Şeful FIFA anunţă că Donald Trump va asista la finala Cupei Mondiale 2026, din 19 iulie, şi le va înmâna trofeul campionilor

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că el și președintele Donald Trump vor înmâna împreună trofeul Cupei Mondiale 2026 jucătorilor campioni. "Vom fi împreună cu președintele, bucurându-ne de finală și înmânând trofeul câștigătorului, bineînțeles”, a spus Infantino, notează The Independent.
Până acum, Trump n-a fost prezent la niciun meci la Cupa Mondială 2026. Deși evident ocupat, Trump tot îşi făcuse timp pentru meciul 3 al finalei NBA de la New York, singurul meci pierdut de New York Knicks, și pentru gala UFC 250, care a avut loc pe peluza Casei Albe.
Se pare că Trump a sunat în cantonamentul naţionalei americane de fotbal la începutul acestei săptămâni pentru a le spune: „Cred că aveți șanse foarte mari să mergeți până la capăt”, potrivit The Athletic.
În timpul vizitei sale la Madison Square Garden pentru a-i urmări pe Knicks, Trump a fost primit cu huiduieli. După ce Knicks au pierdut, fanii s-au filmat arzând salvie în afara, arenei înainte de meciul 4, pentru a elimina ceea ce spuneau că este energia negativă pe care o adusese președintele.
Infantino, admiratorul lui Trump
Deși unii fani ai Cupei Mondiale 2026 s-ar putea să nu-l placă pe Trump atunci când își face apariția, președintele se poate baza pe admiraţia continuă a şefului FIFA, Infantino.
Șeful Cupei Mondiale, născut în Elveția, a fost destul de deschis în eforturile sale de a-l "câștiga" pe Trump, mergând chiar până la crearea unui Premiu FIFA pentru Pace, doar pentru a-l acorda președintelui, după ce i s-a refuzat Premiul Nobel pentru Pace la începutul acestui an.
Apariția lui Infantino la Fox News are loc la doar o zi după ce The Telegraph a publicat un articol despre absența lui Trump de la turneu.
Ziarul a discutat cu șeful grupului de lucru al lui Trump pentru Cupa Mondială 2026, Andrew Giuliani, care a spus, în esență, că președintele nu a apărut încă pentru că vrea să-i țină pe oameni în suspans.
„Știu că are câteva călătorii internaționale planificate, precum și Ziua Independenței, așa că singurul lucru pe care vi-l voi spune despre șeful meu - și îl cunosc de, naiba, 30 de ani, și este un fel de unchi pentru mine - îi plac momentele de final, nu?”, a declarat el pentru ziar.
El a spus că lui Trump „îi place să-i lase pe oameni să aştepte, așa că tot ce vă pot spune este «rămâneți pe fază» și sunt nerăbdător să văd care sunt următorii pași”.