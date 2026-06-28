Programul complet al meciurilor din 16-imile CM 2026. Brazilia-Japonia, Franţa-Suedia şi Portugalia-Croaţia sunt cele mai tari dueluri

După partidele din noaptea de sâmbătă spre duminică, ultimele din faza grupelor, s-au stabilit meciurile din 16-imile Cupei Mondiale 2026. Astfel, după ce a remizat, 0-0, cu Columbia, Portugalia a încheiat grupa K pe locul 2 şi va întâlni în faza următoare Croaţia. Argentina lui Messi va avea un meci relativ uşor, cu Capul Verde, iar Brazilia va da peste Japonia, o "nucă tare". Nici Franţa n-a avut mai mult noroc: va evolua contra Suediei.
Prima partidă din 16-imile CM 2026 este Africa de Sud - Canada, programată duminică, la ora 22.00.
Iată programul complet din 16-imile Cupei Mondiale 2026:
- Duminică, ora 22.00: Africa de Sud - Canada
- Luni, ora 20.00: Brazilia - Japonia
- Luni, ora 23.30 Germania - Paraguay
- Marţi, ora 04.00 Ţările de Jos - Maroc
- Marţi, ora 20.00 Coasta de Fildeş - Norvegia
- Miercuri, ora 00.00: Franţa - Suedia
- Miercuri, ora 04.00: Mexic - Ecuador
- Miercuri, ora 19.00: Anglia - RD Congo
- Miercuri, ora 23.00: Belgia - Senegal
- Joi, ora 03.00: SUA - Bosnia
- Joi, ora 22.00: Spania - Austria
- Vineri, ora 02.00: Portugalia - Croaţia
- Vineri, ora 06.00: Elveţia - Algeria
- Vineri, ora 21.00: Australia - Egipt
- Sâmbătă, ora 01.00: Argentina - Capul Verde
- Sâmbătă, ora 04.30: Columbia - Ghana
Partidele sunt transmise, în direct, la Antena 1 şi pe Antena PLAY.
Iran şi Coreea de Sud au ratat calificarea în 16-imi
Iranul şi Coreea de Sud, care aşteptau ultimele rezultate pentru a vedea dacă se află între cele opt echipe de pe locul al treilea care merg mai departe, au ratat calificarea în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, notează Agerpres.
Iranul a fost calificată pentru trei minute, între golul al doilea al algerianului Riyad Mahrez (90+3) şi golul egalării (3-3), înscris de austriacul Sasa Kalajdzic (90+6).
Şaisprezecimile de finală aduc o serie de dueluri tari, precum Maroc (locul 4 la ediţia trecută) - Olanda, Portugalia - Croaţia, Columbia - Ghana, Franţa - Suedia, Belgia - Senegal sau Cote d'Ivoire - Norvegia.