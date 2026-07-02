Anglia a eliminat RD Congo de la Cupa Mondială 2026. Harry Kane a salvat echipa de una dintre cele mai rușinoase înfrângeri

1 minut de citit Publicat la 08:39 02 Iul 2026 Modificat la 08:39 02 Iul 2026

Anglia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Harry Kane a salvat Anglia de una dintre cele mai mari umilințe din istoria Cupei Mondiale datorită celor două goluri marcate pe finalul meciului, învingând RD Congo după ce aceștia au condus tot meciul. Astfel, Anglia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Echipa lui Thomas Tuchel a fost la 15 minute distanță de o înfrângere rușinoasă, după ce Brian Cipenga a marcat în minutul 7, scrie BBC News.

În minutul 75, Harry Kane a reușit să egaleze, iar 10 minute mai târziu a marcat și golul victoriei, de 2 la 1. Portarul RD Congo, Lionel Mpasi, a făcut o serie de parade extraordinare și a reușit să împiedice Anglia din a înscrie.

Echipa lui Tuchel a avut o prestație în mare parte dezastruoasă. Totuși, Anglia a avansat în optimi și va înfrunta Mexicul pe stadionul Azteca din Mexico City, luni, 6 iulie.

Când Tuchel avea nevoie de un erou pentru a evita o înfrângere disperată, Kane a dovedit încă o dată că jucătorii de talie mondială produc momente importante.

Prima sa lovitură de cap a fost puternică, care a reușit să treacă de portarul RD Congo, Mpasi. Al doilea gol al lui Kane a fost o demonstrație de strălucire individuală, şutând cu 100 km/h în vinclul porții.

Anglia se mută acum pe emoţiile stadionului Azteca, scena înfrângerii lor în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1986 în fața Argentinei lui Maradona.

Echipa lui Tuchel a arătat haos în cea mai mare parte a primei reprize, deși Mpasi a blocat superb șuturile lui Jude Bellingham și Kane. În schimb, Angla a avut speranță, a continuat să pună presiune, iar Kane le-a oferit inspirația de care aveau nevoie.

Victoria nu poate ascunde, însă, dezorganizarea, apărarea vulnerabilă și lipsa calității de dinainte ca Harry Kane să salveze echipa.