Norvegia a eliminat Coasta de Fildeș de la CM 2026. Cum ar putea Haaland să ajungă la 260 de goluri internaționale în următorii 7 ani

Norvegia a învins Coasta de Fildeș cu 2-1 la Cupa Mondială 2026, prima lor victorie în fazele eliminatorii din istoria competiției. Victorie a fost sărbătorită de jucători și fani care s-au unit în celebra lor mișcare, „Viking Row”, condusă de Martin Odegaard la tobă. Și, bineînțeles, Haaland a marcat golul victoriei. Haaland a marcat, până acum, 60 de goluri în 53 de meciuri în tricoul Norvegiei, având o medie de un gol la fiecare 72 de minute. Niciun fotbalist internațional masculin din prezent nu se apropie de rata de goluri a lui Haaland, ceea ce ridică întrebarea: „câte goluri poate marca pentru Norvegia?”, potrivit BBC News.

Norvegia a devenit prima echipă europeană care a ajuns în optimile de finală, reușind acolo unde Germania și Olanda au eșuat. Norvegia egalează astfel cea mai bună performanță a lor din istoria Cupei Mondiale, obținută acum 28 de ani, la ultima lor participare în 1998. Următoarea echipe pe care o norvegienii o vor întâlni este Brazilia, un meci care s-ar putea dovedi a fi un succes uriaș.

Pentru Haaland, victoria înseamnă că palmaresul său internațional de goluri include acum un gol substanțial, pe lângă cele cinci goluri marcate împotriva Moldovei și alte cinci hat-trick-uri împotriva României, Kazahstanului și Gibraltarului, printre altele.

Haaland a marcat până acum 60 de goluri în 53 de meciuri în tricoul Norvegiei, având o medie de un gol la fiecare 72 de minute, dar primele 55 nu au fost marcate într-un turneu major.

Însă, la Cupa Mondială din 2026, Haaland a avut rezultate excelente pe cea mai mare scenă din fotbal, cu cinci goluri în trei apariții.

„Norvegia este o echipă foarte bună, și pur și simplu datorită acestui om. Datorită golurilor sale, el a dovedit că își are locul la acest nivel de Cupă Mondială. Este pur și simplu devastator. Nu a fost prea mult în joc, dar a marcat golul victoriei”, a spus fostul căpitan al naționalei Angliei, Wayne Rooney.