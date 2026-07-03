Portugalia a eliminat Croația de la Cupa Mondială 2026. Golul victoriei a venit în ultimul minut al partidei

Portugalia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Goncalo Ramos a reușit golul victoriei în minutul 94, după ce Cristiano Ronaldo a marcat pentru a egala Croația, Portugalia revenind din urmă și calificându-se în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Intrat pe teren la pauză, Ramos a înscris cu capul, depășind doi fundași croați, după o centrare superbă a lui Rafael Leao, scrie BBC News.

Josko Gvardiol a crezut că a salvat Croația când a marcat în minutul 13 al prelungirilor, dar arbitrul asistent video (VAR) a intervenit, iar golul a fost anulat pentru offside.

Reluările au arătat că Igor Matanovic a atins ușor o centrare care a ajuns apoi la Mario Pasalic, care se afla în poziție neregulamentară, înainte ca Gvardiol să înscrie.

Portugalia a dominat prima repriză, dar Croația a fost cea care a dominat repriza secundă.

Intrat la pauză, Matanovic a crezut că a dublat avantajul Croației două minute mai târziu, cu un șut de la apropiere, dar steagul de offside a fost ridicat împotriva coechipierului său Nikola Vlasic.

Au urmat câteva minute frenetice în care Leao a lovit bara transversală cu un șut curbat, iar un gol al lui Ronaldo a fost anulat pentru un offside marginal.

Dar exact când părea că va fi înlocuit, Ronaldo a transformat un penalty și a deschis scorul, după ce VAR-ul a observat un fault asupra lui Renato Veiga, în urma unui corner.

Croația a răspuns bine și, după pauza de hidratare, Mateo Kovacic l-a forțat pe Diogo Costa să facă două parade rapide înainte ca Matanovic să fie dejucat.

Petar Sucic a reușit să marcheze ulterior, după o pasă superbă a lui Kovacic, dar steagul de offside a fost ridicat din nou.

Ronaldo a fost vizibil nemulțumit de înlocuirea sa în minutul 81, înainte ca Veiga și Mario Pasalic să rateze două ocazii clare. Prelungirile păreau cea mai corectă modalitate de a termina meciul înainte ca Ramos să declanșeze o sărbătoare frenetică.

În optimile de finală, Portugalia va înfrunta campioana Europei, Spania, pe stadionul Dallas, Texas, luni, 6 iulie.

E greu de imaginat că va exista un alt meci la această Cupă Mondială cu atâtea subiecte de discuție ca acesta. Era de așteptat ca aceasta să fie meciul de adio la Cupa Mondială pentru un jucător legendar și, în ciuda unei prestații magistrale la mijlocul terenului la vârsta de 40 de ani, acel jucător s-a dovedit a fi Luka Modric.

Selecționerul Croației, Zlatko Dalic, a produs o lovitură de maestru la pauză, înlocuindu-l pe ineficientul Ante Budimir cu Matanovic, impunătorul atacant fiind punctul central care a dus la golul lui Perisic.

Însă antrenorul Portugaliei, Roberto Martinez, a fost cel recompensat pentru că a făcut schimbări atunci când lucrurile evident nu funcționau.

Deși Portugalia a fost o echipă mai bună în prima repriză, era clar că atacanții lor au căutat mereu să-i paseze mingea lui Ronaldo, chiar și atunci când existau opțiuni mai bune.

Intrarea lui Ramos l-a lăsat pe Ronaldo mai puțin izolat, iar lucrurile s-au îmbunătățit și mai mult odată ce jucătorul în vârstă de 41 de ani a fost schimbat, împotriva voinței sale.

Ronaldo era vizibil nemulțumit că a fost schimbat în ziua în care a devenit cel mai în vârstă jucător care a fost titular într-un meci eliminatoriu al Cupei Mondiale, dar a fost în centrul festivităților, în timp ce rezervele Portugaliei au intrat în număr mare pe teren pentru a sărbători golul victoriei marcat de Ramos.

Deși intervenția VAR din ultima clipă va fi un subiect important de discuție în zilele următoare, aceasta nu ar trebui să umbrească sărbătorile emoționante ale Portugaliei de după meci.

Cu câteva ore înainte de aniversarea unui an de la moartea fostului atacant portughez Diogo Jota, Ronaldo a îmbrăcat tricoul fostului său coechipier, cu lacrimi în ochi.