Argentina, Algeria, Austria, Iordania

: Argentina, Algeria, Austria, Iordania Grupa K : Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Programul pe zile a meciurilor din faza grupelor (ora României)

Marți, 16 iunie 2026

Franța – Senegal – Grupa I (22:00) - New York/New Jersey Stadium

Miercuri, 17 iunie 2026

Irak – Norvegia – Grupa I (01:00) - Boston Stadium

Argentina – Algeria – Grupa J (04:00) - Kansas City Stadium

Austria – Iordania – Grupa J (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Portugalia – Republica Democratică Congo – Grupa K (20:00) - Houston Stadium

Anglia – Croația – Grupa L (23:00) - Dallas Stadium

Joi, 18 iunie 2026

Ghana – Panama – Grupa L (02:00) - Toronto Stadium

Uzbekistan – Columbia – Grupa K (05:00) - Estadio Azteca Mexico City

Cehia – Africa de Sud – Grupa A (19:00) - Atlanta Stadium

Elveția – Bosnia și Herțegovina – Grupa B (22:00) - Los Angeles Stadium

Vineri, 19 iunie 2026

Canada – Qatar - Grupa B (01:00) – BC Place Vancouver

Mexic – Republica Coreea - Grupa A (04:00) - Estadio Guadalajara

SUA – Australia - Grupa D (22:00) – Seattle Stadium

Sâmbătă, 20 iunie 2026

Scoția – Maroc – Grupa C (01:00) - Boston Stadium

Brazilia – Haiti – Grupa C (04:00) - Philadelphia Stadium

Turcia – Paraguay – Grupa D (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Olanda – Suedia – Grupa F (20:00) - Houston Stadium

Germania - Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Toronto Stadium

Duminică, 21 iunie 2026

Ecuador – Curaçao – Grupa E (03:00) - Kansas City Stadium

Tunisia – Japonia – Grupa F (07:00) - Estadio Monterrey

Spania – Arabia Saudită – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium

Belgia – Iran – Grupa G (22:00)- Los Angeles Stadium

Luni, 22 iunie 2026

Uruguay – Capul Verde – Grupa H (01:00) - Miami Stadium

Noua Zeelandă – Egipt – Grupa G (04:00)- BC Place Vancouver

Argentina – Austria – Grupa J (20:00)- Dallas Stadium

Marți, 23 iunie 2026

Franța – Irak – Grupa I (00:00)- Philadelphia Stadium

Norvegia – Senegal – Grupa I (03:00)- New York/New Jersey Stadium

Iordania – Algeria – Grupa J (06:00)- San Francisco Bay Area Stadium

Portugalia – Uzbekistan – Grupa K (20:00)- Houston Stadium

Anglia – Ghana – Grupa L (23:00)- Boston Stadium

Miercuri, 24 iunie 2026

Panama – Croația – Grupa L (02:00)- Toronto Stadium

Columbia – Republica Democratică Congo – Grupa K (05:00)- Estadio Guadalajara

Elveția – Canada – Grupa B (22:00) – BC Place Vancouver

Bosnia și Herțegovina – Qatar – Grupa B (22:00) – Seattle Stadium

Joi, 25 iunie 2026

Scoția – Brazilia – Grupa C (01:00) – Miami Stadium

Maroc – Haiti – Grupa C (01:00) – Atlanta Stadium

Cehia – Mexic – Grupa A (04:00) – Estadio Azteca, Mexico City

Africa de Sud – Republica Coreea – Grupa A (04:00) – Estadio Monterrey

Curaçao – Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Philadelphia Stadium

Ecuador – Germania – Grupa E (23:00) - New York/New Jersey Stadium

Vineri, 26 iunie 2026

Japonia – Suedia – Grupa F (02:00) - Dallas Stadium

Tunisia – Olanda – Grupa F (02:00) - Kansas City Stadium

Turcia – SUA - Grupa D (05:00) – Los Angeles Stadium

Paraguay – Australia – Grupa D (05:00) - San Francisco Bay Area Stadium

Norvegia – Franța – Grupa I (22:00) - Boston Stadium

Senegal – Irak – Grupa I (22:00) - Toronto Stadium

Sâmbătă, 27 iunie 2026

Capul Verde – Arabia Saudită – Grupa H (03:00) - Houston Stadium

Uruguay – Spania – Grupa H (03:00)- Estadio Guadalajara

Egipt – Iran – Grupa G (06:00) - Seattle Stadium

Noua Zeelandă – Belgia – Grupa G (06:00) - BC Place Vancouver

Duminică, 28 iunie 2026

Panama – Anglia – Grupa L (00:00) - New York/New Jersey Stadium

Croația – Ghana – Grupa L (00:00) - Philadelphia Stadium

Columbia – Portugalia – Grupa K (02:30) - Miami Stadium

Republica Democratică Congo – Uzbekistan – Grupa K (02:30)- Atlanta Stadium

Algeria – Austria – Grupa J (05:00) - Kansas City Stadium

Iordania – Argentina – Grupa J (05:00)- Dallas Stadium

Programul pe grupe (ora României)

