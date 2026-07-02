SUA au eliminat Bosnia și Herțegovina de la Cupa Mondială 2026. Prima victorie în fazele eliminatorii din ultimii 24 de ani

SUA s-au calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Statele Unite s-au calificat în optimile de finală a Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 2-0 în fața Bosniei. Folarin Balogun a marcat și a fost eliminat ulterior. Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a oferit o prestație plină de energie și creativitate. Astfel, americani înregistrează prima victorie împotriva unei echipe europene în 11 meciuri și prima victorie din fazele eliminatorii a competiției din ultimii 24 de ani, scrie BBC News.

A fost nevoie de ocazia lui Balogun pentru a deschide scorul împotriva unui adversar pragmatic, care, până la eliminarea jucătorului de 24 de ani, puțin peste o oră de joc, nu prea a jucat ofensiv.

După ce a reacționat cel mai rapid pentru a respinge pasa deviată a lui Tillman pe lângă portarul bosniac Nikola Vasilj, Balogun s-a încurcat cu Tarik Muharemovic, călcându-l pe tendon și primind astfel un cartonaș roșu.

Statele Unite vor înfrunta Belgia la Seattle, luni, 6 iulie (marți, ora 01:00 BST), pentru un loc în sferturile de finală.

S-a dovedit a fi o seară cu sentimente mixte pentru Balogun și coechipierii săi din Statele Unite. Pe de o parte, au putut sărbători o treabă bine făcută, înregistrând prima victorie împotriva unei echipe europene în 11 meciuri.

Dar, pe de altă parte, marea întrebare este cum Pochettino și echipa sa vor îndeplini o misiune dificilă împotriva Belgiei fprp Balogun.

Balogun, în vârstă de 24 de ani, a devenit primul jucător care a marcat și a primit cartonaș roșu într-un meci eliminatoriu al Cupei Mondiale de la finala din 2006 a lui Zinedine Zidane, câștigată de Franța împotriva Italiei.

Și cu trei goluri în trei meciuri, fostul atacant al echipei Arsenal și al echipei Angliei Under-21, la fel ca francezul, a devenit aproape o figură talismanică pentru țara sa.

Acest lucru a fost demonstrat împotriva Bosniei de valul imens de energie primit din tribune, de fiecare dată când primea mingea.

Cu toate acestea, deși primul său gol a fost anulat din cauza unui offside, nu a durat mult pentru a deschide scorul. Celălalt jucător ofensiv principal al gazdelor, Christian Pulisic, a marcat și el în minutul 78, dar a fost tot în offside.