Cupa Mondială 2026. Program complet al meciurilor, pe zile și grupe, rezultate și clasamente

Cupa Mondială 2026 are loc în trei țări: SUA, Mexic și Canada, și se desfășoară în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este prima ediție din istorie la care participă 48 de echipe și în care se vor juca un număr total de 104 meciuri. Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe de câtre patru echipe. Urmăriți, în acest material, programul meciurilor pe zile și grupe, rezultatele și clasamentele de până acum, dar și ce se întâmplă dacă echipele termină faza grupelor la egalitate de puncte.
Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-imile (n.r. - șaisprezecimile) de finală, faza eliminatorie cu 32 de echipe.
Grupele Cupei Mondiale 2026
Astfel, componența celor 12 grupe este următoarea:
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
- Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franța, Senegal, Irak, Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
Programul pe zile a meciurilor din faza grupelor (ora României)
Marți, 16 iunie 2026
Franța – Senegal – Grupa I (22:00) - New York/New Jersey Stadium
Miercuri, 17 iunie 2026
Irak – Norvegia – Grupa I (01:00) - Boston Stadium
Argentina – Algeria – Grupa J (04:00) - Kansas City Stadium
Austria – Iordania – Grupa J (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium
Portugalia – Republica Democratică Congo – Grupa K (20:00) - Houston Stadium
Anglia – Croația – Grupa L (23:00) - Dallas Stadium
Joi, 18 iunie 2026
Ghana – Panama – Grupa L (02:00) - Toronto Stadium
Uzbekistan – Columbia – Grupa K (05:00) - Estadio Azteca Mexico City
Cehia – Africa de Sud – Grupa A (19:00) - Atlanta Stadium
Elveția – Bosnia și Herțegovina – Grupa B (22:00) - Los Angeles Stadium
Vineri, 19 iunie 2026
Canada – Qatar - Grupa B (01:00) – BC Place Vancouver
Mexic – Republica Coreea - Grupa A (04:00) - Estadio Guadalajara
SUA – Australia - Grupa D (22:00) – Seattle Stadium
Sâmbătă, 20 iunie 2026
Scoția – Maroc – Grupa C (01:00) - Boston Stadium
Brazilia – Haiti – Grupa C (04:00) - Philadelphia Stadium
Turcia – Paraguay – Grupa D (07:00) - San Francisco Bay Area Stadium
Olanda – Suedia – Grupa F (20:00) - Houston Stadium
Germania - Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Toronto Stadium
Duminică, 21 iunie 2026
Ecuador – Curaçao – Grupa E (03:00) - Kansas City Stadium
Tunisia – Japonia – Grupa F (07:00) - Estadio Monterrey
Spania – Arabia Saudită – Grupa H (19:00) - Atlanta Stadium
Belgia – Iran – Grupa G (22:00)- Los Angeles Stadium
Luni, 22 iunie 2026
Uruguay – Capul Verde – Grupa H (01:00) - Miami Stadium
Noua Zeelandă – Egipt – Grupa G (04:00)- BC Place Vancouver
Argentina – Austria – Grupa J (20:00)- Dallas Stadium
Marți, 23 iunie 2026
Franța – Irak – Grupa I (00:00)- Philadelphia Stadium
Norvegia – Senegal – Grupa I (03:00)- New York/New Jersey Stadium
Iordania – Algeria – Grupa J (06:00)- San Francisco Bay Area Stadium
Portugalia – Uzbekistan – Grupa K (20:00)- Houston Stadium
Anglia – Ghana – Grupa L (23:00)- Boston Stadium
Miercuri, 24 iunie 2026
Panama – Croația – Grupa L (02:00)- Toronto Stadium
Columbia – Republica Democratică Congo – Grupa K (05:00)- Estadio Guadalajara
