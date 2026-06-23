Imagini spectaculoase de la Cupa Mondială. Norvegienii lui Haaland au „vâslit” pe ritm de tobă, după ce s-au calificat din grupă

Sărbătoarea suporterilor și a fotbaliștilor norvegieni după calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Foto: GettyImages

Scene spectaculoase au avut loc luni noaptea, pe MetLife Stadium, după meciul câștigat de Norvegia în fața Senegalului cu 3-2. Victoria le-a asigurat nordicilor un loc în șaisprezecimile Cupei Mondiale. La finalul meciului, jucătorii au sărbătorit alături de suporteri într-un stil inedit.

Martin Odegaard i-a condus pe Erling Haaland și echipa Norvegiei într-o sărbătoare virală de tipul „Viking Row” după ce și-au asigurat un loc în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Scenele de după meci au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Jucătorii norvegieni s-au îndreptat direct către suporterii după victoria cu 3-2 asupra Senegalului, care le-a asigurat un loc în fazele eliminatorii, și au participat la sărbătoarea din ce în ce mai populară „Viking Row” (Rândul Vikingilor). Condusă de căpitanul Odegaard, echipa a „vâslit” pe teren, în timp ce fanii norvegieni făceau același lucru în tribune. Inspirați de moștenirea vikingă, suporterii și jucătorii stau în formație și imită mișcările de vâslit pe ritmuri de tobă.

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Înainte de Cupa Mondială, jucătorii şi staff-ul tehnic al echipei naţionale de fotbal a Norvegiei au pozat îmbrăcaţi în vikingi într-o fotografie făcută într-un fiord din ţara nordică.

Imaginea, publicată pe contul oficial al echipei de pe X, a generat controverse în Norvegia, care nu a mai jucat în finala unui turneu major de la Euro 2000 şi a cărei ultimă participare la Cupa Mondială a fost în Franţa, în 1998.

Norvegia mai are de jucat un singur meci în grupă, împotriva Franței, însă și-a asigurat deja un loc în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.