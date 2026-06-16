Donald Trump ar putea ridica trofeul Cupei Mondiale 2026 alături de viitorii campioni mondiali, după finala din 19 iulie

Donald Trump s-a bucurat alături de jucătorii lui Chelsea, după finala Cupei Mondiale a Cluburilor, din 13 iulie 2025. Chip Somodevilla/Getty Images

Donald Trump a primit permisiunea, din partea FIFA, de a se alătura câștigătorilor Cupei Mondiale 2026 la ridicarea trofeului şi la sărbătoare, așa cum a făcut și la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, când a rămas pe podium să se bucure împreună cu jucătorii lui Chelsea, notează Talksport.

Președintele SUA a fost deja informat că FIFA își dorește ca el să înmâneze trofeul Cupei Mondiale 2026 viitorilor campioni. Atât oficialii mexicani, cât și cei canadieni vor fi invitați să participe la ceremonia de închidere.

Trump a uimit o lume întreagă la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, când a stat lângă căpitanul lui Chelsea, Reece James, în timp ce acesta ridica trofeul. Jucătorul Cole Palmer părea confuz stând chiar în spatele președintelui SUA, în timp ce şeful FIFA, Gianni Infantino, a încercat inițial să-l îndepărteze pe Trump, doar pentru a-l încuraja ulterior să rămână pe scenă.

Excepţie de la protocolul FIFA

Protocolul FIFA prevede, de obicei, ca trofeul să rămână pe un soclu și să fie ridicat de un membru al echipei câștigătoare pe podiumul festiv.

Sursele spun că FIFA va lăsa la alegerea lui Trump dacă dorește să rămână alături de echipă în timpul ridicării trofeului sau să se retragă alături de alți directori în timpul ceremoniei. Surse din interiorul Casei Albe cred că Trump va alege din nou să sărbătorească alături de echipa campioană.

Trump nu a mers pe stadion la victoria SUA contra Paraguayului (4-1), de la CM 2026, din cauza programului încărcat, dar urmează să fie prezent la finala Cupei Mondiale 2026 de pe stadionul MetLife pe 19 iulie.