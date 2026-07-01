Franța a eliminat Suedia de la Cupa Mondială 2026. Echipa lui Didier Deschamps joacă în optimi cu Paraguay, care a învins Germania

Franța s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Kylian Mbappé a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile în meciurile eliminatorii ale Cupei Mondiale, după ce Franța a învins Suedia la scor de neprezentare (3-0) și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, urmând să joace cu Paraguay, scrie BBC News.

Mbappe a înscris câte un gol în fiecare repriză, ducându-ul la un total de 10 goluri în fazele eliminatorii ale turneului. Acum, starul Franței este la egalitate cu Lionel Messi în cursa pentru Gheata de Aur la acest turneu, ambii cu câte șase goluri.

Un offside l-a împiedicat pe Mbappe să deschidă scorul în minutul 20, înainte ca acesta să lovească bara. Centrarea joasă a lui Jules Koude l-a găsit pe atacant, care se afla în fața porții.

Câteva minute mai târziu, Michael Olise a lovit stâlpul porții cu o foarfecă din interiorul careului, înainte ca Ousmane Dembele să trimită mingea pe lângă poartă.

Portarul suedez Jacob Widell Zetterstrom i-a frustrat pe francezi cu o serie de parade excelente, dar nu a reușit să-l împiedice pe Mbappe să înscrie chiar înainte de pauză.

Frustrarea francezilor abia începea să se vadă când Mbappe a surclasat pasa lui Dembele, l-a depășit pe Viktor Gyokeres și a șutat în colțul lung al portalului suedez.

Suedia ar fi trebuit să egaleze imediat, dar Elliot Stroud a șutat peste poartă după ce mingea i-a căzut la punctul de 12 metri din careul francezilor.

Acesta a fost apogeul rezistenței Suediei, când, la opt minute de la începutul reprizei secunde, Bradley Barcola a preluat o pasă a lui Olise și reușit să înscrie pentru 2 la 0.

Mbappe a marcat al doilea gol în minutul 74, când a primit o altă pasă frumoasă de la Olise și a șutat curbat pe lângă Widell Zetterstrom.

Gyokeres ar fi trebuit să marcheze spre finalul meciului, dar șutul atacantului de la Arsenal a fost respins de portarul francez Mike Maignan.

Paraguay, care a învins Germania la penalty-uri luni, va fi următorul adversar al Franței la Philadelphia, sâmbătă, 4 iulie.

Echipa lui Didier Deschamps își dorește să ajungă la a treia finală consecutivă și, probabil, joacă cu mai multă fluiditate și convingere decât a făcut-o în ​​2018 și 2022.

Francezii au intrat în acest meci câștigând toate cele trei meciuri din grupă pentru prima dată din 1998, anul în care au câștigat prima Cupă Mondială. Cele patru goluri marcate de Mbappe în faza grupelor au jucat un rol imens la calificare, iar el pare să se îmbunătățească.

Sincronizarea lui Mbappe cu Olise, Barcola și Dembélé a părut uneori aproape telepatică: el a combinat cu Dembele șase goluri la acest turneu.

Poate că se numără deja printre marii jucători ai Cupei Mondiale, dar depășirea fostei vedete braziliene Ronaldo (N.r. - Ronaldo Nazario) ca cel mai bun marcator din toate timpurile în fazele eliminatorii este o altă etapă importantă.

În ciuda cifrelor, jucătorul de 27 de ani este în mod clar încă pe teren. O revanșă a finalei din 2022 împotriva Argentinei ar putea fi așteptată.