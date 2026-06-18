Armata mexicană a doborât o dronă lângă baza de pregătire a Coreei de Sud. Asiaticii se antrenau pentru meciul cu Mexic, de la CM 2026

Armata mexicană a doborât o dronă lângă baza de pregătire a Coreei de Sud. Sursa foto: Hepta

Forțele militare mexicane au interceptat și doborât o dronă care zbura în apropierea bazei de antrenament a Coreei de Sud, când asiaticii se pregăteau chiar pentru meciul cu Mexic, de la CM 2026, care se joacă în noaptea de joi spre vineri, la ora 04.00. Forțele militare au folosit echipamente specializate pentru a detecta o „dronă neînregistrată” în apropierea taberei, determinându-le să o „neutralizeze”, a declarat un agent federal mexican, notează The Guardian.

Nu era clar dacă drona încerca să spioneze echipa sud-coreeană, iar antrenorul Hong Myung-bo a declarat: „În timpul antrenamentului nostru, era o dronă pe cer”, a spus el.

„Dar, din fericire, a fost chiar înainte să ne exersăm tacticile, așa că nu ne-a afectat. Dar, în timp ce ne pregăteam pentru meci, acesta era cel mai important moment, așa că ceea ce s-a întâmplat a fost regretabil", a adăugat selecţionerul sud-coreean.

Oficialul nu a precizat când a avut loc incidentul sau dacă au fost efectuate arestări. El a precizat că mai multe drone au fost neutralizate în ultimele zile după ce au încercat să intre în zonele de securitate din jurul stadioanelor din Mexic, Guadalajara și Monterrey – cele trei orașe gazdă ale turneului din Mexic – precum și în taberele de bază ale echipelor și festivalurile fanilor.

În martie, autoritățile mexicane au anunțat o operațiune de securitate a Cupei Mondiale 2026, cunoscută sub numele de „Planul Kukulkán”, care implică aproximativ 100.000 de membri ai forțelor militare și polițienești federale și locale. Planul include sisteme de avertizare timpurie, măsuri de securitate pe stadioane, aeroporturi, drumuri și hoteluri, precum și protocoale de protecție pentru echipe, oficiali și fani.

Dronele, interzise şi în Canada

În Canada, autoritățile au interzis dronele neautorizate să zboare deasupra stadioanelor Cupei Mondiale 2026 și a mai multor centre de antrenament din Vancouver și Toronto, ca măsură de securitate. Restricțiile rămân în vigoare până pe 7 iulie - data ultimului meci programat să aibă loc în țară.

În 2024, echipa feminină a Canadei a fost acuzată că a folosit o dronă pentru a spiona o sesiune de antrenament a Noii Zeelande înaintea meciului de deschidere de la Jocurile Olimpice de la Paris. Scandalul a dus la suspendarea a doi membri ai staff-ului tehnic și a antrenoarei principale Bev Priestman, care a fost ulterior demisă de Canada Soccer. Canada - campioana olimpică en-titre de la Jocurile de la Tokyo - a primit șase puncte din clasamentul grupei din Franța.

Canada Soccer a stabilit că incidentul nu a fost o eroare izolată, ci a făcut parte dintr-un model de supraveghere insuficientă în cadrul echipelor naționale.

FBI se teme de drone kamikaze și atacuri ale unor „lupi singuratici”

Forțele de ordine din SUA, sprijinite de agenți federali, centre de comandă, tehnologie anti-dronă, echipe de geniști și camere de supraveghere cu inteligență artificială instalate peste tot în ţară, s-au pregătit pentru una dintre cele mai ample operațiuni de securitate.

Oficiali federali au declarat pentru CNN că, deși nu au informații despre amenințări concrete în acest moment, climatul actual este unul care favorizează potențiale atacuri.

Ca parte a pregătirilor, FBI-ul a instruit ofițeri locali în utilizarea tehnologiei anti-dronă la baza militară Redstone Arsenal din Huntsville, Alabama. 60 dintre aceștia au absolvit deja programul și vor fi desfășurați în întreaga țară, lucrând cot la cot cu agenții FBI și ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Cea mai mare teamă din aer este posibilitatea ca dronele comerciale, ușor de procurat, să fie dotate cu încărcături explozive pentru a ataca stadioanele pline de fani. Amenințarea constantă a „lupilor singuratici” - o provocare de securitate dificil de detectat - reprezintă o prioritate maximă pentru forțele de ordine din întreaga țară, mai ales că mulțimile mari sunt adesea țintele predilecte ale unor astfel de atacatori.