Elveția – Canada – Grupa B (22:00) – BC Place Vancouver
Bosnia și Herțegovina – Qatar – Grupa B (22:00) – Seattle Stadium
Joi, 25 iunie 2026
Scoția – Brazilia – Grupa C (01:00) – Miami Stadium
Maroc – Haiti – Grupa C (01:00) – Atlanta Stadium
Cehia – Mexic – Grupa A (04:00) – Estadio Azteca, Mexico City
Africa de Sud – Republica Coreea – Grupa A (04:00) – Estadio Monterrey
Curaçao – Coasta de Fildeș – Grupa E (23:00) - Philadelphia Stadium
Ecuador – Germania – Grupa E (23:00) - New York/New Jersey Stadium
Vineri, 26 iunie 2026
Japonia – Suedia – Grupa F (02:00) - Dallas Stadium
Tunisia – Olanda – Grupa F (02:00) - Kansas City Stadium
Turcia – SUA - Grupa D (05:00) – Los Angeles Stadium
Paraguay – Australia – Grupa D (05:00) - San Francisco Bay Area Stadium
Norvegia – Franța – Grupa I (22:00) - Boston Stadium
Senegal – Irak – Grupa I (22:00) - Toronto Stadium
Sâmbătă, 27 iunie 2026
Capul Verde – Arabia Saudită – Grupa H (03:00) - Houston Stadium
Uruguay – Spania – Grupa H (03:00)- Estadio Guadalajara
Egipt – Iran – Grupa G (06:00) - Seattle Stadium
Noua Zeelandă – Belgia – Grupa G (06:00) - BC Place Vancouver
Duminică, 28 iunie 2026
Panama – Anglia – Grupa L (00:00) - New York/New Jersey Stadium
Croația – Ghana – Grupa L (00:00) - Philadelphia Stadium
Columbia – Portugalia – Grupa K (02:30) - Miami Stadium
Republica Democratică Congo – Uzbekistan – Grupa K (02:30)- Atlanta Stadium
Algeria – Austria – Grupa J (05:00) - Kansas City Stadium
Iordania – Argentina – Grupa J (05:00)- Dallas Stadium
Programul pe grupe (ora României)
Grupa A
- 11 iunie, ora 22:00: Mexic - Africa de Sud (2-0)
- 12 iunie, ora 5:00: Coreea de Sud - Cehia (2-1)
- 18 iunie, ora 19:00: Cehia - Africa de Sud
- 19 iunie, ora 4:00: Mexic - Coreea de Sud
- 25 iunie, ora 4:00: Cehia - Mexic
- 25 iunie, ora 4:00: Africa de Sud - Coreea de Sud
Grupa B
- 12 iunie, ora 22:00: Canada - Bosnia (1-1)
- 13 iunie, ora 22:00: Qatar - Elveția (1-1)
- 18 iunie, ora 22:00: Elveția - Bosnia
- 19 iunie, ora 1:00: Canada - Qatar
- 24 iunie, ora 22:00: Elveția - Canada
- 24 iunie, ora 22:00: Bosnia - Qatar
Grupa C
- 14 iunie, ora 1:00: Brazilia - Maroc (1-1)
- 14 iunie, ora 4:00: Haiti - Scoția (0-1)
- 20 iunie, ora 1:00: Scoția - Maroc
- 20 iunie, ora 4:00: Brazilia - Haiti
- 25 iunie, ora 1:00: Scoția - Brazilia
- 25 iunie, ora 1:00: Maroc - Haiti
Grupa D
- 13 iunie, ora 4:00: SUA - Paraguay (4-1)
- 14 iunie, ora 7:00: Australia - Turcia (2-0)
- 19 iunie, ora 7:00: Turcia - Paraguay
- 19 iunie, ora 22:00: SUA - Australia
- 26 iunie, ora 5:00: Turcia - SUA
- 26 iunie, ora 5:00: Paraguay - Australia
Grupa E
- 14 iunie, ora 20:00: Germania - Curacao (7-1)
- 15 iunie, ora 2:00: Coasta de Fildeș - Ecuador (1-0)
- 20 iunie, ora 23:00: Germania - Coasta de Fildeș
- 21 iunie, ora 3:00: Ecuador - Curacao
- 26 iunie, ora 1:00: Ecuador - Germania
- 26 iunie, ora 1:00: Curacao - Coasta de Fildeș
Grupa F
- 14 iunie, ora 23:00: Olanda - Japonia (2-2)
- 15 iunie, ora 5:00: Suedia - Tunisia (5-1)
- 20 iunie, ora 20:00: Olanda - Suedia
- 20 iunie, ora 7:00: Tunisia - Japonia
- 26 iunie, ora 2:00: Japonia - Suedia
- 26 iunie, ora 2:00: Tunisia - Olanda
Grupa G
- 15 iunie, ora 22:00: Belgia - Egipt (1-1)
- 16 iunie, ora 4:00: Iran - Noua Zeelandă (2-2)
