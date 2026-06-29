„Sunteți eroii Canadei”. Gazda „ignorată” a Cupei Mondiale 2026 scrie istorie prin calificarea în optimile de finală

„Începe să fie cunoscut acum fotbalul. Canada devine o națiune a fotbalului”, a declarat un fan înainte de meciul de duminică. Foto: Getty Images

La câteva minute după victoria istorică a Canadei împotriva Africii de Sud la Cupa Mondială 2026, antrenorul Jesse Marsch și-a adunat jucătorii și staff-ul și le-a transmis câteva cuvinte de laudă pentru calificarea în optimile competiției. „Sunteți eroii Canadei”, a spus el echipei după ce aceasta a câștigat pentru prima dată un meci eliminatoriu la turneu și a ajuns în optimile de finală. „Viitorul sportului în această țară este uriaș datorită vouă”, le-a spus el, potrivit BBC News.

Marsch este cunoscut pentru comentariile sale grandioase, declarații exagerate și emoționante, rostite pentru a oferi un impact uriaș. Dar cuvintele sale de aici sunt adevărate: sportul din țară se schimbă.

„Începe să fie cunoscut acum fotbalul. Canada devine o națiune a fotbalului”, a declarat un fan înainte de meciul de duminică.

Acesta a fost obiectivul pe care Marsch și l-a propus când a devenit antrenorul Canadei, acum doi ani, un obiectiv care la vremea respectivă părea extrem de improbabil pentru o țară a cărei primă dragoste este considerată pe scară largă hocheiul pe gheață.

Mexicul a găzduit meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, în timp ce SUA va organiza finala. Atenția a fost mult mai mare asupra celor două echipe în pregătire, Canada rămânând un fel de co-gazdă „ignorată”.

Însă Canada și-a continuat în liniște treburile, stârnind interes și pasiune pentru turneu și pentru echipa națională din interior.

Căpitanul țării, Alphonso Davies, este obișnuit cu mulțimile mari de fani, înnebuniți după fotbal, deoarece joacă pentru Bayern München. Totuși, el a observat schimbarea din Canada de la începerea Cupei Mondiale 2026 și a spus că a plâns când a văzut atât de mulți fani îmbrăcați în roșu și alb la Toronto pentru meciul de deschidere împotriva Bosniei.

„A fost ireal pentru că nu am mai văzut niciodată atât de mulți canadieni la un meci de fotbal. Mi-a adus lacrimi în ochi”, a spus el înainte de victoria împotriva Africii de Sud.

„Un moment important pentru sportul din Canada”

Performanța impresionantă a Canadei la această Cupă Mondială nu trebuie trecută cu vederea. Înainte de acest turneu, recordul lor era de șase meciuri jucate și șase înfrângeri, dar au acumulat imediat un punct istoric cu o remiză împotriva Bosniei.

Aceasta a fost urmată de o primă victorie la Cupa Mondială, învingând Qatarul cu 6-0 și asigurându-și un loc în faza eliminatorie.

O înfrângere în fața Elveției le-a privat oportunitatea de a juca meciul din șaisprezecimile de finală în Canada, dar fanii lor au venit în număr mare pentru a-i încuraja la Los Angeles.

Aceasta a fost prima dată în istorie când o gazdă a Cupei Mondiale a jucat un meci în afara propriei țări, dar, cu toate acestea, s-a simțit ca și cum ar fi fost echipa gazdă împotriva Africii de Sud având în vedere suporterii lor numeroși și vocali.

Deși adversarii păreau hotărâți să ducă meciul la penalty-uri încă de la început, canadienii și-au păstrat calmul înainte ca Stephen Eustaquio să ofere golul victoriei în prelungiri.

„La finalul meciului e greu să fii alături de echipa ta, pentru că toată lumea e trasă în milioane de direcții diferite de către presă și nu prea ai timp să savurezi acel moment decât dacă o faci chiar acolo. Am vrut să le pot spune cât de important se va dovedi acest moment pentru sportul din țara noastră.

Este păcat că nu am putut face asta la Vancouver, în fața fanilor noștri, dar, cu toate acestea, cred că ați văzut caracterul echipei, calitatea echipei, mentalitatea echipei și spiritul de echipă al echipei”, a spus Marsch.

O etapă istorică pentru Canada

Următorul meci pentru Canada va fi un test dificil, cu Olanda sau Marocul. Dar, indiferent ce se întâmplă acum și indiferent de cât timp Marsch va conduce echipa națională, fotbalul din țară s-a schimbat probabil pentru totdeauna. „Îmi amintesc că mergeam la meciurile Canadei în anii 1990 cu tatăl meu, iar fanii canadieni erau în minoritate la meciurile de acasă. Este incredibil să vezi câți fani au venit în SUA să urmărească, sperăm că acea energie ne va ajuta să ne îmbunătățim acasă”, spune un alt fan. Un alt suporter, Sean, a adăugat: „Locuri precum Toronto au avut întotdeauna mult mai mulți fani ai fotbalului, dar sperăm că acum se extinde și în unele orașe și provincii din afara centrelor majore, unde, de obicei, Canada poate fi o țară mai mare de hochei.” Nu va fi ușor pentru Canada să-și continue parcursul istoric, Marocul clasându-se pe locul șase în lume, iar Olanda pe locul șapte. Însă încrederea poate duce echipele departe și, având în vedere modul în care Canada a depășit așteptările până acum, ar putea produce o surpriză. „În general, scopul meu în acest turneu, pe lângă a inspira națiunea noastră, a fost să încerc să putem vedea unul dintre giganții lumii. Având în vedere ultimii șase ani ai Marocului, este un gigant modern, iar având în vedere succesul echipei olandeze timp de secole, pare a fi un gigant tradițional. Simt că este o «lovitură liberă» și vom merge după ea și vom face tot ce putem pentru a obține o victorie”, a adăugat Marsch.