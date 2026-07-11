Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina atacă Rusia cu roboți. Anunțul a fost făcut chiar de Kremlin

Forțele armate ucrainene au început să folosească sisteme robotizate terestre nu doar în apărare, ci și în operațiuni ofensive, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Potrivit instituției, citate de Moscow Times, doi roboți tereștri de luptă, echipați cu mitraliere, au fost utilizați pe direcția Orihiv, în regiunea Zaporojie. Ministerul susține că operatorii dronelor de atac au observat cele două sisteme în timp ce avansau spre pozițiile rusești, după care ambele ar fi fost distruse.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) relata încă din decembrie 2024 că armata ucraineană desfășurase, în premieră, o operațiune de luptă în care, în locul infanteriei, au fost folosite exclusiv sisteme robotizate terestre. Potrivit institutului, unități ucrainene au atacat atunci poziții rusești în apropiere de Lipți, în regiunea Harkov, cu ajutorul unor vehicule terestre fără pilot dotate cu mitraliere, precum și al unor drone pentru recunoaștere și deminare.

În aprilie anul acesta, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană a cucerit „pentru prima dată în istoria acestui război” o poziție și a luat prizonieri militari ruși folosind doar platforme fără pilot - sisteme robotizate terestre și drone.

Comandantul primei unități ucrainene de acest tip, Nikolai Zinkevici, a precizat ulterior că operațiunea avusese loc încă din vara trecută, iar până în martie 2026 roboții de luptă erau deja folosiți de peste 150 de unități ale armatei ucrainene.

Potrivit acestuia, Ucraina își propune ca, până la sfârșitul anului, tehnologia să înlocuiască până la 30% din personal pe cele mai periculoase sectoare ale frontului.

Ukrainian soldiers have conducted over 50,000 UGV missions since the start of this year alone. Unmanned ground vehicles are completely transforming logistics and casualty evacuation in high-risk zones.



By delivering vital supplies and safely evacuating our wounded, these… pic.twitter.com/xTgA5Ns39H — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 9, 2026

În ianuarie, The Telegraph scria despre Corpul 3 de Armată ucrainean că a folosit în apărare robotul terestru DevDroid TW 12.7, echipat cu o mitralieră Browning M2, care a menținut o poziție timp de 45 de zile, înlocuind mai mulți militari.

În martie, revista Time a relatat că primele exemplare ale robotului umanoid american Phantom MK-1, dezvoltat de compania Foundation, au fost trimise în Ucraina pentru teste. Creatorii platformei spun că, pe viitor, vor să trimită roboți pe câmpul de luptă în locul oamenilor și să-i adapteze pentru folosirea aproape oricărui tip de armă de foc.