Norvegia a eliminat Coasta de Fildeș de la CM 2026. Cum ar putea Haaland să ajungă la 260 de goluri internaționale în următorii 7 ani

Norvegia a învins Coasta de Fildeș cu 2-1 la Cupa Mondială 2026, prima lor victorie în fazele eliminatorii din istoria competiției. Victorie a fost sărbătorită de jucători și fani care s-au unit în celebra lor mișcare, „Viking Row”, condusă de Martin Odegaard la tobă. Și, bineînțeles, Haaland a marcat golul victoriei. Haaland a marcat, până acum, 60 de goluri în 53 de meciuri în tricoul Norvegiei, având o medie de un gol la fiecare 72 de minute. Niciun fotbalist internațional masculin din prezent nu se apropie de rata de goluri a lui Haaland, ceea ce ridică întrebarea: „câte goluri poate marca pentru Norvegia?”, potrivit BBC News.
Norvegia a devenit prima echipă europeană care a ajuns în optimile de finală, reușind acolo unde Germania și Olanda au eșuat. Norvegia egalează astfel cea mai bună performanță a lor din istoria Cupei Mondiale, obținută acum 28 de ani, la ultima lor participare în 1998. Următoarea echipe pe care o norvegienii o vor întâlni este Brazilia, un meci care s-ar putea dovedi a fi un succes uriaș.
Pentru Haaland, victoria înseamnă că palmaresul său internațional de goluri include acum un gol substanțial, pe lângă cele cinci goluri marcate împotriva Moldovei și alte cinci hat-trick-uri împotriva României, Kazahstanului și Gibraltarului, printre altele.
Haaland a marcat până acum 60 de goluri în 53 de meciuri în tricoul Norvegiei, având o medie de un gol la fiecare 72 de minute, dar primele 55 nu au fost marcate într-un turneu major.
Însă, la Cupa Mondială din 2026, Haaland a avut rezultate excelente pe cea mai mare scenă din fotbal, cu cinci goluri în trei apariții.
„Norvegia este o echipă foarte bună, și pur și simplu datorită acestui om. Datorită golurilor sale, el a dovedit că își are locul la acest nivel de Cupă Mondială. Este pur și simplu devastator. Nu a fost prea mult în joc, dar a marcat golul victoriei”, a spus fostul căpitan al naționalei Angliei, Wayne Rooney.
„Cel mai mare jucător pe care l-a avut vreodată Norvegia”
Haaland a marcat în fiecare dintre ultimele 13 apariții oficiale pentru Norvegia, marcând 25 de goluri în acea serie. El a marcat și de două ori în victoria zdrobitoare cu 4-1 asupra Italiei, când Norvegia s-a calificat la primul turneu major după Euro 2000.
La Cupa Mondială 2026, Haaland a marcat de două ori împotriva Irakului, înainte de a mai înscrie încă două goluri care au permis Norvegiei să se impună în fața Senegalului.
El nu a fost început împotriva Franței, „împiedicând” întreaga lume să vadă un duel cu Kylian Mbappe dar, așa cum era de așteptat, a revenit în primul 11 pentru șaisprezecimile de finală, fiind una dintre cele 10 schimbări ale antrenorului Stale Solbakken.
Totuli, Haaland nu a fost jucătorul care s-a remarcat pe terenul din Dallas. Atât Antonio Nusa, cât și Amad Diallo au marcat goluri mult mai bune. Până în minutul 86, Haaland a fost „suporter”.
A făcut doar 10 pase la Dallas, opt dintre ele reușite. A avut doar 27 de atingeri în cele 90 de minute, iar aproape jumătate dintre ele au fost în propria jumătate de teren.
Însă, deși golurile sale nu sunt spectaculoase, sunt câștigate cu greu prin instinct, mișcare și sincronizare: doar șase dintre golurile sale cu Norvegia au fost penalty-uri și, la fel ca împotriva Coastei de Fildeș, acestea vin exact la momentul potrivit.
„El este unul dintre principalele motive pentru care ne-am calificat și motivul pentru care am câștigat astăzi. Este de departe cel mai important jucător. Este cel mai mare jucător pe care l-a avut vreodată Norvegia și probabil îl va avea vreodată. Să marcheze cinci goluri la Cupa Mondială în trei meciuri, pentru o țară mică precum Norvegia, nu l-aș schimba cu nimeni altcineva”, a spus Solbakken.
Cât de absurde ar putea deveni cifrele lui Haaland
Niciun fotbalist internațional masculin din prezent nu se apropie de rata de goluri a lui Haaland, ceea ce ridică întrebarea: „câte goluri poate marca pentru Norvegia?”.
Pentru a răspunde la întrebare, jurnaliștii BBC au făcut o comparație între Haaland și Ronaldo.
Ronaldo a marcat, până acum, 145 de goluri în 231 de meciuri pentru Portugalia, deci un gol la fiecare 1,59 meciuri. Haaland are 60 în 53 de meciuri, adică un gol la fiecare 0,88 meciuri.
Asta înseamnă că Haaland este pe cale să egaleze totalul actual al lui Ronaldo în cel de-al 128-lea meci cu Norvegia.
Dacă Norvegia joacă aproximativ 10 meciuri internaționale pe an, inclusiv calificări, amicale și turnee, Haaland ar trebui să atingă recordul lui Ronaldo în puțin peste șapte ani, când acesta va avea 32 de ani, cu aproape un deceniu mai tânăr decât superstarul portughez.
Dacă Norvegia se califică la fiecare turneu major de acum până în 2040, iar Haaland joacă în fiecare meci internațional, chiar dacă sunt eliminați în grupe de fiecare dată, el va avea 260 de goluri internaționale până la 41 de ani: vârsta lui Ronaldo de acum.