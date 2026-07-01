"Mi-ar plăcea să joc rolul lui James Bond". Bellingham, decarul Angliei la CM 2026, şi-a dezvăluit marele vis înainte de jocul cu Congo

Jude Bellingham, decarul Angliei la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Jude Bellingham a dezvăluit că i-ar plăcea să interpreteze rolul lui James Bond, după ce cariera sa de fotbalist se va încheia. Starul englez, care a impresionat la Cupa Mondială 2026, a recunoscut că este un mare fan al francizei și chiar a glumit că ar putea într-o zi să obțină rolul principal. Jude Bellingham va juca miercuri, de la ora 19.00, în partida Anglia - Congo, din 16-imile CM 2026, notează Goal.com.

Mijlocașul lui Real Madrid a marcat în victoria Angliei cu 4-2 împotriva Croației, la CM 2026, apoi a revendicat doup titluri consecutive de „Omul meciului” împotriva Ghanei și Panama. Înainte ca Anglia să înfrunte Congo în 16-imi, jucătorul în vârstă de 23 de ani a dezvăluit că s-a gândit deja la viața de dincolo de fotbal.

Într-o emisiune de la Fox, World Cup After Hours, Bellingham a spus că actoria îl atrage, rolul lui James Bond fiind în fruntea listei sale de dorințe. Întrebat despre ambițiile sale în afara fotbalului, Bellingham i-a spus lui James Corden că actoria este cariera pe care o consideră cea mai atrăgătoare.

„Mi-ar plăcea să joc într-un film”, a recunoscut Bellingham. „Oamenii mă întreabă mereu: «Ce aș vrea să fac în afara fotbalului?» - și nu m-am gândit niciodată prea mult la asta, dar când o fac, mereu ajung la întrebarea «Mi-ar plăcea să joc într-un film».

„Mi-ar plăcea să fiu James Bond. Le-am văzut pe toate. Le-am văzut pe cele cu (Sean) Connery, Roger Moore, le-am văzut pe toate. Îl iubesc pe James Bond. Jur, mi-ar plăcea să fiu în spatele unui film cu James Bond. (Poate) James Bond însuși, dar trebuie să te târî înainte să poți merge.” „Încă nu (au găsit un nou Bond), nu-i așa?”

Bellingham a rostit și celebra replică "Mă numesc Bond, James Bond”, apoi a glumit: „Cred că am o șansă!”.