Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump și blochează accesul SUA la bazele aeriene necesare pentru atacuri asupra Iranului

3 minute de citit Publicat la 10:52 20 Feb 2026 Modificat la 11:04 20 Feb 2026

Premierul britanic Keir Starmer și președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a respins o cerere a președintelui american Donald Trump, de a permite forțelor americane să utilizeze două baze aeriene britanice pentru eventuale atacuri asupra Iranului, relatează CNN, care își bazează articolul pe surse guvernamentale citate în presa britanică.

Starmer și-ar fi justificat refuzul spunând că atacurile SUA ar încălca dreptul internațional.

Publicația The Times, citată de CNN, a relatat în premieră despre divergența americano-britanică privind accesul la bazele aeriene, scriind că premierul de la Londra a refuzat utilizarea de către SUA a aerodromului militar al RAF (Royal Air Force) din Fairford, Anglia, dar și a facilității situate pe insula Diego Garcia din Oceanul Indian.

Aceste două baze au servit mult timp ca puncte de pregătire pentru operațiuni militare americane.

Baza de pe Diego Garcia este o facilitate-cheie pentru flota de bombardiere grele a SUA (foto următoare).

Potrivit publicației citate, autoritățile britanice iau în calcul faptul că dreptul internațional nu face o distincție între un stat care lansează un atac militar asupra altui stat și țara sau țările care susțin statul atacator, dacă acestea au cunoștință despre circumstanțele operațiunii militare "ilegale".

Ulterior relatării din The Times, BBC, The Guardian și The Telegraph au publicat propriile relatări despre decizia Regatului Unit de a bloca accesul forțelor americane la bazele sale aeriene.

Starmer și Trump au vorbit marți la Telefon. Apoi Trump a atacat acordurl prin care Marea Britanie cedează Insulele Chagos

În mod uzual, cererile americane de a utiliza bazele britanice în scopuri operaționale au fost analizate de la caz la caz.

"Toate deciziile privind aprobarea utilizării, de către națiuni străine, a bazelor militare din Regatul Unit în scopuri operaționale iau în considerare temeiul juridic și rațiunea politică pentru activitatea propusă", a răspuns oficialul guvernamental Al Carns la interpelarea parlamentului britanic Jeremy Corbyn, conform relatărilor de luna trecută din presa britanică.

CNN adaugă că Donald Trump și Keir Starmer au avut o convorbire telefonică, marți seara, în timpul căreia ar fi discutat despre pacea în Orientul Mijlociu și Europa.

Ulterior, Trump a denunțat pe platforma sa, Truth Social, acordul care ar prevede transferul de suveranitate către Mauritius asupra Insulelor Chagos.

Acest lanț insular din Oceanul Indian găzduiește baza de pe Diego Garcia.

"Nu renunța la Diego Garcia", l-a somat președintele american pe premierul britanic în textul de pe Truth Social,

Transferul suveranității teritoriului către Mauritius s-ar face în schimbul unui contract de închiriere pe 99 de ani a bazei militare.

CNN a contactat Casa Albă pentru comentarii.

Marea Britanie a decis să transfere suveranitatea Insulelor Chagos după o decizie a Curții Intenaționale de Justiție

Marea Britanie a separat Insulele Chagos de Mauritius înainte ca fosta colonie să obțină independența, lucru ce a reprezentat o sursă de fricțiuni diplomatice și probleme cu localnicii, care au fost strămutați.

În 2019, Curtea Internațională de Justiție a decis că Marea Britanie trebuie să returneze insulele Chagos "cât mai repede posibil" către Mauritius.

După ce inițial s-a opus acordului dintre Marea Britanie și națiunea africană, președintele Donald Trump a declarat la începutul lunii februarie că înțelegerea respectivă este "cel mai bun lucru" pe care Marea Britanie îl putea obține în aceste circumstanțe.

Apoi, pe măsură ce SUA au trimis forțe în regiune pentru un posibil atac asupra Iranului, Trump și-a schimbat din nou discursul, susținând că premierul Starmer "face o mare greșeală".

În ultima sa postare pe acest subiect, liderul de la Wahsington a făcut referire directă la cele două baze aeriene britanice, în perspectiva unuia atac asupra Iranului.

"Ar putea fi necesar ca Statele Unite să folosească Diego Garcia și aerodromul din Fairford, pentru a anihila potențiala agresiune a unui regim extrem de instabil și periculos", a scris Trump, cu referire la Iran.

Bazele cerute de Trump scot bombardierele SUA din raza rachetelor Iranului

Nici Diego Garcia, nici Fairford nu au fost folosite în atacul bombardierelor americane B-2 din iunie anul trecut asupra siturilor nucleare iraniene.

La momentul respectiv, bombardierele stealth ale SUA au zburat dus-întors de aproximativ 37 de ore de la baza lor din Missouri.

Însă analiștii se așteaptă ca orice nou atac american asupra Republicii Islamice să fie mult mai lung, posibil de ordinul săptămânilor sau lunilor.

Într-un astfel de scenariu, este esențial ca bombardierele grele ale SUA să aibă acces rapid la baze din proximitatea relativă a regiunii atacate, pentru realimentare și reînarmare.

CNN mai notează că SUA ar putea avea acces la alte baze în țări prietene, mai apropiate de Iran, însă utilizarea acestora ar putea aduce flota de bombardiere grele în raza de acțiune rachetelor regimului de la Teheran.