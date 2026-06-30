Marocul s-a calificat în optimile CM 2026, după ce a învins Olanda: „Fără spiritul de luptă pe care l-am arătat nu vom câștiga”

Echipa națională a Marocului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Cody Gakpo nu a putut obține victoria pentru Olanda la Cupa Mondială 2026, Marocul revenind și reușind să elimine „Portocala Mecanică” la penalty-uri, demonstrându-și astfel abilitățile și calificându-se în optimile de finală. Marocul a dominat o mare parte a jocului, dar a fost încurcat de portarul Bart Verbruggen și de bara transversală, înainte ca Gakpo, care își anunțase sâmbătă pierderea fiului său nenăscut, să înscrie cu 18 minute înainte de final, după un contraatac rapid. Totuși, Issa Diop a reușit să egaleze cu o lovitură de cap, trimițând meciul în prelungiri și, într-un final, la penalty-uri, scrie BBC News.

Olandezii au ratat trei dintre loviturile de la departajare, ceea ce i-a permis lui Ismail Saibari să obțină o victorie cu 3-2 și să își asigure un meci cu Canada, sâmbătă, la Houston.

Atacantul lui Liverpool, Cody Gakpo, a ales să rămână în lot, în ciuda înfrângerii suferite, și a fost titular pentru olandezi, antrenorul Ronald Koeman trecând la o strategie cu cinci fundași pentru prima dată în 32 de meciuri.

Primele etape au fost intense și fizice, cu dueluri între Ismail Saibari și Jan Paul van Hecke la un capăt și Brian Brobbey și Chadi Riad la celălalt, acesta din urmă necesitând un tricou nou în urma unei confruntări cu atacanții Olandei.

Ambele echipe au avut ocazii, Neil El Aynaoui și Achraf Hakimi, care a jucat pentru a 100-a oară la echipa națională, punându-l la încercare pe Bart Verbruggen, în timp ce Micky van de Ven a fost aproape de a marca de la distanță pentru Olanda.

După pauză, Marocul a preluat controlul cu Hakimi lovind transversala, dar echipa a fost surprinsă de un contraatac rapid al Olandei, Gakpo reușind să înscrie.

Golul lui Gakpo părea suficient până în primele secunde ale prelungirilor, când Diop a înscris cu capul și a egalat.

La începutul prelungirilor, Verbruggen a realizat una dintre paradele turneului, dejucându-l pe Soufiane Rahimi, după ce rezerva marocană a pătruns în careu.

Niciuna dintre echipe nu a putut împiedica încheierea meciului prin lovituri de la departajare, iar Teun Koopmeiners a adus Olanda în avantaj înainte ca El Aynaoui să lovească transversala.

Cu toate acestea, Justin Kluivert a lovit baza stâlpului înainte ca lovitura lui Rahimi să treacă printre mâinile lui Verbruggen, scorul devenind 1-1.

Wout Weghorst a găsit colțul superior pentru olandezi, urmat de Talbi care a trimis mingea pe partea opusă, dar Quinten Timber a trimis un șut slab pe lângă poartă.

Hakimi nu a reușit să înscrie, dar Crysencio Summerville a fost apoi respins de Yassine Bounou, care a plonjat pe partea dreaptă înainte de executarea loviturii.

Marocul întărește speranțele Africii

La patru ani după ce au învins Spania și Portugalia în semifinalele Cupei Mondiale din 2022, Marocul a învins din nou o mare forță europeană. Ocupând locul șase în clasamentul mondial FIFA, cu un loc deasupra Olandei, „Leii din Atlas” se mândresc cu o generație de talente, inclusiv Hakimi, Salbari și Brahim Diaz, care evoluează la apogeul performanței lor. Între timp, la mijlocul terenului, Ayyoub Bouaddi, în vârstă de 18 ani, născut în Franța, pare să devină unul dintre cei mai căutați jucători din Europa, la doar câteva săptămâni după ce și-a schimbat echipa internațională. Antrenorul principal Mohamed Ouahbi este în funcție de mai puțin de patru luni, dar reputația sa continuă să crească, după ce a condus echipa națională de fotbal a țării U20 spre gloria Cupei Mondiale de anul trecut. Într-o Cupă Mondială deja istorică pentru națiunile africane, Marocul este din nou în frunte, fiind prima echipă de pe continent calificată în optimile de finală. Fundașul Noussair Mazraoui a spus că este „nedrept” ca două echipe de o asemenea calitate să se înfrunte atât de devreme în turneu, dar a adăugat: „Vom rămâne umili pentru că de aceea suntem aici. Fără spiritul de luptă pe care l-am arătat nu vom câștiga niciun meci”