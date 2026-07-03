Spania a eliminat Austria de la Cupa Mondială 2026. Ibericii nu au mai câștigat un meci eliminatoriu la CM din 2010

2 minute de citit Publicat la 08:38 03 Iul 2026 Modificat la 08:38 03 Iul 2026

Spania s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Spania a câștigat un meci în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale pentru prima dată în ultimii 16 ani, învingând Austria la Los Angeles și ajungând în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. După 36 de minute de presiune, Spania a reușit să deschidp scorul prin Mikel Oyarzabal, scrie BBC News.

În minutul 66, fundașul Pedro Porro a reușit să transforme centrarea lui Alex Baena în golul cu numărul doi. Cucurella și Oyarzabal au combinat o altă fază în ultimul minut al partidei, stabilind scorul final de 3 la 0.

Frustrată în prima jumătate de oră a meciului, Spania a sperat când Cucurella a trimis în mingea poartă, însă golul a fost anulat, din cauza unui fault asupra portarului austriac Alexander Schlager.

Eroismul lui Schlager a împiedicat Spania să deschidă scorul aproape până la pauză, blocându-l pe Oyarzabal cu o paradă frumoasă pe partea stângă, cu puțin timp înainte ca ibericii să preia conducerea.

Ulterior a făcut o dublă paradă strălucită, deviind lovitura liberă a lui Baena în bara transversală, înainte de a bloca cu pieptul șutul puternic al lui Lamine Yamal.

Cu toate acestea, Spania a continuat să domine și după reluarea meciului, obținând o victorie confortabilă.

Austria, care a disputat primul său meci în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale din 1954, a fost la un pas de a marca când Sasa Kalajdzic, intrat ca rezervă, a trimis cu capul peste poartă la prima sa atingere a mingii.

Totuși, austriecii nu au reușit să marcheze, iar Spania nu a primit niciun gol în primele patru meciuri ale Cupei Mondiale 2026.

Deși Spania a fost considerată pe scară largă una dintre favoritele la Cupa Mondială datorită talentului său și triumfului impresionant de la Euro 2024, aceasta trebuia să pună capăt unui palmares recent remarcabil de slab.

De la câștigarea finalei din 2010, nu au reușit să câștige niciun meci eliminatoriu la Cupa Mondială: eliminarea din faza grupelor în 2014 a fost urmată de înfrângere la departajare în fața Rusiei în 2018 și a Marocului în 2022.

Lamine Yamal nu a înregistrat numărul de goluri sau pase decisive pe care mulți dintre colegii săi de talie mondială l-au înregistrat în timpul acestui turneu, dar și-a demonstrat calitatea pe tot parcursul meciului, chinuindu-l pe fundașul stânga austriac Konrad Laimer.

Tânărul de 18 ani a fost împiedicat să înscrie un gol pe finalul meciului, când David Alaba i-a blocat șutul pe linia porții.

Însă, după ce a avut doar 16 șuturi pe poartă în cele trei meciuri din grupă, al 15-lea cel mai mare număr dintre toate echipele, Spania a înscris 10 goluri, demonstrându-și amenințarea și pregătindu-se în mod clar pentru această Cupă Mondială.

Spania va înfrunta în optimile de finală Portugalia. Meciul este programat să înceapă luni, 6 iulie, la Dallas.