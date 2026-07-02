Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 SUA au eliminat Bosnia și Herțegovina de la Cupa Mondială 2026. Prima victorie în fazele eliminatorii din ultimii 24 de ani

SUA au eliminat Bosnia și Herțegovina de la Cupa Mondială 2026. Prima victorie în fazele eliminatorii din ultimii 24 de ani

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 09:31 02 Iul 2026 Modificat la 09:31 02 Iul 2026
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sua cupa mondiala 2026
SUA s-au calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Statele Unite s-au calificat în optimile de finală a Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 2-0 în fața Bosniei. Folarin Balogun a marcat și a fost eliminat ulterior. Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a oferit o prestație plină de energie și creativitate. Astfel, americani înregistrează prima victorie împotriva unei echipe europene în 11 meciuri și prima victorie din fazele eliminatorii a competiției din ultimii 24 de ani, scrie BBC News.

A fost nevoie de ocazia lui Balogun pentru a deschide scorul împotriva unui adversar pragmatic, care, până la eliminarea jucătorului de 24 de ani, puțin peste o oră de joc, nu prea a jucat ofensiv.

După ce a reacționat cel mai rapid pentru a respinge pasa deviată a lui Tillman pe lângă portarul bosniac Nikola Vasilj, Balogun s-a încurcat cu Tarik Muharemovic, călcându-l pe tendon și primind astfel un cartonaș roșu.

Statele Unite vor înfrunta Belgia la Seattle, luni, 6 iulie (marți, ora 01:00 BST), pentru un loc în sferturile de finală.

S-a dovedit a fi o seară cu sentimente mixte pentru Balogun și coechipierii săi din Statele Unite. Pe de o parte, au putut sărbători o treabă bine făcută, înregistrând prima victorie împotriva unei echipe europene în 11 meciuri.

Dar, pe de altă parte, marea întrebare este cum Pochettino și echipa sa vor îndeplini o misiune dificilă împotriva Belgiei fprp Balogun.

Balogun, în vârstă de 24 de ani, a devenit primul jucător care a marcat și a primit cartonaș roșu într-un meci eliminatoriu al Cupei Mondiale de la finala din 2006 a lui Zinedine Zidane, câștigată de Franța împotriva Italiei.

Și cu trei goluri în trei meciuri, fostul atacant al echipei Arsenal și al echipei Angliei Under-21, la fel ca francezul, a devenit aproape o figură talismanică pentru țara sa.

Acest lucru a fost demonstrat împotriva Bosniei de valul imens de energie primit din tribune, de fiecare dată când primea mingea.

Cu toate acestea, deși primul său gol a fost anulat din cauza unui offside, nu a durat mult pentru a deschide scorul. Celălalt jucător ofensiv principal al gazdelor, Christian Pulisic, a marcat și el în minutul 78, dar a fost tot în offside.

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Etichete: Cupa Mondiala fotbal optimi Statele Unite ale Americii

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