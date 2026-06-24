Antena 3 CNN difuzează 12 meciuri de la Cupa Mondială 2026. Programul complet al acestora

Croația lui Modric întâlnește Ghana pe 28 iunie la Cupa Mondială 2026, în direct la Antena 3 CNN. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 ajunge și pe Antena 3 CNN. În următoarele 4 zile, postul nostru de televiziune va difuza 12 meciuri de la cea mai prestigioasă competiție din lume. Programul complet al partidelor se regăsește în acest material.

Antena 3 CNN va difuza, în perioada 24-28 iunie, nu mai puțin de 12 meciuri de la Cupa Mondială 2026. Primul meci transmis va fi Bosnia - Qatar, care începe la ora 22:00. Studioul „Toată lumea la Antena” va începe cu o oră înaintea fiecărui meci.

Programul complet al meciurilor de la Cupa Mondială 2026 transmise de Antena 3 CNN

24 iunie

Bosnia și Herțegovina - Qatar: ora 22:00 (transmisiunea va începe la ora 21)

25 iunie

Maroc - Haiti: ora 1:00 (transmisiunea va începe la ora 00)

Africa de Sud - Coreea de Sud: ora 4:00 (transmisiunea va începe la ora 3)

Curacao - Coasta de Fildeș: ora 23:00 (transmisiunea va începe la ora 22)

26 iunie

Tunisia - Olanda: ora 2:00 (transmisiunea va începe la ora 1)

Paraguay - Australia: ora 5:00 (transmisiunea va începe la ora 4)

Senegal - Irak: ora 22:00 (transmisiunea va începe la ora 21)

27 iunie

Capul Verde - Arabia Saudită: ora 3:00 (transmisiunea va începe la ora 2)

Egipt - Iran: ora 6:00 (transmisiunea va începe la ora 5)

28 iunie

Croația - Ghana: ora 00 (transmisiunea va începe la ora 23)

DR Congo - Uzbekistan: ora 2:30 (transmisiunea va începe la ora 1:30)

Algeria - Austria: ora 5:00 (transmisiunea va începe la ora 4)