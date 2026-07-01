„Killhouse” sau „Casa Ucigașă”. Cum arată academia „Top Gun” a Ucrainei, unde în loc de avioane, cursanții învață să piloteze drone

Cursant al Academiei „Killhouse” de lângă Kiev învață pilotarea unei drone FPV. Foto: Getty Images

Ucrainenii au construit lângă Kiev, o veritabilă academie de tip „Top Gun”, dar unde, în loc de avioane, cursanții învață să piloteze drone kamikaze. Academia funcționează într-un depozit și e cunoscută sub numele de „Killhouse” ( sau „Casa ucigașă”, într-o traducere aproximativă - n.r.), se arată într-un reportaj Business Insider.

Viitorii piloți de drone învață în această școală cum să piloteze sau să manevreze de la distanță aceste dispozitive în condiții de bruiaj, cum să evite apărarea antiaeriană, tehnici de economisire a bateriilor, mai ales pentru misiunile de lungă durată și, în general, cum să se adapteze la tacticile - mereu în schimbare - ale armatei ruse.

Academia Killhouse este condusă, practic, de militarii Corpului 3 Armată ucrainean, o unitate de elită a armatei ucrainene. Programa cursurilor pentru viitorii piloți de drone e constant actualizată, în funcție de lecțiile învățate pe front.

De asemenea, pe lângă recruți ucraineni, la această academie se antrenează și voluntari străini, care vor să învețe noile tectici ale războiului modern cu drone.

„E ca atunci când conduci o mașină”, a declarat pentru Business Insider un militar străin, care se antrenează și el la Killhouse și care s-a prezentat sub numele de cod „Sante”. „Trebuie să înveți în mod corespunzători și trebuie să exersezi, să exersezi și iar să exersezi”.

Academia de piloți de drone Killhouse a fost înființată în urmă cu doi ani. În prezent, dronele au ajuns principala armă folosită în războiul ucrainean, iar aceste arme sunt folosite acum - atât de ruși, cât și de ucraineni - inclusiv în misiuni de atac sau bombardament ale infrastructurilor civile ori militare situate la distanță mare de linia frontului.

„Îți ia ceva timp să te obișnuiești”, a spus „Radio”, numele de cod folosit de purtătorul de cuvânt al academiei. „Trebuie să înțelegi cum funcționează. Creierul tău trebuie să-și creeze noi conexiuni neuronale, iar asta este, probabil, și cel mai greu lucru. Ironic, cel mai greu lucru pe care îl înveți în pilotarea unei drone FPV e să o pilotezi la viteză mică sau să o faci să zboare la punct fix”.

Un curs de pilot de drone costă 180 de dolari. Sau dublu, dacă ești cursant străin. „Pentru cei mai în vârstă e mai dificil, mai ales dacă nu au jucat jocuri video”

Inițial, cursurile de la Killhouse se rezumau doar la pilotare dronelor de tip „kamikaze” sau drone FPV. Ulterior, programul de antrenament s-a extins, iar acum cursanții învață și pilotarea dronelor cu aripi - folosite în atacuri asupra obiectivelor la distanță mare - precum și pilotarea de drone terestre, din ce în ce mai utilizate pe câmpul de luptă din Ucraina.

Un „curs de bază”, în care un cursant învață cum să piloteze o dronă FPV costă în jur de 180 de dolari sau dublu, în cazul în care cursantul e unul străin. 5% din cursanții academiei provin din alte țări. Vârstele cursanților variază de la 15 la 60 de ani (minorii se pot înscrie cu aprobarea scrisă a părinților).

În jur de 80% din cursanți reușesc să absolve cu succes cursurile academiei de drone.

„Statistic, persoanelor mai în vârstă le e, de regulă, mai dificil, mai ales dacă nu au jucat jocuri video până acum”, a spus „Radio”.

Lunar, în jur de 250 de studenți participă la cursul de drone FPV. Cursurile „de zi” durează șase ore pe zi, șase zile pe săptămână. Mai există și „cursuri de noapte”, care durează 3 ore, pe durata a 10 zile.

Cursurile Academiei Killhouse de lângă Kiev sunt considerate extrem de utile, mai ales în condițiile în care, în prezent, Ucraina produce în jur de 1 milion de drone pe an, iar pentru pilotarea acestora, ucrainenii au nevoie de cât mai mulți piloți calificați.