Grupa A

11 iunie, ora 22:00: Mexic - Africa de Sud (2-0)

12 iunie, ora 5:00: Coreea de Sud - Cehia (2-1)

18 iunie, ora 19:00: Cehia - Africa de Sud

19 iunie, ora 4:00: Mexic - Coreea de Sud

25 iunie, ora 4:00: Cehia - Mexic

25 iunie, ora 4:00: Africa de Sud - Coreea de Sud

Grupa B

12 iunie, ora 22:00: Canada - Bosnia (1-1)

13 iunie, ora 22:00: Qatar - Elveția (1-1)

18 iunie, ora 22:00: Elveția - Bosnia

19 iunie, ora 1:00: Canada - Qatar

24 iunie, ora 22:00: Elveția - Canada

24 iunie, ora 22:00: Bosnia - Qatar

Grupa C

14 iunie, ora 1:00: Brazilia - Maroc (1-1)

14 iunie, ora 4:00: Haiti - Scoția (0-1)

20 iunie, ora 1:00: Scoția - Maroc

20 iunie, ora 4:00: Brazilia - Haiti

25 iunie, ora 1:00: Scoția - Brazilia

25 iunie, ora 1:00: Maroc - Haiti

Grupa D

13 iunie, ora 4:00: SUA - Paraguay (4-1)

14 iunie, ora 7:00: Australia - Turcia (2-0)

19 iunie, ora 7:00: Turcia - Paraguay

19 iunie, ora 22:00: SUA - Australia

26 iunie, ora 5:00: Turcia - SUA

26 iunie, ora 5:00: Paraguay - Australia

Grupa E

14 iunie, ora 20:00: Germania - Curacao (7-1)

15 iunie, ora 2:00: Coasta de Fildeș - Ecuador (1-0)

20 iunie, ora 23:00: Germania - Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 3:00: Ecuador - Curacao

26 iunie, ora 1:00: Ecuador - Germania

26 iunie, ora 1:00: Curacao - Coasta de Fildeș

Grupa F

14 iunie, ora 23:00: Olanda - Japonia (2-2)

15 iunie, ora 5:00: Suedia - Tunisia (5-1)

20 iunie, ora 20:00: Olanda - Suedia

20 iunie, ora 7:00: Tunisia - Japonia

26 iunie, ora 2:00: Japonia - Suedia

26 iunie, ora 2:00: Tunisia - Olanda

Grupa G

15 iunie, ora 22:00: Belgia - Egipt (1-1)

16 iunie, ora 4:00: Iran - Noua Zeelandă (2-2)

21 iunie, ora 22:00: Belgia - Iran

22 iunie, ora 4:00: Noua Zeelandă - Egipt

27 iunie, ora 6:00: Egipt - Iran

27 iunie, ora 6:00: Noua Zeelandă - Belgia

Grupa H

15 iunie, ora 19:00: Spania - Capul Verde: (0-0)

16 iunie, ora 1:00: Arabia Saudită - Uruguay (1-1)