- 21 iunie, ora 22:00: Belgia - Iran
- 22 iunie, ora 4:00: Noua Zeelandă - Egipt
- 27 iunie, ora 6:00: Egipt - Iran
- 27 iunie, ora 6:00: Noua Zeelandă - Belgia
Grupa H
- 15 iunie, ora 19:00: Spania - Capul Verde: (0-0)
- 16 iunie, ora 1:00: Arabia Saudită - Uruguay (1-1)
- 21 iunie, ora 19:00: Spania - Arabia Saudită
- 22 iunie, ora 1:00: Uruguay - Capul Verde
- 27 iunie, ora 3:00: Capul Verde - Arabia Saudită
- 27 iunie, ora 3:00: Uruguay - Spania
Grupa I
- 16 iunie, ora 22:00: Franța - Senegal
- 17 iunie, ora 1:00: Irak - Norvegia
- 23 iunie, ora 00:00: Franța - Irak
- 23 iunie, ora 3:00: Norvegia - Senegal
- 26 iunie, ora 22:00: Norvegia - Franța
- 26 iunie, ora 12:00: Senegal - Irak
Grupa J
- 17 iunie, ora 4:00: Argentina - Algeria
- 16 iunie, ora 7:00: Austria - Iordania
- 22 iunie, ora 20:00: Argentina - Austria
- 23 iunie, ora 6:00: Iordania - Algeria
- 28 iunie, ora 5:00: Algeria - Austria
- 28 iunie, ora 5:00: Iordania - Argentina
Grupa K
- 17 iunie, ora 20:00: Portugalia - RD Congo
- 18 iunie, ora 5:00: Uzbekistan - Columbia
- 23 iunie, ora 20:00: Portugalia - Uzbekistan
- 24 iunie, ora 5:00: Columbia - RD Congo
- 28 iunie, ora 2:30: Columbia - Portugalia
- 28 iunie, ora 2:30: RD Congo - Uzbekistan
Grupa L
- 17 iunie, ora 23:00: Anglia - Croația
- 18 iunie, ora 2:00: Ghana - Panama
- 23 iunie, ora 23:00: Anglia - Ghana
- 24 iunie, ora 2:00: Panama - Croația
- 28 iunie, ora 00:00: Panama - Anglia
- 28 iunie, ora 00:00: Croația - Ghana
Șaisprezecimi (16-imi): 28 iunie - 3 iulie
Duminică, 28 iunie
- 22:00 - Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
Luni, 29 iunie
- 20:00 - Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA
- 23:30 - Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA
Marți, 30 iunie
- 04:00 - Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
- 20:00 - Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA
Miercuri, 1 iulie
- 00:00 - Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA
- 04:00 - Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic
- 19:00 - Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA
- 23:00 - Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA
Joi, 2 iulie
- 03:00 - Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA
- 04:00 - Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
Vineri, 3 iulie
- 02:00 - Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
- 06:00 - Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada
- 21:00 - Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA
Sâmbătă, 4 iulie
- 01:00 - Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA
- 04:30 - Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada
Optimi de finală: 4-7 iulie
Sâmbătă, 4 iulie
- 20:00 - Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 - Houston, SUA
Duminică, 5 iulie
- 00:00 - Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 - Philadelphia, SUA
- 01:00 - Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 - New York City, SUA
Luni, 6 iulie
- 03:00 - Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 - Mexico City, Mexic
- 22:00 - Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 - Dallas, SUA
Marți, 7 iulie
- 03:00 - Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 - Seattle, SUA
