DW: În vremuri de divizare, Germania impresionează prin diversitate. Opt jucători germani prezenţi la CM 2026 au rădăcini africane

Opt jucători germani prezenţi la CM 2026 au rădăcini africane. Sursa foto: Hepta

Diversitatea din naţionala Germaniei a surprins lumea fotbalului. Dacă majoritatea s-a concentrat pe revenirea lui Manuel Neuer, pentru Cupa Mondială 2026, lotul pregătit de Julian Nagelsmann ascunde o altă poveste neaşteptată. Opt dintre cei 26 de jucători din echipa Germaniei au rădăcini africane, notează DW.

Iată cei 8 jucători care au cel puţin unul dintre părinţi născut în Africa:

Jonathan Tah (tată ivorian),

Antonio Rüdiger (mamă din Sierra Leone),

Leroy Sane (tată senegalez),

Felix Nmecha și Jamal Musiala (ambii tați nigerieni),

Assan Ouedraogo (ambii părinți din Burkina Faso),

Malick Thiaw (tată senegalez),

Jamie Leweling (tată ghanez).

De fapt, dacă ne uităm la selecțiile Germaniei din ultimul an, au fost convocaţi în total 17 jucători cu rădăcini africane. Legătura pe care fotbaliștii Germaniei o au cu țările africane este inevitabilă și de o importanță imensă la Cupa Mondială 2026.

„Astăzi avem o mare diversitate în echipă, ceea ce simbolizează o nouă generație de jucători germani”, a declarat pentru DW Annalena Baerbock, președinte al Adunării Generale a ONU. „Nu a fost întotdeauna așa”, a adăugat Baerbock.

„Acest lucru arată cât de importante sunt campaniile antirasism. O echipă este, de asemenea, întotdeauna o reflectare a societății", mai spus ea.

Diversitatea, importantă în vremuri de divizare

Musa Okwonga, un autor și podcaster de fotbal ugandezo-britanic care locuiește la Berlin de peste un deceniu, consideră că momentul în care această echipă a cunoscut diversitatea este semnificativ.

„Întrucât extrema dreaptă conduce unele sondaje majore din Germania cu cinci, șase, șapte puncte procentuale, cred că este foarte important în acest moment, când un sfert dintre imigranții care au ajuns în Germania se gândesc să plece din nou, să arătăm că există oameni aici care prosperă în această țară, care nu sunt albi, care au o moștenire din altă parte, care au crescut aici, care s-au mutat aici și au făcut din Germania casa lor”, a declarat Okwonga pentru DW.

Federația Germană de Fotbal nu a făcut în mod explicit tot posibilul să sublinieze diversitatea acestei echipe, dar îi recunoaște importanța.

„În cele din urmă, toată lumea este unită să ia o decizie prin convingere și mai puțin prin alegerea locului unde este probabil mai mult succes sportiv”, a declarat directorul DFB, Andreas Rettig, pentru DW.

„Ne-am bucurat să vedem un angajament timpuriu față de echipa Germaniei și asta ne-a lăsat o impresie”, a spus Rettig, referindu-se la exemplul lui Jonathan Tah.

„Știm asta din economie, echipele mixte cu bărbați și femei sau de naționalități diferite, tineri sau bătrâni, sunt întotdeauna avantajoase pentru performanţă, așa că suntem bucuroși să avem această diversitate în echipă”, a adăugat Rettig.

La începutul anului 2025, Tah a vizitat Coasta de Fildeș pentru prima dată de la vârsta de 14 ani, explicând într-un interviu acordat DW cum călătoria a fost „extrem de emoționantă”. Rüdiger a înființat și o fundație în Sierra Leone.

Asamoah, primul "african" din naţionala Germaniei

Evident, multe s-au schimbat de când Gerald Asamoah a devenit primul german de origine africană care a participat, pentru Germania, la o Cupă Mondială, în 2006.

Dar problema rămâne, așa cum au demonstrat incidente precum cel din 2023, când doi jucători internaționali de tineret ai Germaniei cu rădăcini africane au fost "inundați" de comentarii rasiste pe rețelele sociale după ce au ratat lovituri de departajare.