21 iunie, ora 19:00: Spania - Arabia Saudită

22 iunie, ora 1:00: Uruguay - Capul Verde

27 iunie, ora 3:00: Capul Verde - Arabia Saudită

27 iunie, ora 3:00: Uruguay - Spania

Grupa I

16 iunie, ora 22:00: Franța - Senegal

17 iunie, ora 1:00: Irak - Norvegia

23 iunie, ora 00:00: Franța - Irak

23 iunie, ora 3:00: Norvegia - Senegal

26 iunie, ora 22:00: Norvegia - Franța

26 iunie, ora 12:00: Senegal - Irak

Grupa J

17 iunie, ora 4:00: Argentina - Algeria

16 iunie, ora 7:00: Austria - Iordania

22 iunie, ora 20:00: Argentina - Austria

23 iunie, ora 6:00: Iordania - Algeria

28 iunie, ora 5:00: Algeria - Austria

28 iunie, ora 5:00: Iordania - Argentina

Grupa K

17 iunie, ora 20:00: Portugalia - RD Congo

18 iunie, ora 5:00: Uzbekistan - Columbia

23 iunie, ora 20:00: Portugalia - Uzbekistan

24 iunie, ora 5:00: Columbia - RD Congo

28 iunie, ora 2:30: Columbia - Portugalia

28 iunie, ora 2:30: RD Congo - Uzbekistan

Grupa L

17 iunie, ora 23:00: Anglia - Croația

18 iunie, ora 2:00: Ghana - Panama

23 iunie, ora 23:00: Anglia - Ghana

24 iunie, ora 2:00: Panama - Croația

28 iunie, ora 00:00: Panama - Anglia

28 iunie, ora 00:00: Croația - Ghana

Șaisprezecimi (16-imi): 28 iunie - 3 iulie

Duminică, 28 iunie

22:00 - Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Luni, 29 iunie

20:00 - Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA

23:30 - Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA

Marți, 30 iunie

04:00 - Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

20:00 - Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA

Miercuri, 1 iulie

00:00 - Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA

04:00 - Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic

19:00 - Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA

23:00 - Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

03:00 - Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA

04:00 - Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Vineri, 3 iulie

02:00 - Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

06:00 - Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada

21:00 - Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA

Sâmbătă, 4 iulie

01:00 - Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA

04:30 - Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada

Optimi de finală: 4-7 iulie

Sâmbătă, 4 iulie

20:00 - Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 - Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

00:00 - Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 - Philadelphia, SUA

01:00 - Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 - New York City, SUA

Luni, 6 iulie

03:00 - Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 - Mexico City, Mexic

22:00 - Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 - Dallas, SUA

Marți, 7 iulie

03:00 - Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 - Seattle, SUA

19:00 - Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 - Atlanta, SUA

23:00 - Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 - Vancouver, Canada

Sferturi de finală: 9-12 iulie

Joi, 9 iulie

23:00 - Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 - Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

22:00 - Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 - Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

00:00 - Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 - Miami - SUA

04:00 - Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 - Kansas - SUA

Semifinale: 14-15 iulie

Marți, 14 iulie

22:00 - Învingător SF1 vs Învingător SF2 - Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

22:00 - Câștigătorul SF3 vs Câștigătorul SF4 - Atlanta - SUA

Finala mică: 19 iulie

Duminică, 19 iulie

00:00 - Învins Semifinala 1 vs Învins Semifinală 2 - Miami, SUA

Marea finală: 19 iulie

Duminică, 19 iulie

22:00 - Învingătoarea Semifinalei 1 vs Învingătoarea Semifinalei 2 - New York, SUA - New Jersey Stadium

Calasamentele grupelor

Grupa A

Mexic - 3 puncte Coreea de Sud - 3 puncte Cehia - 0 puncte Africa de Sud - 0 puncte

Grupa B

Elveția - 1 punct Canada - 1 punct Qatar - 1 punct Bosnia și Herțegovina - 1 punct

Grupa C

Scoția - 3 puncte Maroc - 1 punct Brazilia - 1 punct Haiti - 0 puncte

Grupa D

SUA- 3 puncte Australia - 3 puncte Turcia - 0 puncte Paraguay - 0 puncte

Grupa E

Germania - 3 puncte Coasta de Fildeș - 3 puncte Ecuador - 0 puncte Curacao - 0 puncte

Grupa F

Suedia - 3 puncte Japonia - 1 punct Olanda - 1 punct Tunisia - 0 puncte

Grupa G

Noua Zeelanda - 1 punct Iran - 1 punct Belgia - 1 punct Egipt - 1 punct

Grupa H

Uruguay - 1 punct Arabia Saudită - 1 punct Spania - 1 punct Capul Verde - 1 punct

Grupele I-L nu au fost jucate încă.

Ce se întâmplă dacă două echipe sunt la egalitate de puncte

Potrivit FIFA, criteriile de departajare în cazul în care două sau mai multe echipe din grupă vor fi la egalitate de puncte, la sfârșitul fazei grupelor sunt următoarele: cel mai mare număr de puncte obținute în meciurile din grupă între echipele în cauză, golaveraj superior rezultat din meciurile din grupă între echipele în cauză și cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă între echipele în cauză.

Dacă aceste criterii nu departajează echipele, se trece la un nou set: golaveraj superior în toate meciurile din grupă, cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă și cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite.

Dacă nici după al doilea set nu se elimină egalitatea, mai există o ultimă soluție: echipele aflate la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA.

Cum sunt stabilite cele mai bune opt echipe care termină grupele pe locul trei

Cele mai bune opt echipe dintre cele clasate pe locul trei vor fi stabilite astfel: Cel mai mare număr de puncte obținute în toate meciurile din grupă, golaveraj rezultat din toate meciurile din grupă, cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă, cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite în toate meciurile din grupă.