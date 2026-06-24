Antena 3 CNN difuzează 12 meciuri de la Cupa Mondială 2026. Programul complet al acestora

Cupa Mondială 2026 ajunge și pe Antena 3 CNN. În următoarele 4 zile, postul nostru de televiziune va difuza 12 meciuri de la cea mai prestigioasă competiție din lume. Programul complet al partidelor se regăsește în acest material.
Antena 3 CNN va difuza, în perioada 24-28 iunie, nu mai puțin de 12 meciuri de la Cupa Mondială 2026. Primul meci transmis va fi Bosnia - Qatar, care începe la ora 22:00. Studioul „Toată lumea la Antena” va începe cu o oră înaintea fiecărui meci.
Programul complet al meciurilor de la Cupa Mondială 2026 transmise de Antena 3 CNN
24 iunie
- Bosnia și Herțegovina - Qatar: ora 22:00 (transmisiunea va începe la ora 21)
25 iunie
- Maroc - Haiti: ora 1:00 (transmisiunea va începe la ora 00)
- Africa de Sud - Coreea de Sud: ora 4:00 (transmisiunea va începe la ora 3)
- Curacao - Coasta de Fildeș: ora 23:00 (transmisiunea va începe la ora 22)
26 iunie
- Tunisia - Olanda: ora 2:00 (transmisiunea va începe la ora 1)
- Paraguay - Australia: ora 5:00 (transmisiunea va începe la ora 4)
- Senegal - Irak: ora 22:00 (transmisiunea va începe la ora 21)
27 iunie
- Capul Verde - Arabia Saudită: ora 3:00 (transmisiunea va începe la ora 2)
- Egipt - Iran: ora 6:00 (transmisiunea va începe la ora 5)
28 iunie
- Croația - Ghana: ora 00 (transmisiunea va începe la ora 23)
- DR Congo - Uzbekistan: ora 2:30 (transmisiunea va începe la ora 1:30)
- Algeria - Austria: ora 5:00 (transmisiunea va începe la ora 4)
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