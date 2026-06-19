Iran anunţă că depune o plângere la FIFA pentru modul în care SUA se poartă cu naţionala acestui stat la Cupa Mondială 2026

Iran - Noua Zeelanda. Sursa foto: Hepta

Federaţia iraniană de fotbal va depune o plângere la FIFA cu privire la restricţiile impuse echipei sale în timpul Cupei Mondiale 2026, despre care susţine că o împiedică să se pregătească cu calm pentru viitorul meci împotriva Belgiei, a anunţat, joi, un oficial al echipei, notează Agerpres.

Deja frustrată de refuzul Statelor Unite de a acorda vize unor membri ai staff-ului său tehnic pentru turneu, echipa se plânge că i s-a permis să ajungă la Los Angeles doar cu o zi înainte de meci, în loc de cele două zile solicitate.

Aceste restricţii încalcă principiul egalităţii de condiţii pentru toate echipele participante şi riscă să împiedice pregătirile, a argumentat oficialul într-un comunicat.

Meciul împotriva Belgiei este programat duminică la Los Angeles, al doilea meci din Grupa G, înainte de a înfrunta Egiptul pe 26 iunie la Seattle.

În meciul său de debut, selecţionata Iranului a remizat cu Noua Zeelandă, 2-2 (1-1).

Şeful FIFA a mers în vestiarul Iranului

Iran a debutat cu un egal, marţi, la Cupa Mondială 2026 (2-2 cu Noua Zeelendă), într-un meci jucat la Los Angeles. În contextul războiului din Orientul Mijlociu, naţionala Iranului acuză că este dezavantajată de organizatori la turneul final din America.

Echipa este cazată în Mexic, dar partidele din grupă le dispută în SUA. Iranienii au susţinut, după meciul cu Noua Zeelandă, că americanii le-au cerut să părăsească imediat ţara. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a încercat să mai linştească spiritele şi i-a vizitat pe iranieni în vestiar.

În vestiar, Infantino a lăudat curajul și rezistența Iranului.

"Înţeleg prin ce treceţi, dar voi sunteţi puternici şi aţi transmis un mesaj de unitate lumii întregi. Vă mulţumesc! Dacă antrenorul vostru are nevoie de un atacant, puteţi conta pe mine la meciul următor", a glumit Gianni Infantino cu iranienii, în vestiar, după meciul acestora cu Noua Zeelandă, de la CM 2026.