- 19:00 - Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 - Atlanta, SUA
- 23:00 - Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 - Vancouver, Canada
Sferturi de finală: 9-12 iulie
Joi, 9 iulie
- 23:00 - Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 - Boston, SUA
Vineri, 10 iulie
- 22:00 - Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 - Los Angeles, SUA
Duminică, 12 iulie
- 00:00 - Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 - Miami - SUA
- 04:00 - Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 - Kansas - SUA
Semifinale: 14-15 iulie
Marți, 14 iulie
- 22:00 - Învingător SF1 vs Învingător SF2 - Dallas, SUA
Miercuri, 15 iulie
- 22:00 - Câștigătorul SF3 vs Câștigătorul SF4 - Atlanta - SUA
Finala mică: 19 iulie
Duminică, 19 iulie
- 00:00 - Învins Semifinala 1 vs Învins Semifinală 2 - Miami, SUA
Marea finală: 19 iulie
Duminică, 19 iulie
- 22:00 - Învingătoarea Semifinalei 1 vs Învingătoarea Semifinalei 2 - New York, SUA - New Jersey Stadium
Calasamentele grupelor
Grupa A
- Mexic - 3 puncte
- Coreea de Sud - 3 puncte
- Cehia - 0 puncte
- Africa de Sud - 0 puncte
Grupa B
- Elveția - 1 punct
- Canada - 1 punct
- Qatar - 1 punct
- Bosnia și Herțegovina - 1 punct
Grupa C
- Scoția - 3 puncte
- Maroc - 1 punct
- Brazilia - 1 punct
- Haiti - 0 puncte
Grupa D
- SUA- 3 puncte
- Australia - 3 puncte
- Turcia - 0 puncte
- Paraguay - 0 puncte
Grupa E
- Germania - 3 puncte
- Coasta de Fildeș - 3 puncte
- Ecuador - 0 puncte
- Curacao - 0 puncte
Grupa F
- Suedia - 3 puncte
- Japonia - 1 punct
- Olanda - 1 punct
- Tunisia - 0 puncte
Grupa G
- Noua Zeelanda - 1 punct
- Iran - 1 punct
- Belgia - 1 punct
- Egipt - 1 punct
Grupa H
- Uruguay - 1 punct
- Arabia Saudită - 1 punct
- Spania - 1 punct
- Capul Verde - 1 punct
Grupele I-L nu au fost jucate încă.
Ce se întâmplă dacă două echipe sunt la egalitate de puncte
Potrivit FIFA, criteriile de departajare în cazul în care două sau mai multe echipe din grupă vor fi la egalitate de puncte, la sfârșitul fazei grupelor sunt următoarele: cel mai mare număr de puncte obținute în meciurile din grupă între echipele în cauză, golaveraj superior rezultat din meciurile din grupă între echipele în cauză și cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă între echipele în cauză.
Dacă aceste criterii nu departajează echipele, se trece la un nou set: golaveraj superior în toate meciurile din grupă, cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă și cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite.
Dacă nici după al doilea set nu se elimină egalitatea, mai există o ultimă soluție: echipele aflate la egalitate de puncte vor fi clasificate în conformitate cu cea mai recentă ediție publicată a Clasamentului Mondial Masculin FIFA.
Cum sunt stabilite cele mai bune opt echipe care termină grupele pe locul trei
Cele mai bune opt echipe dintre cele clasate pe locul trei vor fi stabilite astfel: Cel mai mare număr de puncte obținute în toate meciurile din grupă, golaveraj rezultat din toate meciurile din grupă, cel mai mare număr de goluri marcate în toate meciurile din grupă, cel mai bun punctaj privind conduita echipei (jucători și oficiali) în raport cu numărul de cartonașe galbene și roșii primite în toate meciurile din grupă.