Mexicul a eliminat Ecuadorul de la Cupa Mondială 2026. Meciul de pe Estadio Azteca a început cu o oră mai târziu din cauza unei furtuni

Mexicul s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Mexicul s-a calificat fără probleme în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 după o victorie confortabilă asupra Ecuadorului (2-0), într-un meci amânat din cauza unei furtuni, desfășurat pe stadionul Azteca. Golurile marcate de Julian Quinones și Raul Jimenez le-au oferit gazdelor un avantaj considerabil în prima repriză, iar după pauză au controlat partida pentru a câștiga primul lor meci eliminatoriu din 1986, scrie BBC News.

Astfel, echipa antrenorului Javier Aguirre va avea din nou avantajul de a juca în Mexico City, când va întâlni Anglia sau RD Congo în runda următoare.

O furtună în capitala Mexicului a amânat începerea meciului cu o oră, dar odată ce norii s-au risipit, Ecuadorul s-a trezit incapabil să facă față echipei gazdă. Mexicul și-a creat patru ocazii în primele 10 minute și, deși John Yeboah a lovit bara transversală pentru Ecuador, nu a reușit să egaleze intensitatea Mexicului.

A fost un început la fel de puternic ca în fiecare meci al Mexicului la Cupa Mondială 2026 în ceea ce privește ocaziile create de la ediția din 1966 încoace, iar suporterii lor pasionați nu au trebuit să aștepte mult pentru a fi răsplătiți cu un gol.

Extrema născută în Columbia, Quinones, a scăpat pe stânga și a trimis șut sigur pe lângă portarul ecuadorian Hernan Galindez.

A fost al treilea gol al lui Quinones în acest turneu, iar la scurt timp după, atacantul echipei Wolves, Jimenez, a găsit colțul superior al porții pentru scorul de 2 la 0.

Echipa lui Sebastian Beccacece s-a îmbunătățit considerabil după pauză, dar șutul lui Gonzalo Plata pe lângă poartă a fost cel mai aproape de a reduce diferența.

O aventură deja dezamăgitoare pentru Ecuador s-a încheiat cu o notă amară când, odată cu încheierea meciului, Piero Hincapie a devenit al doilea jucător de la acest turneu, după Miguel Almiron din Paraguay, care a primit un cartonaș roșu pentru că și-a acoperit gura în timp ce vorbea cu un adversar în prelungiri.

Cu patru victorii în patru meciuri, Mexicul a marcat acum opt goluri și nu a primit încă niciun gol, având un început impecabil al turneului din acest an. Și, deși au intrat în această competiție cu un palmares dezastruos, fiind eliminați de opt ori în ultimele nouă încercări de a trece de prima fază eliminatorie, Stadionul Azteca a oferit contrabalansul perfect. În 89 de meciuri competitive jucate pe teren propriu, Mexicul a câștigat de 70 de ori și a pierdut doar de două ori. În 1970, au jucat toate cele trei meciuri din faza grupelor acolo fără a primi niciun gol, înainte de a fi eliminați la Toluca de o echipă italiană care a pierdut ulterior în finală în fața Braziliei. Turneul din 1986 a urmat un model similar, ceea ce înseamnă că Mexicul nu a pierdut încă niciunul dintre cele 10 meciuri din finala de pe faimoasa arenă. Cu peste 80.000 de fani care au transformat stadionul într-o „mare verde” cu câteva ore înainte de începerea meciului, Mexicul a fost evident încurajat de atmosfera electrizantă. Azteca prezintă, de asemenea, o altă provocare neobișnuită, prin faptul că se află la peste 2.000 de metri deasupra nivelului mării și, deși jocul la această altitudine este normal pentru mulți dintre jucătorii lor, probabil se va dovedi a fi un dezavantaj uriaș pentru cei neobișnuiți cu astfel de condiții.