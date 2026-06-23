Şeful FIFA anunţă că Donald Trump va asista la finala Cupei Mondiale 2026, din 19 iulie, şi le va înmâna trofeul campionilor

Şeful FIFA anunţă că Donald Trump va asista la finala Cupei Mondiale 2026. Sursa foto: Hepta

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că el și președintele Donald Trump vor înmâna împreună trofeul Cupei Mondiale 2026 jucătorilor campioni. "Vom fi împreună cu președintele, bucurându-ne de finală și înmânând trofeul câștigătorului, bineînțeles”, a spus Infantino, notează The Independent.

Până acum, Trump n-a fost prezent la niciun meci la Cupa Mondială 2026. Deși evident ocupat, Trump tot îşi făcuse timp pentru meciul 3 al finalei NBA de la New York, singurul meci pierdut de New York Knicks, și pentru gala UFC 250, care a avut loc pe peluza Casei Albe.

Se pare că Trump a sunat în cantonamentul naţionalei americane de fotbal la începutul acestei săptămâni pentru a le spune: „Cred că aveți șanse foarte mari să mergeți până la capăt”, potrivit The Athletic.

În timpul vizitei sale la Madison Square Garden pentru a-i urmări pe Knicks, Trump a fost primit cu huiduieli. După ce Knicks au pierdut, fanii s-au filmat arzând salvie în afara, arenei înainte de meciul 4, pentru a elimina ceea ce spuneau că este energia negativă pe care o adusese președintele.

Infantino, admiratorul lui Trump

Deși unii fani ai Cupei Mondiale 2026 s-ar putea să nu-l placă pe Trump atunci când își face apariția, președintele se poate baza pe admiraţia continuă a şefului FIFA, Infantino.

Șeful Cupei Mondiale, născut în Elveția, a fost destul de deschis în eforturile sale de a-l "câștiga" pe Trump, mergând chiar până la crearea unui Premiu FIFA pentru Pace, doar pentru a-l acorda președintelui, după ce i s-a refuzat Premiul Nobel pentru Pace la începutul acestui an.

Apariția lui Infantino la Fox News are loc la doar o zi după ce The Telegraph a publicat un articol despre absența lui Trump de la turneu.

Ziarul a discutat cu șeful grupului de lucru al lui Trump pentru Cupa Mondială 2026, Andrew Giuliani, care a spus, în esență, că președintele nu a apărut încă pentru că vrea să-i țină pe oameni în suspans.

„Știu că are câteva călătorii internaționale planificate, precum și Ziua Independenței, așa că singurul lucru pe care vi-l voi spune despre șeful meu - și îl cunosc de, naiba, 30 de ani, și este un fel de unchi pentru mine - îi plac momentele de final, nu?”, a declarat el pentru ziar.

El a spus că lui Trump „îi place să-i lase pe oameni să aştepte, așa că tot ce vă pot spune este «rămâneți pe fază» și sunt nerăbdător să văd care sunt următorii pași”.