Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Antena 3 CNN difuzează 12 meciuri de la Cupa Mondială 2026. Programul complet al acestora

Antena 3 CNN difuzează 12 meciuri de la Cupa Mondială 2026. Programul complet al acestora

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 16:44 24 Iun 2026 Modificat la 16:44 24 Iun 2026
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luka modric croatia cupa mondiala 2026
Croația lui Modric întâlnește Ghana pe 28 iunie la Cupa Mondială 2026, în direct la Antena 3 CNN. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 ajunge și pe Antena 3 CNN. În următoarele 4 zile, postul nostru de televiziune va difuza 12 meciuri de la cea mai prestigioasă competiție din lume. Programul complet al partidelor se regăsește în acest material.

Antena 3 CNN va difuza, în perioada 24-28 iunie, nu mai puțin de 12 meciuri de la Cupa Mondială 2026. Primul meci transmis va fi Bosnia - Qatar, care începe la ora 22:00. Studioul „Toată lumea la Antena” va începe cu o oră înaintea fiecărui meci.

Programul complet al meciurilor de la Cupa Mondială 2026 transmise de Antena 3 CNN

24 iunie

  • Bosnia și Herțegovina - Qatar: ora 22:00 (transmisiunea va începe la ora 21)

25 iunie

  • Maroc - Haiti: ora 1:00 (transmisiunea va începe la ora 00)
  • Africa de Sud - Coreea de Sud: ora 4:00 (transmisiunea va începe la ora 3)
  • Curacao - Coasta de Fildeș: ora 23:00 (transmisiunea va începe la ora 22)

26 iunie

  • Tunisia - Olanda: ora 2:00 (transmisiunea va începe la ora 1)
  • Paraguay - Australia: ora 5:00 (transmisiunea va începe la ora 4)
  • Senegal - Irak: ora 22:00 (transmisiunea va începe la ora 21)

27 iunie

  • Capul Verde - Arabia Saudită: ora 3:00 (transmisiunea va începe la ora 2)
  • Egipt - Iran: ora 6:00 (transmisiunea va începe la ora 5)

28 iunie

  • Croația - Ghana: ora 00 (transmisiunea va începe la ora 23)
  • DR Congo - Uzbekistan: ora 2:30 (transmisiunea va începe la ora 1:30)
  • Algeria - Austria: ora 5:00 (transmisiunea va începe la ora 4)

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Etichete: Cupa Mondiala fotbal program

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