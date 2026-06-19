Fotografii de la Cupa Mondială 2026 au fost mutați, după ce Thomas Tuchel s-a plâns la FIFA că nu-şi vede jucătorii pe teren

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel. Sursa foto: Hepta

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a determinat FIFA să-i mute pe fotoreporteri din preajma băncilor de rezerve, la momentul intonării imnurilor la Cupa Mondială 2026, pe motiv că staff-ul nu-i poate vedea pe jucători din cauza "zidului de fotgrafi", notează BBC.

Tuchel a spus că „nu și-a putut vedea echipa” înainte de victoria de miercuri cu 4-2 asupra Croației, un zid de fotografi blocându-i vederea spre teren. După ce a ascultat şi alte păreri, FIFA și-a modificat politica și a implementat un compromis folosit la alte turnee.

Fotografii pot fi grupați într-un grup, eventual mai aproape de linia de mijloc a terenului. Staff-ul tehnic nu va mai fi obligat să rămână în fața băncilor de rezervă şi i se va permite să se deplaseze la stânga sau la dreapta fotografilor pentru o vedere neobstrucționată asupra jucătorilor adunaţi la centrul terenului.

Cu toate acestea, nu este clar dacă schimbările FIFA vor atenua îngrijorările lui Tuchel.

Meciul din Grupa L de la Dallas a fost primul lui Tuchel ca manager al Cupei Mondiale, dar el a dezvăluit că ocazia, în special emoția imnurilor naționale, a fost stricată.

Tuchel a implorat FIFA

"Trebuie să vă spun ceva. Îi implor pe cei de la FIFA să schimbe poziția fotografilor în imnul național, pentru că nu mi-am putut vedea echipa”, a spus Tuchel.

"A fost un moment foarte special și stăteam în fața unui perete cu 50 de fotografi și nu am putut vedea niciun jucător. Mi-a stricat puțin experiența", a adăugat selecţionerul Angliei.

Stadionul AT&T este de obicei gazda echipei Dallas Cowboys, terenul NFL fiind prea mic pentru meciurile Cupei Mondiale. Suprafața a trebuit să fie înălțată cu 1,2 m pentru a putea încăpea un teren de fotbal, ceea ce a însemnat că o parte din marginea terenului a fost pierdută - rezultând un spațiu limitat pentru antrenori și fotografi în timpul imnurilor naționale.

FIFA a implementat noua abordare în timpul meciului de joi din Grupa A dintre Cehia și Africa de Sud (1-1), desfășurat la Atlanta.