Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, şi-a dat demisia după umilinţa cu Brazilia (0-3) şi ratarea calificării în 16-imile CM 2026

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, şi-a dat demisia. Sursa foto: Hepta

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, a demisionat din funcţie, a anunţat Federaţia scoţiană de fotbal. Scoţia a ratat calificarea în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, eliminarea fiind confirmată mai devreme, după ce Croaţia a învins Ghana cu 2-1 la Philadelphia. După ce au pierdut cu 3-0 în faţa Braziliei în ultimul meci din grupă, scoţienii aveau nevoie de o serie de rezultate care să le fie în favoare, însă acest lucru nu s-a întâmplat, notează Agerpres.

Echipa lui Clarke a obţinut trei puncte din nouă posibile în Grupa C, având un golaveraj de minus trei. Însă, aşa cum era de aşteptat, asta nu a fost suficient pentru a asigura un loc în rândul celor mai bune opt echipe clasate pe locul al treilea, care se califică în faza şaisprezecimilor de finală ale competiţiei.

Sâmbătă, Scoţia avea nevoie de rezultate favorabile în trei meciuri din grupe, primul dintre acestea fiind în Grupa L, unde Ghana trebuia să învingă Croaţia la o diferenţă de cel puţin trei goluri.

Aceasta nu s-a întâmplat şi scoţienii au început să-şi facă bagajele.

Echipa lui Clarke s-a pregătit sâmbătă la baza de antrenament a echipei MLS Charlotte FC, înainte de a se întoarce la hotelul său din centrul oraşului pentru a-şi aştepta soarta.

Scoţia, care nu s-a calificat niciodată în fazele eliminatorii ale unei competiţii majore, a început prima sa campanie la Cupa Mondială în 28 de ani cu o victorie dificilă, scor 1-0, împotriva echipei Haiti, la Foxborough, mijlocaşul John McGinn marcând golul decisiv.

Scoţienii, susţinuţi în SUA de zeci de mii de fani din Tartan Army, au suferit apoi o înfrângere cu 1-0 în faţa Marocului, pe aceeaşi arenă, primind gol după 70 de secunde, înainte de o înfrângere cu 0-3 în faţa Braziliei, venită după o serie de greşeli în apărare, la Miami.

De când a preluat funcţia de selecţioner în 2019, Clarke a condus Scoţia la trei din patru finale majore, dar, la fel ca la EURO 2020 şi EURO 2024, scoţienii au eşuat în faza grupelor.

Aceasta a stârnit critici usturătoare din partea suporterilor frustraţi, care au fost martori la doar patru goluri marcate în nouă meciuri de la cele trei turnee, echipa primind 16 goluri.

În luna mai, spre surprinderea generală, fostul antrenor al echipelor West Brom, Reading şi Kilmarnock a semnat un nou contract cu Federaţia scoţiană de fotbal, valabil până la Cupa Mondială din 2030, însă acum a decis să plece.