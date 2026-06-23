Imagini spectaculoase de la Cupa Mondială. Norvegienii lui Haaland au „vâslit” pe ritm de tobă, după ce s-au calificat din grupă

Scene spectaculoase au avut loc luni noaptea, pe MetLife Stadium, după meciul câștigat de Norvegia în fața Senegalului cu 3-2. Victoria le-a asigurat nordicilor un loc în șaisprezecimile Cupei Mondiale. La finalul meciului, jucătorii au sărbătorit alături de suporteri într-un stil inedit.
Martin Odegaard i-a condus pe Erling Haaland și echipa Norvegiei într-o sărbătoare virală de tipul „Viking Row” după ce și-au asigurat un loc în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Scenele de după meci au devenit rapid virale pe rețelele sociale.
Jucătorii norvegieni s-au îndreptat direct către suporterii după victoria cu 3-2 asupra Senegalului, care le-a asigurat un loc în fazele eliminatorii, și au participat la sărbătoarea din ce în ce mai populară „Viking Row” (Rândul Vikingilor). Condusă de căpitanul Odegaard, echipa a „vâslit” pe teren, în timp ce fanii norvegieni făceau același lucru în tribune. Inspirați de moștenirea vikingă, suporterii și jucătorii stau în formație și imită mișcările de vâslit pe ritmuri de tobă.
Înainte de Cupa Mondială, jucătorii şi staff-ul tehnic al echipei naţionale de fotbal a Norvegiei au pozat îmbrăcaţi în vikingi într-o fotografie făcută într-un fiord din ţara nordică.
Imaginea, publicată pe contul oficial al echipei de pe X, a generat controverse în Norvegia, care nu a mai jucat în finala unui turneu major de la Euro 2000 şi a cărei ultimă participare la Cupa Mondială a fost în Franţa, în 1998.
Norvegia mai are de jucat un singur meci în grupă, împotriva Franței, însă și-a asigurat deja un loc în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.