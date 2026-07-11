Un fotbalist care a jucat la Cupa Mondială 2026 a murit imediat după turneu. Jayden Adams avea 25 de ani

Fotbalistul Jayden Adams. Foto: Profimedia Images

Jayden Adams, mijlocașul de 25 de ani al Africii de Sud, titular la Cupa Mondială 2026, a murit. Detaliile legate de moartea lui sunt încă incerte, însă reprezentanții jucătorului, tutorele său și indicatul Fotbaliștilor din Africa de Sud au confirmat tragedia, scrie publicația sud-africană Soccer Laduma.

Brendine Johnson, mentorul lui Adams, a vorbit în numele familiei, transmițând o declarație emoționantă.

„În acest moment, lucrurile sunt încă dificile, știți, lucrurile sunt încă dificile. Familia nu ar vrea să fie contactată chiar acum, nu ar putea răspunde nimănui. Această moarte i-a sfâșiat pe toți, m-am întors chiar acum de la Cupa Mondială și apoi am primit o veste atât de bună. Am avut o conversație strânsă cu el joi, tipul era foarte optimist în privința revenirii și a posibilității de a se întoarce după Cupa Mondială și de a pleca, știți, fiind campion CAF, știind ce îl așteaptă, era pregătit.

Așa că, în acest moment, nici măcar nu am cuvinte de spus, dar cerem să se respecte intimitatea familiei. Da, vă pot spune că a murit. Nimeni nu se aștepta la asta”, a spus Johnsons.

Sindicatul Fotbaliștilor din Africa de Sud a confirmat moartea lui Jayden Adams printr-un mesaj pe X.

„Moartea a răpit cu cruzime pe unul dintre ai noștri.

A răpit națiunea noastră de un fotbalist remarcabil, dar nu va putea niciodată să ne ia moștenirea pe care Jayden Adams o lasă în urmă. Ne vom aminti pentru totdeauna de umilința lui, de talentul său extraordinar și de mândria cu care a reprezentat Africa de Sud.

Odihnește-te în pace, Jayden. Nu vei fi uitat niciodată”, a transmis Sindicatul.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Ulterior, ministrul sud-african al Sportului, Artelor și Culturii, Gayton McKenzie, a transmis că „fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite talente tinere ale sale”, scrie BBC News.

„Cu profund șoc și cu inima grea am aflat de trecerea în neființă a lui Jayden Adams. Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite talente tinere ale sale, iar națiunea noastră este în doliu alături de familia sa, de coechipierii săi și de milioanele de suporteri care l-au văzut cum a evoluat de la un jucător promițător din academie la un internațional cu drepturi depline al Bafana Bafana”, a spus el.

Poliția din Africa de Sud a anunțat că a deschis o anchetă după ce trupul unui bărbat în vârstă de 25 de ani a fost găsit sâmbătă dimineață într-o casă din Schotschekloof, o suburbie din centrul orașului Cape Town, fără suflare.

McKenzie a adăugat: „Cauza morții lui Jayden nu a fost încă confirmată și doresc să fac apel la membrii presei și la public să dea dovadă de reținere și compasiune și să se abțină de la speculații, în timp ce familiei sale și membrilor Mamelodi Sundowns li se acordă spațiul și intimitatea de care au nevoie în aceste momente incredibil de dificile”.

Uniunea Sud-Africană de Fotbal a declarat că este „devastată de trecerea în neființă” a lui Adams, care a debutat pentru țara sa în 2022.

„Decesul său este o pierdere incomensurabilă pentru familia sa, coechipieri, cluburi, comunitatea fotbalistică și țară în general. Fotbalul sud-african a pierdut un jucător talentat, un slujitor mândru al jocului și o viață tânără care încă avea atât de multe de oferit”, a transmis Uniunea.

Adams a fost titular în primele două meciuri ale Africii de Sud la Cupa Mondială și a intrat din postura de rezervă și în ultima partidă din grupe.

Adams se impusese ca un talent promițător în fotbalul sud-african la Stellebosch FC, înainte de a-și câștiga locul atât în ​​lotul echipei Mamelodi Sundowns, cât și în echipa națională. Performanțele sale de la Cupa Mondială 2026 au evidențiat influența sa tot mai mare la cel mai înalt nivel al jocului.