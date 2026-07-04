Cupa Mondială 2026: Echipele calificate în optimile de finală și programul meciurilor

Imagine de la meciul Spania - Austria de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026 au luat sfârșit, iar competiția intră acum în faza optimilor de finală. Din 32 de echipe, doar 16 se luptă acum pentru titlul de campion mondial. Meciurile rămân decisive, înfrângerea însemnând eliminarea din competiție, dar devin mult mai intense prin țările rămase în joc. Spre exemplu, Portugalia lui Ronaldo va întâlni Spania lui Lamine Yamal într-un meci spectaculos, pe 6 iulie.

După șaisprezecimile de finală, doar 16 echipe au trecut în optimile Cupei Mondiale 2026. Echipele care s-au calificat, cât și programul complet (ora României):

Canada - Maroc: 4 iulie, ora 20:00;

Paraguay - Franța: 5 iulie, ora 00:00 (în noaptea de 4 spre 5);

Brazilia - Norvegia: 5 iulie, ora 23:00;

Mexic - Anglia: 6 iulie, ora 3:00;

Portugalia - Spania: 6 iulie, ora 22:00;

SUA - Belgia: 7 iulie, ora 3:00;

Argentina - Egipt: 7 iulie, la ora 19:00;

Elveția - Columbia: 7 iulie, 23:00.

Surprize uriașe în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026

Ediția de anul acesta este cu siguranță „Mondialul surprizelor” încă din șaisprezecimile competiției. Prima surpriză uriașă a fost eliminarea Germaniei din competiție de către Paraguay. După această reușită, Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a decretat ziua de marți sărbătoare națională.

Și Maroc a reușit să elimine o țară care era considerată favorită la titlul de campion mondial: Olanda.

Marocul a dominat o mare parte a jocului, dar a fost încurcat de portarul Bart Verbruggen și de bara transversală, înainte ca Gakpo, care își anunțase sâmbătă pierderea fiului său nenăscut, să înscrie cu 18 minute înainte de final, după un contraatac rapid.