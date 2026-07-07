Argentina a eliminat Egiptul de la Cupa Mondială 2026. Sud-americanii au întors dramatic scorul după ce au fost conduși cu 2 goluri

Argentina s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Argentina a supraviețuit unui alt meci dificil și a reușit să întoarcă scorul în fața Egiptului, care a condus până în minutul 86. Campioana mondială en titre a reușit să aducă punctajul de pe tabelă la 3-2, eliminând Egiptul de la Cupa Mondială 2026 și asigurându-și locul în sferturile de finală ale competiției, scrie BBC News.

Argentina, care a fost trimisă în prelungiri de Capul Verde în runda precedentă, părea destinată unei eliminări surprinzătoare în fața „Faraonilor”, care conduceau cu 2-0 grație golurilor marcate de Yasser Ibrahim și Mostafa Zico.

Însă Cristian Romero a redus diferența cu 11 minute înainte de final, iar Lionel Messi, care a ratat un penalty în prima repriză, a egalat cinci minute mai târziu, pregătind un final de meci care a ținut spectatorii cu sufletul la gură.

Enzo Fernandez a completat revenirea în minutul 90+2, marcând cu capul din centrarea lui Lautaro Martinez, asigurând astfel o calificare dramatică în sferturile de finală.

Era imposibil să nu simpatizezi cu Egiptul, care nu câștigase niciun meci eliminatoriu la Cupa Mondială înainte de acest turneu, dar se afla la doar câteva minute distanță de a elimina tripla campioană mondială la Atlanta.

După ce au învins Australia în șaisprezecimile de finală, „Faraonii” și-au încântat fanii în minutul 15, când Ibrahim l-a învins pe Lisandro Martinez și a trimis cu capul centrarea lui Marwan Attia în colțul de jos al porții.

Însă Argentina și Messi, golgheterul turneului, au avut o ocazie de aur de a restabili egalitatea când, cinci minute mai târziu, Haissem Hassan l-a faultat pe Nicolas Tagliafico în careu.

Portarul egiptean Mostafa Shobeir a realizat însă o paradă magnifică, respingând șutul jucătorului de 39 de ani, care mai avusese o lovitură de pedeapsă apărată în victoria cu 2-0 împotriva Austriei din faza grupelor.

Shobeir a avut o prestație excepțională în prima repriză, apărând cu brio lovitura de cap a lui Alexis Mac Allister, înainte de a realiza o paradă superbă cu o singură mână la șutul lui Julian Alvarez, care se îndrepta spre poartă, cu trei minute înainte de pauză.

Zico a avut un gol anulat de VAR, dar jucătorul de 29 de ani a trimis în poartă centrarea lui Hassan la jumătatea reprizei a doua, aducând Egiptul la un pas de o calificare surprinzătoare în sferturile de finală.

Argentina crease foarte puține ocazii până în acel moment, dar lovitura de cap a lui Romero din minutul 79 a trezit la viață echipa lui Lionel Scaloni, înainte ca Messi să înscrie al 21-lea său gol la Cupa Mondială, pregătind un final dramatic pentru o partidă palpitantă.

Fernandez a avut ultimul cuvânt, lovitura sa de cap perfect plasată completând una dintre cele mai mari reveniri de la Cupa Mondială.

Vedeta lui Inter Miami, Lionel Messi, a izbucnit în lacrimi după lovitura de cap a lui Fernandez.

Foto: Getty Images

În mijlocul concurenței acerbe din partea unora dintre cele mai mari vedete ale fotbalului, Messi a reușit totuși să ocupe un loc central la această Cupă Mondială.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani a intrat în acest meci din optimile de finală ca golgheter al turneului, alături de francezul Kylian Mbappé, și cel mai bun marcator din toate timpurile la Cupa Mondială, cu 20 de goluri.

Însă Egiptul, care a fost în control deplin până când Romero i-a oferit Argentinei o gură de aer, a fost la doar câteva minute distanță de a pune capăt carierei „talismanului Albiceleste” la Cupa Mondială.

Messi și colegii săi nu au avut prea multe de oferit în prima repriză, portarul egiptean Shobeir fiind într-o formă inspirată.

Parada lui Shobeir din prima repriză înseamnă că Messi a ratat jumătate din cele opt lovituri de pedeapsă executate la Cupa Mondială, și îl face primul jucător din istoria turneului care ratează două lovituri de departajare într-o singură ediție (excluzând loviturile de departajare alocate după prelungiri).

Messi, însă, are nevoie doar de un moment pentru a oferi o contribuție semnificativă și exact asta a făcut când a trimis o minge pierdută în colț, prin partea inferioară a barei transversale.

El este acum primul jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează în șase meciuri consecutive din faza eliminatorie, iar cele opt goluri ale sale sunt cele mai multe în primele cinci meciuri ale unei singure ediții de când Gerd Müller a marcat opt ​​goluri pentru Germania în 1970.