Mbappe a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, după "dubla" cu Suedia

Mbappe are 10 goluri în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale foto: Getty Images

Căpitanul francez Kylian Mbappe a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale de fotbal (10), graţie dublei pe care a reuşit-o în partida cu Suedia (scor 3-0), disputată marţi la East Rutherford, în şaisprezecimile de finală ale Mondialului 2026, notează Agerpres.

Mbappe a doborât cu această ocazie recordul deţinut de brazilienii Leonidas şi Ronaldo Nazario (ambii cu câte 8 goluri).

Decarul francez a urcat totodată pe locul secund în clasamentul istoric al golgheterilor Cupei Mondiale, cu 18 goluri, apropiindu-se la un singură reuşită de liderul acestei ierarhii, argentinianul Lionel Messi (19 goluri).

"Nu mă gândesc la statistici. Bineînţeles că le cunosc, am şi eu televizor şi toată lumea vorbeşte despre ele, dar mă gândesc doar la cum pot ajuta echipa să fie aici pe 19 iulie în finală", a declarat Mbappe, în spaniolă, pentru EFE în zona mixtă de pe stadionul MetLife din East Rutherford.

"Sunt sigur că Leo (Messi) va marca mai multe goluri, aşa că nu mă concentrez prea mult pe asta. Mă concentrez mai mult pe adversarii pe care îi vom înfrunta şi pe atingerea obiectivul nostru, care este finala", a adăugat francezul.

"Ştiu importanţa unei Cupe Mondiale pentru o ţară. Scopul meu este să fac istorie pentru ţara mea. Am mai făcut-o o dată, am fost aproape în Qatar, iar acum am o altă oportunitate, aşa că voi da totul pentru ca să putem intra în istoria ţării noastre", a subliniat Mbappe.

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După ce a marcat primul gol împotriva Suediei, Mbappe s-a dus rapid să sărbătorească cu antrenorul său, Didier Deschamps, care şi-a pierdut mama în urmă cu o săptămână şi a trebuit să părăsească tabăra franceză pentru a o conduce pe ultimul drum.

"A fost important pentru întreaga echipă. Există lucruri mai importante decât o Cupă Mondială, mai importante decât fotbalul. Este în ADN-ul nostru să fim cu toţii împreună, să fim cu adevărat uniţi şi suntem cu toţii alături de antrenor, indiferent de situaţie. Am vrut să-l facem să simtă că nu este singur', a mai spus căpitanul francez.

Campioană mondială în 2018 şi finalistă la ediţia 2022, selecţionata Franţei va înfrunta în optimile de finală naţionala Paraguayului, care a produs surpriza şi a eliminat Germania. Meciul se va disputa pe 4 iulie, la Philadelphia.